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الرئيسية | مجتمع | أحكام الإفراغ تدفع متقاعدين إلى وقفة احتجاج أمام إدارة الجمارك

أحكام الإفراغ تدفع متقاعدين إلى وقفة احتجاج أمام إدارة الجمارك

أحكام الإفراغ تدفع متقاعدين إلى وقفة احتجاج أمام إدارة الجمارك
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:00

خاض عدد من متقاعدي الجمارك وذوي حقوقهم وقفة احتجاج، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، رفعوا خلالها شعارات تطالب الإدارة بالكفِّ عن إفراغهم من مساكنَ يشغلونها، وتعود ملكيتها إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجمارك.

وقدّم المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عددا من الوثائق التي يقولون إنها تؤكّد أن لهم الحق في البقاء في تلك المساكن، وتفويتها لهم، بعد أن سكنوها لمدّة أربعة عقود؛ فضلا عن أنَّ مِلكيّتها تعود إلى الجمعية الجمركية المغربية، وليست سَكنا وظيفيًّا في ملكية الإدارة العامّة للجمارك.

محمد حاد، رئيس الجمعية الجمركية المغربية، قالَ في تصريح لهسبريس إنَّ المساكن موضوع الاحتجاج، والتي تقطنها أزيد من 300 أسرة، تدخل ضمن أملاك الجمعية، التي تأسست منذ عام 1959، مشيرا إلى أنَّها اقتنت الأملاك التي بحوزتها ومُحفّظة باسمها.

ومن ضمْن الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية شهادات الملكية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تثبت امتلاكها للأملاك العقارية التي توجد عليها المساكن التي يطالبُ متقاعدو الجمارك وذوو حقوقهم بتفويتها لهم.

ويقول متقاعدو الجمارك وذوو حقوقهم إنَّ المدير الأسبق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علي عمور، أعطى، سنة 1994، تعليماته بتفويت مساكن الجمعية الجمركية المغربية إلى متقاعدي الجمارك، وأرامل مهنيي القطاع، لكنّ هذه التعليمات ظلت إلى حدود اليوم حبْرا على ورق.

رئيس الجمعية الجمركية المغربية قالَ إنَّ الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تريد أن تستحوذ على أملاك الجمعية، وذلك بالسعي إلى إدراجها ضمن السكن الوظيفي، أيْ أنْ تكون تابعة للدولة، في حين أنَّ المساكنَ المعنيّة ليست في ملكية الدولة، بل في ملكية جمعية الجمركيين.

ويعتبر متقاعدو الجمارك أنَّ من حقهم أن تُفوَّت لهم المساكن التي يقطنون بها، على اعتبار أنَّ الجمعية صادقت على عملية التفويت، لكنّ الإدارة العامة للجمارك ترفض تنفيذه. "هذا حق مُكتسب، ولا يمكن نزعه من متقاعدي الجمارك وذوي الحقوق"، يقول محمد حاد.

