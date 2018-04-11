مشروع "قانون يتيم" يقطع الطريق على نقابات "الزعامات الخالدة"

هسبريس - عبد الرحيم العسري

منذ سنة 1957 والقانون الوحيد المنظم للنقابات لم يتغير رغم تغير دساتير المغرب وقوانين كثيرة جاءت في سياقات معنية. واليوم، تُحاول وزارة التشغيل والإدماج المهني تغييره عبر إدخال مجموعة من التعديلات؛ أبرزها منع المتقاعدين من رئاسة المركزيات النقابية وافتحاص المجلس الأعلى للحسابات للدعم الذي تحصل عليه من ميزانية الدولة.

مصدر من وزارة التشغيل أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية إعداد مشروعا خاص بالنقابات المهنية، مشيرا إلى أن "المسودة الأولى لهذا القانون تم إعدادها في عهد حكومة إدريس جطو، وتُرسل دائماً إلى النقابات قصد إبداء الرأي فيها، لكن أغلب القيادات لا تتجاوب مع المراسلة".

وتنص المسودة الجديدة على أن "يكون المرشح لرئاسة النقابات وعضوية هياكلها التنفيذية مازال عاملاً أو موظفا أو مستخدما أو أجيرا ولم يحل بعد على التقاعد، بالإضافة إلى أن المرشح لرئاسة النقابة أو مواقع المسؤولية عليه أن يكون مازال أمامه أربع سنوات، على الأقل من العمل، قبل الإحالة على التقاعد".

وعلمت هسبريس أن كبريات المركزيات النقابية، خصوصا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تُعارض مشروع الوزير محمد يتيم وتعتبره "محاولة لتحكم الحكومة في النقابات عبر إبعاد الشخصيات القيادية أو منعها من البقاء لأكثر من ولاية". ومن المرتقب أن تقدم موقفها النهائي من القرار بعد استكمال اللجان المختصة دراسة المسودة.

حزب العدالة والتنمية، من خلال نقابته الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يُدافع عن المقترح الحكومي ويعتبره مدخلاً أساسياً لربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع مرحلة الزعامات الخالدة التي لا يغيرها إلا الموت.

عبد الله غطاش، رئيس المجلس الوطني بالنقابة المذكورة، قال في تصريح لهسبريس إن قانون النقابات "ولّى عليه الزمن لأننا نعمل به منذ سنة 1957، أي قبل صدور ظهير الحريات العامة بالمغرب، ونحن لا ندري لماذا تستمر بعض الجهات النقابية في رفض القوانين التي تُنظم هذا القطاع".

ويرى المتحدث أن العمل النقابي يواجه صعوبات كبيرة، و"يمكن لأي شخص أن يقوم بتأسيس نقابة مثل ما وقع خلال سنة 2011"، معتبراً أن القانون الجديد من شأنه "تنظيم القطاع وإعطاء دفعة قوية للمركزيات والهياكل الموازية، بعد التشاور طبعاً معنا كفرقاء اجتماعيين".

وتابع غطاش أن "المؤسسات الوحيدة التي لا تُحاسب على مداخيلها المالية هي النقابات، بينما هناك قوانين تشدد الخناق على الجمعيات والأحزاب السياسية"، مضيفاً: "هذه أموال الشعب ويجب محاسبة الجميع من طرف المجلس الأعلى للحسابات".

من جهته، أوضح عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE)، أن قانون النقابات وُضع في سياق تميز بمجموعة من المكاسب في إطار حكومة عبد الله إبراهيم، و"يجب الحفاظ على هذه المكاسب".

وأورد القيادي اليساري، ضمن تصريح لهسبريس، أن "المشروع الجديد عليه أن يتضمن قوانين ديمقراطية تفرض تطبيق القوانين الأساسية الداخلية، لأنه رغم وجود القوانين يُمكن للزعامات أن تخلد في مناصبها، وهذا أمر يُسيء إلى الديمقراطية والعمل النقابي وإلى البلاد بصفة عامة".

غير أن الإدريسي أكد أن "الافتحاص المالي يجب أن يكون أمراً داخلياً من قبل الهياكل النقابية خلال الجموع العامة والمؤتمرات الوطنية والمحلية والإقليمية، لكن هذا يتطلب احترام تواريخ تجديد القيادات والهياكل والنخب النقابية".