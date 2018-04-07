بدائل: الحكومة تبعد جمعويين عن التكوين المستمر

هسبريس - يوسف لخضر

قالت جمعية منتدى بدائل المغرب إن حكومة سعد الدين العثماني أقصت جمعيات المجتمع المدني من القانون الجديد الخاص بالتكوين المستمر الذي صادقت عليه منذ أسابيع، وجرى تأجيل المصادقة عليه في مجلس المستشارين .

وحسب جمعية منتدى بدائل المغرب، فإن الحكومة لم تستحضر مقاربة إشراك جمعيات المجتمع المدني، سواء على مستوى المشاورات الأولية أو بعد صياغة نص المشروع الذي صادقت عليه وأحالته على البرلمان في دورة استثنائية؛ لكن نواب الغرفة الثانية طلبوا إعادة دراسته من جديد.

وتفيد الإحصائيات والدراسات بأن الجمعيات تُسهم بشكل كبير في الدورة الاقتصادية الوطنية وفي سوق الشغل، ولها شأن مباشر بموضوع التكوين والتكوين، خصوصاً مع وجود ما يقارب مائة ألف متطوع ومتطوعة.

وتشغل الجمعيات بالمغرب ما يفوق 30.000 أجير وأجيرة بدوام كامل، إضافة إلى ما يفوق 40.000 أجير وأجيرة بدوام جزئي، أي ما يعادل 10.066.000 ساعة شغل في السنة، كما أن بعض الجمعيات تشغل أكثر من 60 أجيرا وأجيرة.

واستغرب جمعية منتدى بدائل المغرب، في بيان لها بخصوص مشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر والذي أحاله على البرلمان في جلسته الاستثنائية، من سلوك الحكومة، واعتبرت أنه "يكرس تهميش الجمعيات، وعدم الاعتراف بما تقوم به من مجهودات جبارة في التكوين والتكوين المستمر منذ سنوات".

وأكد البيان أن الجمعيات تقوم بأداء كل واجبات الضمان الاجتماعي بما في ذلك الضريبة على التكوين 1.6 في المائة من كتلة الأجور، كما أنها كانت السباقة إلى تنشيط وتوسيع مجال التكوين والتكوين المستمر، كما أن هناك جمعيات غير ربحية متخصصة في مجال التكوين؛ منها معهد تكوين الفاعلين الاجتماعيين، والمدرسة المواطنة للدراسات السياسية.

وطالبت الجمعية الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل تدارك الموقف والأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات في هذا الصدد وإدراج المتطوعين والأجراء ضمن المستفيدين من القانون الجديد، وبلورة سياسة عمومية واضحة المعالم ترقى بالمجتمع المدني إلى مستوى الشريك الفعلي للدولة والجماعات الترابية.

وتسعى الحكومة من خلال القانون الجديد، الذي تعارضه الجمعية، إلى تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والمهنيين غير الأجراء تفعيلاً لأحكام الفصل الـ31 من الدستور الذي أقر الاستفادة من الحق في التكوين لجميع المواطنين والمواطنات قصد تمكينهم من التكوين.

ويعتبر نص مشروع القانون أنه بات ضرورياً اكتساب كفاءة حقيقية وتحيينها لمواجهة التقلبات الاقتصادية التي تنتج عن تحولات السوق والتكنولوجيا وما تفرضه على المقاولات من التكييف المستمر لمناهجها وآلياتها.

كما يأتي أيضاً في ظل مواجهة النظام الحالي للعقود الخاصة بالتكوين من بعض الصعوبات في التسيير والتدبير، وهو ما ترتب عنه محدودية أدائه للأدوار المتوخاة؛ وهو ما استدعى وضع تشريع يقضي باضطلاع الشركاء الاجتماعيين بدور أساسي في تدبير نظام التكوين.

وفي أفق المصادقة عليها بشكل نهائي، فإن برامج وعمليات التكوين المستمر، بموجب هذا القانون، يدبرها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بكيفية مستقلة عن المهام الأخرى الموكولة له، حيث سيتم إحداث بنية إدارية جديدة خاص بالتكوين المستمر تناط بها مهمة تحديد الإجراءات العملية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمرة والمصادقة عليها.