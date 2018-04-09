"بّا صالح" .. حارس مبتور الرجلين يواجه المعاناة بـ"عزّة النفس"

وسام الحنكاري*

العديد من المواقف والأحداث في الحياة تضع البعض أمام صعابٍ وعراقيل لم تكن لهم في الحسبان.."صالح الحرثاوي" واحد ممن يعيشون ظروفاً قاسية، زارته هسبريس في بيته ببنسليمان، لتنقل واقع معيشته.

بتر رجليه

كان صالح يلازم "الموقف"، وهو مصطلح بالدارجة المغربية يعني مكان تجمّع عمّال في مختلف الحرف والصناعات؛ وبعد مدّة قضاها هناك، عمل حارساً في أحد شوارع بنسليمان حتى أصبح يحسّ بألم في أصابع قدميه، أهمله إلى أن بات لا يقدر على المشي.."أصبحت أصابعي زرقاء، يخرج منها الدّود". يقول صالح بنبرة حزينة.

بعد هذا المرض الخبيث، الذي ألمّ برجليه، توجّه صالح إلى مستشفى السويسي بالرباط، حيث مُنح موعدا مع الطبيب بعد ثمانية أشهر، غير أنه غادر المرفق الصحي مستسلماً للأقدار.

وحسب قوله فإن أحد المحسنين ساعده على إجراء عملية البتر؛ فلا عائلة ولا أحباب وقفوا بجانبه، عدا صديقه يوسف رضوان، الشابّ البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يعيش بدوره ظروفاً ملؤها المعاناة.

على لسان يوسف

"تعرفت على "بّا صالح" منذ سنة. كنتُ في المقهى مع أحد أصدقائي، فتعارفنا، وحكى لنا قصّته.. أحسست بمعاناته كثيراً، ومنذ ذلك الحين أصبحناً أصدقاء..أعرف ظروفه جيداً، وقد حزّت في نفسي؛ فلا إخوان له ولا أحباب يزورونه"، يحكي يوسف لـهسبريس، متألماً.

يزور يوسف صديقه صالح، الذي يكبره في العمر كثيراً، مرات عدّه في الأسبوع، يهتمّ بغسل ملابسه، وبمأكله؛ كما يطمئن عليه مرات أخرى بمهاتفته.."كنت مليوح في الزنقة، ولايني الله فاش تايبغي يشافيك راه كايشافيك"، يقول صالح.

بينما كان يوسف يتحدث عن معاناة صالح، عانقه الأخير قائلاً: "هو فقط من يقف بجانبي، لا أحد غيره يزورني".

مسكن "بّا صالح"

يقطن صالح في غرفة صغيرة في الحي الحسني ببنسليمان، يفترش أغطية بالية، وله تلفاز وثلاجة صغيران..بجانب مكان نومه صندوق، وُضعت فيه حبات معدودة من البصل والبطاطس؛ وحسب ما صرح به فهذه الأشياء المتواضعة في غرفته ممنوحة من بعض المحسنين فقط، بل إن واجب الكراء أيضاً يساهم به بعض من معارفه.

أما عن قضاء حاجته فيؤكد صالح أنه يستعين بأكياس بلاستيكية فقط.

ورغم معاناته في صمت، إلاّ أن رباطة جأش "بَّا صالح" لم تتركه للتسوّل في شوارع بنسليمان، معطياً بذلك درساً في عزّة النّفس.