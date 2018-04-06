حصيلة متواضعة تسائل فعاليّة إستراتيجية مكافحة الفساد بالمملكة

هسبريس - محمد الراجي

كشف الاجتماع الأوّل للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، بحضور كلّ القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة وممثلي جمعيات المجتمع المدني، عن "تواضُع" النتائج التي حققتها الإستراتجية إلى حدّ الآن؛ ذلك أنَّها فشلتْ في تنزيل كل المشاريع التي وضعتْها، وعددُها 239 مشروعا.

وكانت الحكومة السابقة قد اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أواخرَ شهر فبراير سنة 2015، وتمَّ الشروع في تنزيلها مَطلع شهر مايو سنة 2016، وسيمتدُّ العمل بالإستراتيجية التي خُصّص لها غلاف مالي قدره 1،8 مليار درهم، وتضمُّ عشرة برامج، إلى غاية سنة 2025.

وتُظهر المُعطيات الأوّلية أنَّ ما تمّ إنجازه خلال السنتيْن الأوليْين من تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم يكن في مستوى التطلعات، إذْ من أصْل 170 مشروعا المبرمَج تنزيلها خلال هذه المدّة لمْ يتعدَّ عدد البرامج المُنجزة منها 70 مشروعا، عدد منها لم يكُن بالجوْدة المطلوبة.

حصيلة السنتيْن الأوليْين من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اعتبرها عبد الصمد صدوق، المسؤول بترانسبارانسي المغرب، "ضئيلة وضعيفة، مقارنة مع ما كان مُنتظرا منها"؛ بينما قلّل مسؤول حكومي من حجم التعثر الذي يشهده تنفيذ الإستراتيجية، معتبرا أنَّ مشاريعَ مهمّة أنجزت.

ويعزو عبد الصمد صدوق ضُعف النتائج المحققة خلال المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى ثلاثة أسباب، أوُّلها أنّ الإستراتيجية لم تكن متوفّر على قيادة منذ إطلاقها، إذْ لمْ يتمّ تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلى قبلَ أربعة أشهر. ويكمن السبب الثاني لضعف نتائج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حسب صدوق، في أنّ الإدارات والقطاعات المعنية لم تتفاعل بما فيه الكفاية مع الإستراتيجية. والسبب الثالث هو عدم توفير الاعتمادات المالية الكفيلة بإنجاز المشاريع الموضوعة قيْد التنفيذ.

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حاوَل بثَّ رسائل الطمأنة إلى أنَّ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ستأخذ طريقها الصحيح، بعد انعقاد الاجتماع الأوّل للجنة الوطنية المشرفة على قيادتها، والذي تمَّ يوم أمس بالرباط، معتبرا أنَّ هذا الاجتماع سيكون "الانطلاقة الفعليّة" لعمل اللجنة، المكوّنة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والمؤسسات المهتمة بهذا المجال، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

واعتبر عبد الصمد صدوق أنَّ هيكلة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد متقدمة "على الورق"، مشدّدا على أنَّ تفعيل ما جاء في المشروع المؤسس للجنة يتطلب إرادة فعليّة للتقدّم في الإنجاز، مشيرا إلى أنّ رئيس الحكومة ومسؤولي القطاعات الوزارية قدموا وُعودا بالانخراط في تفعيل مبادئ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.