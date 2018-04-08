زوج سابق "فوق القانون" يحوّل حياة أستاذة مغربية إلى جحيم

هسبريس – محمد لديب

لم تخلد (بشرى.ل)، البالغة من العمر 56 سنة، وهي أم لمراهقة في الخامسة عشرة من عمرها، للنوم منذ ما يزيد عن أسبوع، مباشرة بعد صدور حكم لغرفة المشورة بمحكمة فاس، يقضي بأدائها كفالة بقيمة 80 مليون سنتيم عوض 5 ملايين سنتيم، التي قررها قاضي التحقيق في وقت سابق.

وجاء قرار رفع الكفالة بطلب من النيابة العامة لمحكمة فاس، موازاة مع مواصلة قاضي التحقيق النظر في ملف أمام ابتدائية فاس تحت عدد 149/2525/2018، يتعلق بجنحة إصدار شيكات بدون رصيد، رفعتها بشرى ضد طليقها ووالد ابنتها، الذي عرضها لأشكال عدة من التعذيب والتنكيل منذ سنة 2014، وفق ما أكدته في تصريح موثق لهسبريس.

بشرى التي تشتغل أستاذة لمادة التربية الإسلامية بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية بالعاصمة الرباط، وجدت نفسها متابعة بتهمة "خيانة الأمانة" في القضية نفسها، التي رفعتها ضد زوجها قبل طلاقها منه، والتي تتهمه فيها بإصدار شيكين بدون رصيد تصل قيمتهما إلى 130 مليونا، حيث أكدت خبرة للمختبر العلمي التابع للدرك الملكي صحة التوقيع المسجل عليهما.

تقول بشرى، وهي تسرد قصتها مع زوجها السابق: "لقد وثقت فيه وساعدته على بناء شركة للنقل السياحي، وقمت ببيع مجموعة من عقاراتي، التي ساعده ثمنها في اقتناء حافلات سياحية وتوسيع نشاطه، قبل أن ينقلب علي ويقرر الزواج بأجنبية، ويشرع في تهديدي بشتى الطرق لأخضع له، بما في ذلك التعذيب الجسدي وكذا النفسي، والتلويح باختطاف ابنتي، واستعمال دمها في استخراج كنوز تحت الأرض".

تتوقف بشرى لحظة، وتنخرط في بكاء هستيري، قبل أن تضيف: "لقد هددني باختطاف فلذة كبدي، نعم فلذة كبدي، لأنها فتاة "زهرية"، ولوح بأخذ دمها لاستعماله في أمور الشعوذة، وهددني بأنني لن أحصل على حقي في المحاكم، معتبرا نفسه فوق القانون".

وتأمل بشرى، التي تقول إنها متابعة بشكل تعسفي في إطار ملف 149/2525/2018 بتهمة خيانة الأمانة، والتي تشتكي نفوذ زوجها المالي بمدينة فاس، في تدخل رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، ورئيس محكمة النقض، مصطفى فارس، لإنصافها وضمان محاكمة عادلة غير منحازة إلى أي طرف.

هسبريس، ورغبة منها في الحصول على وجهة نظر طليق بشرى، اتصلت به على هاتفه النقال، فأجاب قائلا: "شكون نتوما؟ الصحافة.. الله يعاونا ويعاونكم".