شيوخ التعليم يحتجون أمام البرلمان ويرفضون "الزنزانة 10"

هسبريس - نورالدين إكجان (صور: منير امحيمدات)

حَلَّ العديد من شيوخ التعليم الابتدائي، صباح اليوم الاثنين، أمام البرلمان بشارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، احتجاجا على "عدم تفعيل مقتضيات الترقية الاستثنائية للمعلمين الذين حرمتهم مراسيم النظامين 85 و2003 من متابعة دراستهم التي تفضي إلى الترقية عبر الشواهد، مطالبين بجبر الضرر الذي لحق بهم، "وإيقاف المغالطات والإشاعات المغرضة والبؤس الحكومي في التعاطي مع الملف الذي عَمَّرَ طويلا".

ورفع المحتجون القادمون من مناطق مختلفة شعارات قوية في وجه وزارة التربية الوطنية، من قبيل "سمحي يا ولدي لا غيبت ماشي بيدي"، و"علاش جينا وحتجينا .. الترقية لي بغينا"، و"بالوحدة والتضامن .. لي بغيناه إكون إكون"، منتقدين فشل الوزراء المتعاقبين في فك "طلاسم" ملفهم، وصمتهم عن الإشاعات التي طالت الضحايا.

وأضاف المحتجون، في كلمة الوقفة، أن الحكومة والوزارة مطالبتان بـ"إيجاد مخرج للمشكل الذي عَمَّرَ طويلا قبل وقوع ما لا يضعه أحد في الحسبان، ملوحين بالتصعيد، لأنهم ليسوا هواة مسيرات واحتجاجات، وسيخوضون كل الأشكال من أجل استعادة حقهم المهضوم".

وأوردت الكلمة أن "المحتجين متشبثون بتنسيقهم النقابي كممثل دستوري وشرعي وقانوني، ويُزَكُونَ كل القرارات الصادرة عنه بخصوص ملفهم، داعين الجميع إلى التكتل والالتحام من أجل انتزاع الحقوق، بمساعدة من طرف كل القوى الحقوقية والمدنية والسياسية المؤمنة بقضيتهم العادلة".

من جهته قال عبد الهادي القندادي، المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية لضحايا النظامين، إن احتجاج اليوم يدخل ضمن سلسلة نضالات دشنوها منذ 2012، "للمطالبة بتسوية ملف بسيط يتعلق بضحايا النظامين 85 و2003، عبر ترقيتهم إلى السلم 11، نظرا لأقدميتهم، واستمرارهم في سجن السلم 10 رغم اقتراب عدد كبير منهم من التقاعد"، وفق تعبيره.

وأضاف القندادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مرسوم سنة 1985 حرم العديد من معلمي الابتدائي من مواصلة تحصيلهم للشواهد الجماعية، ليبقوا فقط بشهادة الباكالوريا ويتركوا في السلم 8، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى السلم التاسع والعاشر بالأقدمية".

واشتكى القندادي من وضعية رجال ونساء التعليم بالمغرب، واصفا موقعهم بالحضيض، "بعد تخلي المسؤولين عنهم في ما يخص التقاعد، وتركهم يواجهون الاقتطاعات غير المبررة، والتضييقات، ما عرضهم لجميع الأخطار الاجتماعية والاقتصادية، التي لا يريدها أحد لرجل التعليم الذي يوصف بضمير الأمة"، حسب تعبيره.

وطالب المتحدث ذاته بترقية استثنائية فورية لجميع الضحايا، ومعالجة الملف عوض تسويته، "لأنه أصبح شائكا جدا"، متمنيا من المسؤولين أن يوفروا حوارا قطاعيا يوصلهم إلى حل نهائي للملف، قبل أن يضطر المعلمون إلى مغادرة قسمهم صوب الشارع.