أرامل ومتقاعدو الجمارك المعنيين وجّهوا رسالة إلى الملك، يشتكون فيها من الدعاوى المرفوعة ضدهم من طرف الإدارة العامة للجمارك أمام القضاء الاستعجالي، من أجل إفراغهم من المساكن التابعة لجمعيتهم. وحسب مضمون الرسالة ذاتها فإنَّ أحكام الإفراغ تستثني بعض أرامل ومتقاعدي الجمارك، وهو ما يعتبرونه "ضربا للمساواة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مقلوب الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:13
4 عقود يعني 40 سنة ساكنين فابور,لا كرا لا كريدي والان باغين يتملكو ,يقولون ان المساكن ليست في ملك الدولة وبما انها ليست في ملكهم فيمكن تكون طاحت من السما.بلاد السيبة لي سكن في سكن وظيفي تيستعمرو
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29
2 - الريع الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:14
اربعة عقود وهم ساكنون بالمجان وبدون مقابل ويريدون ان يخلدوا فيها.يا له من ريع مقيت.كنت سالتمس لهم العدر لو كانوا يشتغلون بقطاع اخر موارده وتعويضاته شحيحة.اما ان تشتغل في الجمارك وما ادراك ما الديوانة حيث الرواتب السمينة والبريمات بدون الحديث عن العمليات المشبوهة وبخاصة في المراكز الحدودية.لا تعاطف معكم
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26
3 - Abdelghani الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:19
تجوع الحرة و لا تأكل من ثذيها ... و لكن الدولة ليست حرة تسيطر عليها مافيا حقيقية ... تجعلها تأكل من ثذيها و تأكل حتى أبنائها
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-8
4 - Sara الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:34
هاذي هي السيبا والفوضى
شحال من عام ونتوما ساكنين ؟؟؟؟
من النهار الاول كنتو عارفين هادوك ماشي ملكم
بعني كان لازم توفرو وتاخدو منزل ليكم قبل ما توصلو التقاعد
باغيين كلشي فابور، هاذي راها العياقة
تلقاهم باغيين يعاودو فيهم البيع وياخدو الفلوس فجيبهم، بحال كيف كان موضوع البرارك
اللي عطاوه ارض او شقة اقتصادية يخرج ويعاود البيع فالبراكة، وبرامج ولات مقسومة أربعة ديال البراكات
عاود عطاوهم شقق اقتصادية ومع ذالك باقيين البرارك وفرخو براكان واحياء جديدة
شعب ما كيحشمش، ومن بعد يقولو ليك خاصنا نحاربو الفساد؟!!!!!!!! يالله أسيدي حارب نفسك؟؟؟؟ حاسب نفسك على فسادك انت الاول
الله ينعل اللي ما يحشم
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11
5 - بنعبدالسلام الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:44
بقيت هناك نقطة واحدة يجب توضيحها ألَا وهي :مِنْ أين كانت هذه الجمعية تَسْتَمِدُّ تمويلها الذي اقتنت به هذه المنازل؟.إذا كان من مساهمة المنخرطين فلا يحق للإدارة أن تدعي مِلْكِية هذه المساكن ، وكل محاولة من الإدارة الجمركية لوضع اليد على هذه الممتلكات يُعَدُّ محاولة للنصب والاحتيال تجاه هؤلاء المتقاعدين والأرامل.أما إذا كان التمويل من طرف الإدارة، أي من أموال الدولة ، فالأمر يختلف.
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4
6 - ذئب الغابة الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:46
المساكن في ملكية الجمعية المغربية للجمارك و تم اقتنائها بأموال المنخرطين و بالتالي لا يجوز تفويتها. و إن تم ذلك فعلى الجمعية اقتناء مساكن لجميع الجمركيين.
هذه المساكن يستفيد منها رجال الجمارك الذين لا يملكون سكن في المدن التي يعملون بها و بمجرد اقتنائهم لسكن أو إحالتهم على التقاعد عليهم إفراغ المساكن ليستفيد منها شخص آخرون.
العديد من المحتجين يملكون أكثر من مسكن بل لهم مشاريع مدرة للربح كالمقاهي.
القناعة رزق.
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9
7 - meme الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:50
اوا ملي تحتلوا السكن الوظيفي هادوك اللي غادين يتوظفوا في مكانكم فين يسكنوا في الشارع السيبه صافي الطمع راه طاعون الدوله في الحقيقة خاصها تحبس هذ السكن الوظيفي
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6
8 - سعيد الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:53
لا اعرف لماذا شعبنا المغربي يقول شئ و يفعل عكسه يطالب الحكومات و المسؤولين ان يكونوا نزهاء و لا ينافقون الى اخره بينما المغاربة يفعلونها في وضح النهار لو كان هذا الامر وقع في امريكا مثلا لما سمحت ادارة الجمارك لموظفها و اهله ان يمكثوا يوما واحدا بعد تقاعده من ان يظل في المسكن الوظيفي و لا احد سيحتج معه لانه هته المساكن للدولة و لما يتقاعد احدهم يخرج ليحل مكانه اخر الا ان قامت الدولة باعطاءهم احقية التملك مثلا عندما يشتغل 20 سنة يحق له ساعتها ان يتملك المنزل لكن بقيمة رمزية مثلا 200 الف درهم و الدولة تعطيه التحفيظ و الملكية ساعتها لن يخرجه احد اما ان نقول شئ و نفعل عكسه فهذا ما لا يرضي الله لذلك كما نكن يولى علينا
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