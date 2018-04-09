مصطفى فارس يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين

هسبريس من الرباط

شارك مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الجلسة الرسمية للمؤتمر الدولي الذي نظمته نقابة المحامين بفاس أول أمس السبت، بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين، حول موضوع "تطور مهنة المحامي".

ونوه فارس بهذه المبادرة الدولية الهامة التي تعد امتدادا لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة، موردا أن المغرب استقطب طيلة هذا الأسبوع أنظار العدالة عبر العالم، ما بين مراكش وفاس، لطرح الأسئلة وتبادل النقاش من أجل إيجاد الحلول الملائمة للأعطاب التي تعتري منظومة العدالة ولتكريس الثقة لدى المتقاضين.

وأثنى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على مضامين بيان مراكش التاريخي، داعيا الجميع إلى التجاوب الجاد من أجل تفعيل مقتضيات الرسالة الملكية التي وجهها جلالته إلى المؤتمرين، مؤكدا عزم السلطة القضائية على المبادرة المسؤولة من لتنزيل مضامينها التي تعد خارطة طريق للجميع.

كما نوه الرئيس المنتدب في معرض كلمته بالجهود الكبرى لمهنة المحاماة وبأدوارها التي تتجاوز النيابة والدفاع عن أطراف في الخصومات إلى الدفاع عن الثوابت الوطنية والقيام بالدبلوماسية الموازية للتعريف بالتجربة المغربية على مختلف الأصعدة، مذكرا في هذا الإطار بالدينامية التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب على مستوى القوانين والهيكلة والتنظيم، مشددا على ضرورة تحصين الذات بالتكوين والتخليق والانفتاح حتى تستطيع مواجهة التحديات التي فرضتها العولمة والتطور التكنولوجي والإجرام العابر للقارات.

ودعا فارس جميع مهني العدالة إلى العمل المشترك بضمير ومسؤولية بعيدا عن أي مقاربة تجزيئية أو فئوية خدمة للصالح العام وفِي أجواء أسرية سليمة، مؤكدا للجميع أن السلطة القضائية المغربية كانت وما تزال تكرس كل آليات التواصل والمقاربات التشاركية، وأن يدها ممدودة لأي مبادرات جادة مسؤولة.

وشهد الملتقى تسليم الأستاذ ادريس شاطر، الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمحامين، درع تكريمي للرئيس المنتدب مصطفى فارس.

وقد أجرى فارس، على هامش هذا المؤتمر، عددا من اللقاءات مع المسؤولين القضائيين بعدد من الدوائر القضائية، ومع بعض من ضيوف المؤتمر الأجانب.