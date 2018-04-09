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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي: خطابات الملك محمد السادس صكّ براءة لـ"معتقلي الريف"

الزفزافي: خطابات الملك محمد السادس صكّ براءة لـ"معتقلي الريف"

الزفزافي: خطابات الملك محمد السادس صكّ براءة لـ"معتقلي الريف"
هسبريس- عبد الإله شبل
الاثنين 09 أبريل 2018 - 18:48

وسط حضور مكثف لعائلات معتقلي حراك الريف، وبحضور متتبعين حقوقيين وطنيين ودوليين، والنائبة البرلمانية بالاتحاد الأوروبي عن حزب العمل الهولندي بيري كايتي، ووزيرة هولندا السابقة للتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ليليان بلومن، تحدث ناصر الزفزافي، "أيقونة الحراك"، أمام القاضي، ليعتبر أن محاكمته وباقي المتهمين هي "محاكمة لخطابات الملك الأخيرة".

وأوضح ناصر، وهو يمثل زوال اليوم الاثنين أمام القاضي علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن من يقف على الخطابات الملكية الأخيرة "يرى أنها جاءت بلغة جديدة، وفيها ما هو صلاح للعباد والبلاد؛ وطالما أن الملك هو رئيس السلطة القضائية والنيابة العامة كان من المفروض أن تؤخذ هذه الخطابات بمحمل الجد"، على حد قوله.

قائد حراك الريف، الذي بدا واثقا من كلامه، بينما كان والده بين الفينة والأخرى يقف من مكانه بالقاعة رقم 7 ليعاين ابنه المتابع بتهم ثقيلة تصل عقوبتها إلى المؤبد، قال: "الخطابات الملكية الأخيرة فيها صك براءة لي ولهؤلاء المتواجدين خلف هذا القفص المهين".

وأردف المعتقل ناصر الزفزافي، في جلسة عرفت حضور وجوه لم تسبق لها متابعة أطوار المحاكمة من قبل، بأن "خطاب العرش عرى وبين حقيقة الكثيرين، وملك البلاد نفسه لم يرض بهذا الوضع الكارثي".

كما اعتبر الزفزافي أن محاكمته والمتهمين الآخرين البالغ عددهم 53 معتقلا "محاكمة للدستور وللخطاب الرسمي، وخطاب العرش الذي تلاه أعلى سلطة في البلاد، والذي أكد فيه أنه يتفهم الاحتجاجات التي لا ترغب النيابة العامة والطرف المدني في تفهمها".

وعاد ناصر الزفزافي إلى بعض ما دار بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال مرحلة الاستماع والتحقيق معه، وشدد على أن ضباطها كانوا يستغربون قوله للمقاوم عبد الكريم الخطابي "رضي الله عنه"، إذ أشار إلى أنهم لا يفقهون في الدين، ذلك أنهم "تناسوا أن العلماء أجمعوا على أن قول "رضي الله عنه" يدخل في باب الدعاء"، مضيفا: "هذا الرجل يستحق هذا القول لأنه سعى إلى أن يتسع الوطن للجميع".

وشدد المتحدث نفسه على أن محاكمته اليوم والمعتقلين الآخرين هي "محاكمة لرموز المقاومة، وعلى رأسهم البطل والمعلم وقاضي القضاة، مولاي امحند رضي الله عنه وأرضاه"، وفق تعبيره.

وشن المعتقل، قائد الحراك، هجوما على الإعلام العمومي، إذ أكد أنه "زيّف الحقائق في تغطيته للاحتجاجات وقدم معطيات عن حركة عشرين فبراير على أنها لمتظاهري الحسيمة"؛ وتابع في هذا السياق وهو يرد على القاضي الذي أكد له أن الجلسة ليست لمحاكمة الإعلام: "الإعلام العمومي نؤدي له الضرائب، ولا يقدم برامج تثقيفية، بل يقدم لنا مسلسلات سامحيني، ولا ينقل ما يجري في الريف".

ولم يفوت المعتقل الفرصة دون الحديث عن واقعة "الماء الملوث"، إذ أكد الزفزافي أن "ما روج له مدير السجن والنيابة العامة مردود عليهما"، وزاد: "كان على ممثل النيابة العامة أن يصور نفسه وهو يشرب من صنبور دش السجن"، مضيفا: "ورب العزة وجلاله الماء الذي قُدّم ليس ماء الدش، وإلا كيف نفسر إقدام الإدارة اليوم على تغيير الرشاشات الخاصة به؟".

ولفت المتهم الرئيسي في حراك الريف إلى أنه تجري اليوم "محاكمة لتاريخ الريف العظيم، التاريخ الذي يسعى من لبس رداء الدولة إلى طمسه"، حسب تعبيره.

