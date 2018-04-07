"لْكْوَانْ" .. فضاء شبابي ينشر "معرفة بديلة" في العاصمة الرباط

وائل بورشاشن*

"لكوان" فضاء ثقافي شبابي يهدف إلى "مشاركة المعرفة ودعم التعبير الشعبي" عن طريق تنظيم ورشات وعرض أفلام وفتح مكتبته لعموم الشباب المغربي.

"تيليلا" أو فضاء "لْكْوَانْ"، الذي يوجد مقره في العاصمة الرباط، تُناقش فيه فئة من الشباب المغربي قضايا السياسة والبدائل السياسية، والنوع الاجتماعي، وقضايا ثقافية واجتماعية تهمها.

نقاشات شبابية

يريد "لكوان" المساهمة في "بناء مجتمع متحرر، متضامن، وقادر بنفسه"، ويناقش أعضاؤه والمستفيدون من أنشطته في سبيل ذلك مواضيع من بينها مجانية التعليم في المغرب، والإجهاض، وشهيدات الطحين، والتاريخ السياسي للريف، والسياسات اللغوية، عبر محاضرات، ولقاءات حوارية، ونقاشات تلي عرض أفلام ووثائقيات، كما ينظم أنشطة تجمع شبابا في فضاءات عمومية كـ"الفلسفة في الزنقة"، التي يُناقش فيها الشباب قضاياهم وتساؤلاتهم الوجودية في شوارع عدة مدن مغربية.

سليمان لميري، من مسيري الكوان، قال إن تأسيس هذا "الفضاء البديل" جاء بعدما كان أعضاؤه يقومون بأنشطتهم في الشارع، وزاد: "قررنا أن يكون لدينا مقر".

وبين لميري أن من بين الأنشطة التي ينظمها "لكوان" ورشات ولقاءات حوارية موجهة للعموم، وعرض أفلام، وتنظيم عروض موسيقية، إضافة إلى عشاء جماعي يتم إعداده بشكل تشاركي كل يوم خميس.

وتحدث سليمان عن مبادرة "المكتبة الشعبية" التي فتحت للعموم قائلا: "بعدما أعددنا استمارات على الإنترنت يقترح المتتبعون عبرها نوعية الكتب التي يريدون أن يجدوها في مكتبة لكوان، فتحنا "المكتبة الشعبية" التي تحتوي على كتب في العلوم الاجتماعية، والتاريخ، والتعليم، والجنسانية، والنظرية الأناركية، والنسوية، إضافة إلى كتب أدبية".

فضاء بديل

هدف "الكوان" حسب سليمان لميري هو "توفير فضاء بديل يفتح المجال لجميع المجموعات والأفراد الذين عندهم مشاريع ومبادرات غير ربحية ولم يجدوا مكانا يمكن أن يحتضنهم''.

وصرح المتحدث بأن هذا الفضاء "بديل عن الفضاءات الثقافية والشبابية المألوفة، لكونه فضاء مفتوحا للجميع، ومجانيا، يُسيره الشباب بأنفسهم، وأي مستفيد من المقر يمكنه أن يصبح من مسيريه".

كما ذكر سليمان أن هذا الفضاء "يشكل بديلا أيضا عبر الأنشطة والمواضيع التي يقترحها، والتي يهدف من خلالها إلى جمع مختلف البنيات الثقافية والنضالية داخل مدينة الرباط وخارجها، لنلتقي ونعمل مجتمعين".