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كُتّاب وآراء
"الطرق السيارة" تدعو إلى تنظيم التنقلات بالمملكة
دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي "الأوطوروت" لتنظيم تنقلاتهم قبل السفر بمناسبة العطلة المدرسية الخاصة بفصل الربيع.
وأوضحت الشركة، في بلاغ، أن "شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة، خاصة اليوم الجمعة ما بين الساعة الثالثة بعد الزوال والعاشرة ليلا، ويوم الأحد 15 أبريل ما بين الساعة الخامسة بعد الزوال والعاشرة ليلا، الذي يصادف يوم الرجوع من العطلة".
وأوصت الشركة زبناءها بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، وذلك بتحميل تطبيقها المخصص للتعرف على حالة المرور، واختيار "جهاز جواز" الذي سيتيح المرور عند محطات الأداء براحة وأمان أكثر.