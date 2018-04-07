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الرئيسية | مجتمع | ممرضون يضعون ستة مطالب أمام وزارة الصحة لوقف الإضراب

ممرضون يضعون ستة مطالب أمام وزارة الصحة لوقف الإضراب

ممرضون يضعون ستة مطالب أمام وزارة الصحة لوقف الإضراب
محمود شميعة*
السبت 07 أبريل 2018 - 22:00

عبر مواطنون عن استيائهم من انقطاع الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية بسبب إضراب الممرضين الذي ابتدأ أمس احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم الموجهة إلى وزير الصحة.

وصرح مجموعة من المواطنين لهسبريس بأنهم لم يبلغ إلى علمهم وجود إضراب عام للممرضين، علما أنهم قدموا من مدن مختلفة لتلقي العلاج حسب مواعيد طبية محددة مسبقا، ليتم إخبارهم بتأجيلها.

وأضاف متحدثون آخرون أن المواطن يتكبد عناء السفر ومصاريفه رغم ضعف مستواه المادي، ليتم إخباره من طرف المصالح الصحية بوجود إضراب، مؤكدين أن هذه التأجيلات في المواعيد قد تتولد عنها مضاعفات صحية خطيرة للمرضى، ومطالبين وزارة الصحة بإيجاد حلول لهذا الوضع.

بدوره صرح رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، علي لطفي، بأن ''الأمن الصحي من الأولويات التي يجب على وزارة الصحة الحرص على ضمانها للمواطنين؛ كما أن الحق في الإضراب مكفول دستوريا لجميع المواطنين"، وأضاف أن وزارة الصحة "تحارب الإضرابات وتتحمل المسؤولية عن عدم إخبار المواطنين بوجودها".

من جهته قال يونس جوهري، عضو المجلس الوطني للممرضين وتقنيي الصحة، إن الحركة تعتزم الاستمرار في الإضراب إلى حين استجابة وزارة الصحة لملفها المطلبي، وأضاف في تصريح لهسبريس أن "الحركة توجه إلى وزارة الصحة ستة مطالب، تتمثل في إحداث الهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة؛ وذلك للتمكن من تأطير المهنة على غرار باقي المهن الأخرى، وأيضا وضع ''مصنف الكفاءات والمهن'' من أجل رسم حدود صلاحيات وتخصص الممرض، مع الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية".

وتطالب حركة الممرضين وتقنيي الصحة بـ''تعديل شروط الترقي الحالية، المتمثلة في ست سنوات، على غرار الهيئات المهنية الأخرى، كالأطباء والبياطرة، الذين تشترط فيهم أربع سنوات من الخدمة لأجل الترقي؛ فضلا عن تشغيل الممرضين العاطلين الذين يزيد عددهم عن تسعة آلاف ممرض عاطل، والرفع من التعويضات المالية عن الحراسة، وإنصاف الممرضين الذين قدمت لهم وعود بالترقية من طرف وزير الصحة السابق الوردي''، حسب منسق حركة الممرضين وتقنيي الصحة، مؤكدا أن المستشفيات تشهد خصاصا في الأطر الممرضة، ما يؤدي إلى قيام الممرض بأدوار لا تدخل في نطاق اختصاصاته.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - موس طفى السبت 07 أبريل 2018 - 22:24
فحال خدمتوا فحال ضربتوا المهم باش يسمعلك الممرض خصك العاقة لا ضمير مهني لا جس وطني نطلب من الدولة ان تعود الى التجنيد الاجباري كي يعرف كل واحد ما عليه وما له
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2 - مواطن مغربي السبت 07 أبريل 2018 - 22:30
تحية لهذا الجيل الصاعد من الممرضين الشباب ، صراحة كاين فرق كبير ما بين الاجيال السابقة و الشباب حاليا من ناحية التعامل و الخدمة ، ابنائي الاعزاء دافعوا على حقوقكم المشروعة و لكن ماتنساوش المواطن الدرويش و الفقير لي راهم معولين عليكم . الله يوفقكم
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3 - محمد السبت 07 أبريل 2018 - 22:45
الوزارة هي من يتحمل كامل مسؤوليتها في عدم اخبار الساكنة بالاضراب و هي المسؤول الاول عن الاوضاع و سبب الضرابات و ذلك لعدم استجابتها لموظفيها بكافة شرائحهم من ممرضين و اطباء و نقنيين و غيرهم كما تتحمل الوزر في الاوضاع التي تعيشها المملكة من بنية تحتية مهترئة للمستشفيات
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4 - IDE 2015 السبت 07 أبريل 2018 - 22:48
مطالب معقولة و لن تكلف الدولة الكثير
جميع المهن مؤطرة قانونيا الا مهنة التمريض فهي مفتوحة للجميع حيث عندما تدخل مستشفى يستقبلك متدربي الهلال الاحمر و اشخاص غريبين عن المجال بدون مؤهلات و لا تحصيل علمي و يصفون انفسهم ممرضين و يستغلون المواطن البسيط مقابل رشاوي
ممرض اليوم اغلبهم شباب و يريدون تغيير النضرة لكوننا مرتشين الا القليل من عديمي الضمير
الممرض ملزم بالقيام بوظاىف الطبيب بينما الطبيب الدي درس سبع سنوات يجلس فالمكتب و يفرق وصفات الدواء و تفريق طلبات الاشعة و التحاليل دون معاينة المريض في اغلب الحالات
الممرض هو المعرض اكثر للامراض و الاوبىة بينما التعويض يأخده الطبيب : نريد العدالة فالتعويضات
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5 - وهيب السبت 07 أبريل 2018 - 22:50
مهنة التمريظ في المغرب امريضه اصلا من اصحبها. هم يحصلون على اكبر مدخول بالطريقة الغير المباشره . والفاهم افهم.
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6 - اناس السبت 07 أبريل 2018 - 22:53
الممرضون لا يضربون حتى تقفل الوزارة باب الحوار في وجوههم. مالهم شنو غاخسرو ها المسؤولين الا سمعو لهاد الشباب اللي عندنا فيهم امل كبيييير
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