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الرئيسية | مجتمع | النيابة العامة تتحرك ضد تزويج القاصرين في المملكة

النيابة العامة تتحرك ضد تزويج القاصرين في المملكة

النيابة العامة تتحرك ضد تزويج القاصرين في المملكة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 06 أبريل 2018 - 13:19

دعت رئاسة النيابة العامة المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.

وأهابت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، بهؤلاء تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لاتراعي المصلحة الفضلى للقاصر.

ودعت النيابة العامة في هذه الدورية إلى تقديم ملتمسات إلى القضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر والاستعانة في ذلك -إذا اقتضى الأمر- بالمساعدات الاجتماعيات، والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر.

كما دعتهم إلى عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مساعدات اجتماعيات للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بالزواج ومن توفره على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد، وكذا تقديم ملتمس بإنجاز الخبرات الطبية والجسمانية والنفسية الضرورية للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية.

وأهابت رئاسة النيابة العامة بهم أيضا الحرص على التأكد بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الحصول على هذا الإذن بأن الدولة المقيمين بها تقبل عقود الزواج دون سن الأهلية، وتنبيه الأسر المعنية بالوضعيات القانونية التي تنشأ عن إبرام تلك الزيجات، مشددة على تقديم ملتمسات بعدم الاختصاص بالنسبة لطلبات الزواج المتعلقة بقاصرين لايقيمون بدوائر نفوذ قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يقدم إليه الطلب، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرات السابقة.

وطلبت رئاسة النيابة العامة، التي أرفقت هذه الدورية بنموذج يهم إحصائيات حول الطلبات الرامية إلى الإذن بزواج القاصرين، من الجميع بموافاتها كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين وفقا للنموذج المذكور ، مع إشعارها بالصعوبات التي تعترضهم في تطبيق هذه الدورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - هشام كولميمة الجمعة 06 أبريل 2018 - 13:41
نعم فهذا يدخل في باب حق الحماية(من الاستغلال الاقتصادي(الابوين) و الجنسي(الزوج)) الذي يجب على الدولة القيام به لأنها دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل.
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2 - عبدو الجمعة 06 أبريل 2018 - 13:47
جميل ولكن المرجوا أن تتحركوا أيضا ضد تصاحيب البنات وكلما كان ولد وبنت مشبوهين في الشارع يجب منعهما وإخبار والديهما حتى نتزوج فتيات 18 سنة شريفات وعفيفات وليس أن تكون بنت 18 سنة قد شبعت تصاحيب ثم تتزوج فهذه خيانة لوالديها وزوجها. إذا منعتم زواج بنت 17 و16 فامنعوا العشق أيضا. يجب كذلك حملات توعية في التلفاز إلخ بخطورة ظاهرة التصاحيب ويجب تحرك النيابة العامة في المدارس فقط أصبحت تفوح منها رائحة الدعارة... التربية ديال الآباء مابقاتش ونتوما زيدوا كملوا دكشي لي مازال شكرا
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3 - amine الجمعة 06 أبريل 2018 - 14:03
الا يعرف السيد النائب العام انه كلما صعبوا زواج القاصرات كلما كثر زواج الفاتحة الاشد ضررا, يبدو لي انكم لا تعرفون ما يحدث في البوادي.
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4 - باعمراني الجمعة 06 أبريل 2018 - 14:03
الزواج الحلال يرضي الله تعالى و هذا الزواج المبارك أفضل من العلاقات المحرمة بأنواعها والزواج المثلي المحرم الملعون في زمن كثر فيه الفتن للصغار والكبار خلاص توكلوا على الله عز وجل يوم فيه إلتزام وأخلاق﻿...أنا أعيش بألمانيا و هنا يوجد ملايين الأمهات العازبات الأقل من 18 ...البنت تحضر صديقها الى البيت عن سن 13 سنة و يقول لك حريته الشخصية ..اللهم أبعدنا عن الحرام و أهل الحرام وفعل الحرام و قربنا للحلال و أهل الحلال و فعل الحلال اللهم أمين.
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5 - رضوان الجمعة 06 أبريل 2018 - 14:06
كيف سيتم منع تزويج القاصرات. و لازالت سلطة القاضي تسمح بذالك. كل ما عليك هو احظار ورقة من عند الطبيب تؤكد على ان القاصر لها قوى بدنية و عقلية تسمح لها بالزواج. ونحن نعلم بساطة الحصول على هذه الورقة. تم تقدم للقاضي الذي يقوم بدراست الملف و يوافق على زواج القاصر.
اذن يجب وضع قانون يلغي هذه السلطة و يمنع زواج الفتيات اقل من 18 سنة.
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6 - حكيمة الجمعة 06 أبريل 2018 - 14:08
الزواح بالقاصرات ما زمان كان جاري به العمل والحمد لله كان زواج مستمر فيه النية والحب والصدق بينهما اللهم يتزوجوا ولا يتغتصبوا بالغابات والشوارع والاماكن الخالية ويقتلوا حتى لا يفضحون المغتصبين .
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7 - كريم الجمعة 06 أبريل 2018 - 14:09
يجب ايضا أن تتحرك ضد تهريب القاصرين خارج أرض الوطن وإنزال أقصى العقوبات عليهم. فكم من آب أو أم محرومون من رؤية أبنائهم القاصرين لأن أحد الأبوين تحت غطاء ما أو رغبة في التخلص أحدهم من الاخر يقوم في خرق سافر للقانون بتفسير أبنائه القاصرين الى الخارج دون أي اعتبار للقانون الذي يجرم هدا الفعل الشئ الذي تكون له نتائج سلبية على نفسيةالابناء والآباء المحرومين على حد سواء.
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8 - le vagabond الجمعة 06 أبريل 2018 - 14:14
ستصطدمون مع السلفيين وكل من لا يقبل بالاجتهاد في الشريعة وعقول القرون ما قبل الوسطى وكل من يستغل الفقر والهشاشة والجهل والأمية للقيام "بالببدوفيليا" باسم الشريعة " رجل 70 سنة يتزوج بطفلة 12 سنة مثلا" نعل الله الفقر والجهل ومروجيهم...انشر من فضلك.
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