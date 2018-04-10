تكوينٌ صحفيٌ حول العنف الجنسي ضدّ الأطفال

وسام الحنكاري*

مساهمة منها في حماية الطفولة، وتحت شعار "الإعلام يلعب دوره أيضاً في حماية الطفولة"، نظمت الجمعية المغربية "أمان"، والمنظمة الإسبانية "إيدا"، بشراكة مع منتدى اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب وجمعية "أميسي ديل بامباني" الإيطالية، تكويناً للصّحافيين، صباح اليوم الثلاثاء بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، تطرق بالأساس لتوعيتهم بأهمية التفرقة بين المفاهيم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وطرق معالجته إعلامياً.

واستهلت هدى الصمدي، المكلفة ببرامج جمعية "أمان"، كلمتها بالحديث عن أهم الفروق الأساسية بين مفهوم "الاعتداء" و"الاستغلال"، مبرزة أن هذا الأخير يكون فعلاً بمقابل، أمّا الاعتداء فيكون فعلاً بدون مقابل.

وأشارت هدى إلى ضرورة معرفة مفهوم "البيدوفيليا"، على اعتبار أنّ ممارس هذا الفعل هو "كلّ شخصٍ لا يعتدي سوى على الأطفال، فإثارته تأتي من هؤلاء فقط، دون الفئات الأخرى".

وأوضحت الصمدي للصحافيين أن أشكال الاعتداء على الأطفال تأخذ عدة مظاهر؛ من بينها "الاعتداء الجنسي على الأطفال في حالة السفر، خاصة في المدن السياحية". وهو الأمر الذي عبرت عنه هدى بالقول: "غالبا ما يظنّ الناس أن استغلال الأطفال الصغار جنسياً يُمارس من قبل عجوز أجنبي أشقر، بيد أنه قد يمارس من قِبل أشخاص آخرين، كشباب ذهبوا للسياحة فقط، فالأمر لا يتعلق بفئة معينة دون أخرى، الكل متهم إلى أن تثبت إدانته".

"البورنوغرافيا" ضد الأطفال يُقصد بها أن تقوم بالتقاط صور للأطفال والاتجار بها عبر الإنترنيت، إما صورهم الحقيقية التي يظهرون فيها، وإما عن طريق "الرسوم المتحركة"، "وهو الأمر المتواجد بكثرة في المغرب، رغم أن المغاربة يستبعدون حدوثه، إلا أنه متواجد بقوة، وبسببه اُخرجت مسطرة متبعة لمعاقبة المعتدين"، تقول الصمدي.

يُذكر أن المغرب دخل طرفاً في اتفاقية "CDE"، الخاصة بحقوق الطفل، كآلية من آليات حقوق الإنسان الدولية، لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي.

وبخصوص الأطفال المعتدى عليهم، حدد اللقاء فئات عدّة؛ من بينها "الأطفال الذين يعيشون في بيوت الدعارة". أمّا المعتدون، فقد تمّ تحديدهم في "جميع من يحيط بالطفل، فالمعتدي قد يكون من عائلته أو من جيرانه، أو حتّى من خطيبٍ مهما كانت ديانته".

وأشار اللقاء إلى أنه من الضروري جدّاً معرفة ما يقوم به الأطفال في الإنترنيت، "فبالرغم من أنّ من حقّهم القيام ببحوث مدرسية، إلا أنه من واجب أولياء أمورهم الحرص على تتبع المواقع التي يلجون إليها".

وعن نتائج العنف الجنسي على الأطفال، خلص التكوين إلى أنها قد تكون نفسية تتمثل في الاكتئاب والشعور بالعقدة النفسية، أو جسدياً تشمل السّيدا، أو في مستواها الاجتماعي وتتضمن الإقصاء الاجتماعي.

يُذكر أن المغرب قد قام بتوقيع ثلاث اتفاقيات لحماية الأطفال من العنف، من بينها اتفاقية "CDE" الخاصة بحقوق الطفل.

وحسب الإحصائيات الوطنية للمديرية العامة للأمن الوطني ما بين 2007 و2012، فقد تمّ تسجيل 40 ألفا و469 حالة اعتداء على القاصرين، من بينها 11 ألفا و599 حالة اعتداء جنسي، أي ما يقارب %28,66. أما معطيات وزارة الصحة التي شملت بعض المدن فقط في 2011، والتي ما تزال في طريق المعالجة، فقد خلصت إلى أنه من أصل 162 حالة اعتداء مسجلة على القاصرين، 31 منها حالة اعتداء جنسي، أي ما يعادل %19,1.