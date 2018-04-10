أحكام الإفراغ تدفع متقاعدين إلى وقفة احتجاج أمام إدارة الجمارك

هسبريس - محمد الراجي

خاض عدد من متقاعدي الجمارك وذوي حقوقهم وقفة احتجاج، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، رفعوا خلالها شعارات تطالب الإدارة بالكفِّ عن إفراغهم من مساكنَ يشغلونها، وتعود ملكيتها إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجمارك.

وقدّم المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عددا من الوثائق التي يقولون إنها تؤكّد أن لهم الحق في البقاء في تلك المساكن، وتفويتها لهم، بعد أن سكنوها لمدّة أربعة عقود؛ فضلا عن أنَّ مِلكيّتها تعود إلى الجمعية الجمركية المغربية، وليست سَكنا وظيفيًّا في ملكية الإدارة العامّة للجمارك.

محمد حاد، رئيس الجمعية الجمركية المغربية، قالَ في تصريح لهسبريس إنَّ المساكن موضوع الاحتجاج، والتي تقطنها أزيد من 300 أسرة، تدخل ضمن أملاك الجمعية، التي تأسست منذ عام 1959، مشيرا إلى أنَّها اقتنت الأملاك التي بحوزتها ومُحفّظة باسمها.

ومن ضمْن الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية شهادات الملكية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تثبت امتلاكها للأملاك العقارية التي توجد عليها المساكن التي يطالبُ متقاعدو الجمارك وذوو حقوقهم بتفويتها لهم.

ويقول متقاعدو الجمارك وذوو حقوقهم إنَّ المدير الأسبق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علي عمور، أعطى، سنة 1994، تعليماته بتفويت مساكن الجمعية الجمركية المغربية إلى متقاعدي الجمارك، وأرامل مهنيي القطاع، لكنّ هذه التعليمات ظلت إلى حدود اليوم حبْرا على ورق.

رئيس الجمعية الجمركية المغربية قالَ إنَّ الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تريد أن تستحوذ على أملاك الجمعية، وذلك بالسعي إلى إدراجها ضمن السكن الوظيفي، أيْ أنْ تكون تابعة للدولة، في حين أنَّ المساكنَ المعنيّة ليست في ملكية الدولة، بل في ملكية جمعية الجمركيين.

ويعتبر متقاعدو الجمارك أنَّ من حقهم أن تُفوَّت لهم المساكن التي يقطنون بها، على اعتبار أنَّ الجمعية صادقت على عملية التفويت، لكنّ الإدارة العامة للجمارك ترفض تنفيذه. "هذا حق مُكتسب، ولا يمكن نزعه من متقاعدي الجمارك وذوي الحقوق"، يقول محمد حاد.

أرامل ومتقاعدو الجمارك المعنيين وجّهوا رسالة إلى الملك، يشتكون فيها من الدعاوى المرفوعة ضدهم من طرف الإدارة العامة للجمارك أمام القضاء الاستعجالي، من أجل إفراغهم من المساكن التابعة لجمعيتهم. وحسب مضمون الرسالة ذاتها فإنَّ أحكام الإفراغ تستثني بعض أرامل ومتقاعدي الجمارك، وهو ما يعتبرونه "ضربا للمساواة".