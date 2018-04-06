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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يطالب بتحليل "تبّان متسخ" في محاكمة معتقلي الريف

الزفزافي يطالب بتحليل "تبّان متسخ" في محاكمة معتقلي الريف

الزفزافي يطالب بتحليل "تبّان متسخ" في محاكمة معتقلي الريف
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:00

يوما تلو آخر، تشهد محاكمة معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء فصلا من فصول المواجهة بين المتهمين والنيابة العامة، إذ تارة يتحدثون عن وجود مضايقات وتهديدات بالقتل، وتارة أخرى يشهرون "ماء ملوثا"، وهذه المرة عرضوا تبانا متسخا كدليل على ما يعيشونه بسجن عكاشة.

وقد شهدت الجلسة، التي انعقدت مساء اليوم الجمعة، انتفاضة ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، على غرار ما قام به يوم الخميس، حيث عرض لباسا داخليا متسخا يعود إلى أحد المعتقلين، مطالبا بإخضاعه للتحليل.

وأعرب أيقونة حراك الريف في هذه الجلسة، التي عرفت حضورا وازنا للأسر، إلى جانب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، عن تحديه لممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، بعرض اللباس الداخلي على مختبر لتأكيد صحة ادعاءاته حول ما يعيشه المعتقلون في هذا الملف داخل السجن المحلي عين السبع.

وعاد الزفزافي إلى واقعة "الماء الملوث"، بعد رفع القاضي علي الطرشي الجلسة إثر توتر الأجواء بين أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين والنيابة العامة، مؤكدا أنها مؤامرة تم تدبيرها بين النيابة والإدارة العامة للسجون.

واتهم قائد حراك الريف المندوبية العامة للسجون بالفساد، متسائلا عن كيفية تصوير الفيديوهات التي نقلتها الإدارة حول واقعة الماء.

إلى ذلك، رفض رئيس الجلسة علي الطرشي الطلبات التي تقدم بها دفاع "الزفزافي ورفاقه"، الذي أصر، في جلسة يوم الخميس، على لسان النقيب عبد الرحيم الجامعي، على ضرورة إجراء خبرة على الماء الذي عرضه الزفزافي واعتبره ملوثا وصدئا.

واعتبر القاضي الطرشي أن الهيئة ليس من اختصاصها الحكم في الملتمسات المقدمة، معيدا وحدة للتخزين تحمل فيديو تفتيش الزفزافي خلال مغادرته السجن، وكذا شريط لإدارة السجن تراقب جودة المياه بزنزانة الزفزافي.

وكان الوكيل العام للملك قد رد على هذا الأمر في جلسة يوم الخميس، وهو يضع قنينتي ماء أمامه، إذ قال إن "ماء السجن صاف، وماء غرفة ناصر صاف زلال، ونشربه أمامكم". وأضاف "لقد ربطنا الاتصال بمدير السجن، وبحثنا عن مصدر الماء الملوث، حيث كان الجواب واضحا فاضحا، والحق، في نازلة الحال، أنه لا وجود لأي إرادة لجهة في الدولة لاغتيال أحد، ولا يمكن لأي عقل تصديق ذلك".

وأشار إلى أن التحريات والاتصال مع مدير السجن أظهرت أنه "يتوفر على تسجيلات تثبت أن ناصر خرج خاوي الوفاض من محبسه، ولا دليل على توفره على قنينة ماء، كان سواء صافيا أو ملوثا"، مضيفا أن "هناك شريط فيديو واضح في الساعة الثالثة زوالا لعملية خروج المعتقلين من السجن، ولا دليل على حيازة ناصر لأي قنينة، ويظهر أن محمد المجاوي يحوز قنينة ماء صافية لا علاقة لها بالقنينة التي جاء بها الزفزافي". وأكد أنه مستعد لعرض الماء أمام المحكمة.

وأصدرت إدارة السجن المحلي بعين السبع بلاغا في الموضوع "تنفي فيه نفيا قاطعا أن يكون مصدر القنينة التي تحدث عنها المعتقل المذكور هو هذه المؤسسة السجنية"، في إشارة إلى قنينة الماء، التي لوّح بها الزفزافي خلال جلسة محاكمة معتقلي الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Jalal الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:22
لكم الله يا أحرار وَيَا أبناء عبدالكريم الخطابي الفرج قريب إنشاء الله المغرب فخور بكم
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6
2 - أبو هيام الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:23
اللهم أطلق سر اح السجناء الأبرياء الذين يقبعون في غيابات السجون دون أي ذنب يذكر،ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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12
3 - امغار ناريف الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:37
هذا المسلسل بطول جدا وكلما تكاثرت حلقاته زاد غرابة الامر الذي يبين ان المخكمة متحكم فيها و الوقائع مدبرة والمعتقلون ضحايا للظرفية وكل هذا لا يصب في صالح المغرب لا من قريب ولا من بعيد
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10
4 - Boujama الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:39
مسرحية والله أن الشعب المغربي عرف من ظالم ومن المظلوم الكل يعلم ان الزفزافي بريئ وإن منتم تقولون انه تلقى أموال خارجسة اين هي دالائل أين هي البراهين أم ان الدليل هو جيم في الفيسبوك والله لو علم مارك بهذه المسرحية لندم لإطلاقه عملية جيم في الفيس بوك حرام ناهبي المال العام يحترمون والشرفاء يحتقرون بهذا الشكل نحن الدليل القاطع على برائة ناصر ورفاقه هي الاعفائات التي أقدم عليها حاكم البلاد الذي هو من بقيت فيه الثقة في هذا المغرب ام غيره كلهم فاسدين لهذا دائما نحن كريفين نخاطب الملك محمد السادس وقلنا لا للأحزاب ونقابات والوزراء فنحن نعرف من هم ومن يكونون فلا أحد شريف في هذا الوطن سوى اثنين الشعب المغربي الحر وحاكمه الابي
عاش الشعب المغربي المحكور الحر
عاش المغرب
عاش حاكم البلاد محمد السادس
عاش الريف في مغربه
البارحة حربنا الاستعمار وقدمنا اجددنا أكباش فداء لنعود لحضن دولتنا العريقة المغرب . واليوم تتهموننا بالانفصال حرام على من يضفنا بالانفصال
اخاطبكم من الشارع الريفي نقلت لكم ألسنت أبناء الحسيمة وشكرا
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14
5 - وقيل الفريخ طار الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:46
هاد السي الزفزافي مسكين وقيل طارو لفريخ, الحبس قهرو مسكين مقدرش يتحمل العيش داخل البنيقة. الله يفك حالكم هذا هو اللي نطلب لكم
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-2
6 - ارفع مستواك يا زفزافي الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:53
باسم الله الرحمان الرحيم.
الله يهديك يا اخي الزفزافي كفى مسرحيات في كل جلسة هل تضن انك في فندق هذا سجن يا اخي اشتغل بالرزانة و اترك العدالة تركز في الملف ليخرج من له الحق في الخروج و الاخر الله يفك وأحيلوا ،انك تعرقل فقط و هذا سوف يطيل القضية و هذا مالا نريده لكم اترك الأشياء و ادخل مباشرة في الموضوع هل انت الوحيد الذي لا حضت تلوث الماء كنت معك و ضننتك اكبر ممن انت عليه في كل مرة العراقل و عدم التركيز و الزغاريد ...اوف و ليلة سعيدة للجميع.
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