وأضاف المعتقل متسائلا: "كيف نفسر أنه خلال محاولتنا تخليد معركة أنوال المجيدة حاولوا منعنا؛ فيما يسمحون لأحفاد الغزاة الذين توفوا فيها بالقدوم إلى المكان وإلقاء الورود على أجدادهم؟ يا للمفارقة العجيبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جلالة الشعب الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:04
كيف نفسر أنه خلال محاولتنا تخليد معركة أنوال المجيدة حاولوا منعنا؛ فيما يسمحون لأحفاد الغزاة الذين توفوا فيها بالقدوم إلى المكان وإلقاء الورود على أجدادهم؟ يا للمفارقة العجيبة". لخصت الواقع
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18
2 - عبد الرحيم الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:08
أحيك يا ناصر وأضم يدي الى يدك وأتخندق في خندقك كلامك كله على صواب
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20
3 - Sofian الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:09
كلام في الصميم وانشاء الله الفرج قريب باذن الله
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21
4 - مهاجر USA الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:09
عآآآآآش الريييييييييييف ولا عاش من خانه ومن سرق اموال الشعب و السماسرة في البر والبحر
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16
5 - البوشيخي يوسف الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:09
كما قال كبور " محفضينك"
لا يمكن أن أثق في كلامك يا من ادخلت كلمة العياشة للقاموس المغربي من أجل زرع الفتنة في البلاد و تأتي الآن لتمدتدح خطب الملك !!!
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-16
6 - محمد دوار الحاجة الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:12
عاش سيدنا ناصر الزفزافي نصره الله وأيده، وعاش كل المغاربة الأحرار من طنجة إلى السينغال...
محبتي
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8
7 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:19
اتمنى ان يطلق سراح الزفزافي و جماعته او يحظون بعفو ملكي و نحن على ابواب شهر رمضان المبارك نتفق جميعا انهم اخطاوا في حق وطنهم حينما حاولوا زعزعة استقراره لكنهم فشلوا في الوقت الذي كان بلدنا يخوض معارك دبلماسية ضد اعداء وحدتنا الترابية حيث اعطوهم فرصة مجانية لتشويه سمعة بلدهم كانوا في امس الحاجة لها بعد تشديد الخناق عليهم سياسيا لكن مع ذالك اقول عفا الله عما سلف فهذا درس لهم و للبقية كان بامكانهم ان يتجنبوا هذه المشاكل التي وقعوا فيها و رمت بهم وراء القضبان لو فكروا جيدا و جنحوا للسلم في 3 اشهر الاولى لحققوا الشيئ الكثير لانفسهم و لاقليمهم لكن غرورهم الزائد هو الذي جعل المخزن يتحرك في الوقت بدل الضائع لبسط الامن و حماية الوطن و المواطنين من تهديداتهم.
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-1
8 - الوطنية الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:19
محاكمة لخطابات الملك هل الملك دفعكم الى الاحتجاج الى العصيان الى الدعوة للانفصال خطابات الملك كانت في صفكم ولكن أعلنتم المواصلة بالتمرد على من حضر لاستتباب الامن وها هي النتيجة ولا نسميك ايقونة ولكن فوضوي جر على نفسه البلاء
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0
9 - عمر الحركة الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:20
اقسم انك بطل وابن البطل ياقضاة المغرب تعلموا الشجاعة وأطلقوا صراحة اي لنقول عنكم شجعنا ن غير تابع ولا متبوع انه يستحق الاعتضار
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10 - موحا الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:25
مناضل شهم صنديد مهما حاولوا تشويه سمعته ...الجماهير في صفة وقاعدة دعمه تزداد اتساعا ..فأطلقوا سراح الاحرار فمكان من يجهرون بالانفصال معروف وراء الجدار...
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11 - السعيد الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:27
الان فقط اصبحت تستشهد بخطب الملك . اين كان عقلك عندما نعتت النظام الملكي والحكم الملكي بالاستعمار العروبي ومدحت الاستعمار الاسباني الذي نكح الريفيات ونكل بهن وبابناءهن وقصف الريف بالكيماوي ؟!!! اين كنت يا هذا ؟ الملك يمثل راية الوحدة ( الحمراء التي تتوسطها نجمة خضراء ) اين اختفت هذه الراية عندما كنت تتوعم الفوضى ؟
يجب على القضاء ان يقول كلمته بشكل نزيه ومستقل ...
لقد ادنت نفسك يا زفزافي في مسيراتك عندما كنت ترفع شعارات اكبر منك وعندما اخترت العصبية والفكر الانفصالي وعندما شتمت المغاربة وعيرتهم باقبح الاوصاف ... الان اقول لك كما قال الله للطاغية فرعون عندما كان يغرق :" الان وقد كنت من الظالمين "
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12 - hamada8 الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:32
وابديتي كتدخول وكتخروج في الهدرة يا سي الزفزافي لان ما اقترفته من افعال يعاقب عليها القانون الجنائي
بعقوبات ثقيلة اما خطاب جلالة الملك فتفضل به بعد ان
تبين ان برامج الحسيمة منارة المتوسط تشوبها اختلالات بسبب مناوشات سياسية حزبية ضيقة.لذلك فان خطاب جلالة الملك لن يستعمل صك البراءة لك ولمن قصر في مهامه من المسؤولين.
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13 - الزفزافي العياش الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:33
هكذا اخوي الزفزافي خصك تكون اصبحت عياش مثلي ومثل اغلبية المغاربة.
فالجلسة القادمة gول امام المحكمة عاش الملك وخد معك راية المغرب الحمرا وفها نجمة خضرا في الوسط .وربما تتحسن حضوضك في عفو ملكي عندما تحكم وتدخل السجن ,لان العفو الملكي لايستعمل الا لمن اخدت في حقهم حكم بالسجن
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14 - أبو جنات الاثنين 09 أبريل 2018 - 19:34
نظرا لحساسية الوضع و مايجري هاته الأيام من استفزازات للوحدة الوطنية في الصحراء المغربية الحبيبة..و التحركات المكوكية للدبلوماسية المغربية للدفاع عن توابت الوطن و وحدته ...بناءا على ما دكر يجب إطلاق صراح هؤلاء الشباب والعفو عنهم لأنه أبناء الوطن حتى وإن أخطاو فإن الوطن متسامح مع كل شبابه و أبناءه ...أحيانا نحن نخطأ و لا نقدر عواقب الخطأ لكن يجب أن نعفو و نسامح....الوطن اليوم في حاجة ماسة إلى كل شبابه و أبناءه و الحل الوحيد هو الإجماع الوطني لكل الأمة المغربية للدفاع عن كل من يستهين و يهين الوطن لأن مصلحة الوطن و وحدته فوق كل اعتبار مع الإحترام التام للقانون لأن القانون فوق الجميع و السلام عليكم
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