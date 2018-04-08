متخصصون يناقشون أسباب ضعف القيم داخل المدرسة المغربية

وائل بورشاشن*

وصف ادريس مستعد، عن الحركة من أجل الأمة، تشغيل الأساتذة عبر التعاقد بـ"الكارثة" من الناحية البيداغوجية، وتساءل مستعد في الندوة التي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح بنادي هيئة المحامين بالرباط، أمس السبت، عن سبب التخلي على ميثاق التربية والتكوين "رغم نقائصه"، والدخول "في دوامات وكلام نظري جميل جدا في أهدافه وتشخيصه، لكن لا تدور العجلة به".

الندوة التي تحدثت عن "دور الفعل المدني في ترسيخ القيم في المدرسة"، استحضر فيها المتحدث عَنْوَنَة الكتاب المدرسي الذي أعده أحمد بوكماخ بـ"اقرأ" كفعل أمر، وانتقال عنوان الكتاب المدرسي بعد ذلك إلى عنوان "قراءتي" التي تشير إلى أنه "لكل قراءته"، ثم عنوان "القراءة" الذي جاء بعد ذلك متضمنا معنى أن "من أراد أن يقرأ فليقرأ".

وعبر مستعد عن "عجز" المدرسة في توزيع الرتب الاجتماعية، وقال إنها أصبحت "مقاولة تبحث عن الربح السريع والزبناء"، ثم استدرك محملا جزءا من المسؤولية للمجازين الذين يظنون أن الإجازة نهاية الدراسة "ويحكمون على أنفسهم بكونهم عاطلين"، قائلا إن "الإنسان إذا كان يذهب إلى المكتبة كل يوم فهو باحث ومشروع مفكر، وليس عاطلا".

بينما ذكر محمد سالم بايشا، مفتش التعليم الابتدائي سابقا مسؤول قسم التربية بالمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، أن من مُعيقات التربية على القيم في المدرسة "التعارض بين الخطاب والممارسة وعدم انسجام منظومة القيم في المجتمع والمدرسة، والتمرير اللاواعي لقيم تعارض القيم المستهدفة عن طريق عدم إعطاء التلاميذ حق اختيار ممثليهم بحسن نية، مما يؤدي إلى زرع قيم غير ديمقراطية ولا تراعي الاختلاف".

وأضاف بايشا أن الكتب المدرسية المغربية يجب، بعد المصادقة على مضامينها، أن تتم المصادقة على القيم التي تنشرها هذه المضامين، وبيّن أن القيم مرتبطة بالممارسة "ولا تكفي فيها المضامين والدروس"، مؤكدا على القدوة والممارسة كآليات للتربية، إضافة إلى وسائل التربية على القيم بالأنشطة الموازية من الابتدائي إلى الجامعة، "فطرق التنشيط تمرر قيما دون الحاجة إلى تدريسها، دون استبداد للأستاذ برأيه".

وأرد بايشا أن المجتمع المغربي يوجد فيه من يرى أن القيم معايير ثابتة، ومن يعتبر القيم روح الله في الأرض كالعدل والصدق، ومن يعتبرها خصائص في الأشياء والأشخاص، ومن يراها مطاطية، مؤكدا أنه في الأنظمة المتقدمة تُحلُّ مثل هذه الاختلافات في الرؤى "بالنقاش والتوافق الاجتماعي".

بينما قسّم عبد الكريم سفير، الكاتب الوطني لجمعية مدرسي الفلسفة، مرجعيات منظمات المجتمع المدني إلى "مرجعية محلية تقليدية، ومرجعية حداثية كونية"، وبيّن أن هذا الانقسام "يوجد في المجتمع والدولة ككل، وينعكس على المدرسة"، معتبرا أن المغرب يوجد "في مفترق وملتقى طرق تاريخي في الوقت نفسه".

وقارن المتحدث بين البعثات الطلابية اليابانية والمغربية التي كان بينها تقارب في فرنسا، موضحا أن "البعثات الطلابية اليابانية عادت إلى اليابان وتمت الاستفادة من معارفها، بينما تم النظر إلى العائدين من البعثات المغربية إلى المغرب بعين الريبة والتوجس"، ووصف ذلك بـ"الخطأ التاريخي".

أما محمد حسين، نائب رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، فيرى أن "قيم العقيدة الإسلامية مستبعدة في الكتاب الأبيض عكس الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، رغم إقرار إسلامية الدولة في الدستور المغربي، وقال إن "منهاج التربية الإسلامية يبتغي ترسيخ عقيدة التوحيد على أساس الإيمان النابع من التفكر والتدبر والإقناع".

حسين الذي انتقد "العداء العلماني للدين" صرح بأن هناك تعارضا "بين القيم التي تقدمها بعض الكتب المدرسية"، ودعا إلى "إزالة الحواجز بين المواد وترسيخ مبدأ التكامل والدمج بينها"، منتقدا التدريس النظري والتدريس من أجل الامتحان، والاعتماد على التلقين "في غياب للجانب التطبيقي العملي"، و"مشكل القطيعة بين ما يدرس وما يوجد في الواقع".

ونبه المتحدث ذاته إلى أن "تحصين المجتمع يبدأ من تحصين المدرسة"، موضحا أن مهمة المدرسة "تنظيم القيم وضبطها لترسيخ قيم المواطنة والقيم الأخلاقية وحقوق الإنسان وممارسة الحياة الديمقراطية"، مضيفا أن القيم مسؤولية بين كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، كالبيت والأندية الثقافية والرياضية ووسائل الإعلام والمؤسسات والهيئات المدنية والرسمية.

بدوره، استعرض جمال باخوش، الكاتب العام للرابطة المغربية للأمازيغية، مجموعة من الحملات التي أطلقتها حركة التوحيد والإصلاح كفاعلة "من بين الفاعلين المدنيين المشتغلين على قضية القيم"، كـ"حملة أحبك وطني التي نظمتها الحركة من أجل ترسيخ قيم المواطنة"، وحملة "شكرا أستاذي" التي تهدف إلى المساهمة في "نشر قيمة الاعتراف والتقدير للأستاذ"، والحملات التي تهدف إلى بناء النجاح عند المتعلم ومحاربة الغش كـ"لننجح بشرف"، و"لا للغش".

وشدد باخوش على أنه "لا يمكن الحديث عن القيم دون قراءة"، لأن القراءة تعيد خلق المجتمع من جديد، داعيا الفاعلين إلى المساهمة في مشروع "القراءة حياة" الذي يهدف إلى تشجيع القراءة. كما تحدث عن حملة "لا للإدمان" التي تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان كغياب للوعي "لأنه لا يمكن أن تقول أي شيء لإنسان غائب"، منبها إلى مسؤولية الدولة في توفير مراكز العلاج من الإدمان على المخدرات.

ودافع الكاتب العام للرابطة المغربية الأمازيغية عن الفن كأداة من أدوات ترسيخ القيم، ودعا إلى استعمال "قيمة الفن" كمدخل لترسيخ القيم الأخرى عبر المهرجانات الفنية والسينمائية، والتمس من الفاعلين المدنيين المساهمة في حملات الحركة "دون حسابات"، لأن "ما يهم في الأخير هو المواطن والتلميذ الذي سيكون مدخلا لإصلاح المجتمع"، مجملا بأن هذا "طموح مشترك للجميع ومسؤولية جماعية".