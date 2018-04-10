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الرئيسية | مجتمع | المدير العام للأمن الوطني يجدد آليات اختبارات ولوج الوظيفة الشرطية

المدير العام للأمن الوطني يجدد آليات اختبارات ولوج الوظيفة الشرطية

المدير العام للأمن الوطني يجدد آليات اختبارات ولوج الوظيفة الشرطية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 20:00

أعلن مصدر أمني عن شروع المديرية العامة للأمن الوطني في اعتماد آليات جديدة لتدعيم الحكامة والشفافية في اختبارات ولوج الوظيفة الشرطية، سواء بالنسبة للمباريات الخارجية المفتوحة في وجه عموم المرشحين، أو المباريات الداخلية التي يجتازها موظفو الشرطة بغرض الترقية في الدرجة.

وقال المصدر، غير راغب في نشر هويته، إن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، وجه مذكرة مصلحية لجميع المسؤولين الأمنيين بخصوص إحداث جدادية جديدة تُرفق بأوراق الاختبارات، يدون فيها المرشحون، بمن فيهم الشرطيين، التزاما صريحا بعدم إدخال أية آليات أو تطبيقات معلوماتية قد تستخدم في ارتكاب الغش، مع عدم الإدلاء أو تبادل أو قبول أية معلومات من مرشح آخر بغرض الإخلال بواجبات الشفافية في الامتحانات.

ويتعهد المرشح أيضا، بمقتضى الجدادية الجديدة، بأن لا يدلي بأية وثيقة مزورة للهوية أو ينتحل صفة مرشح آخر لاجتياز المباراة عِوضا عنه، وذلك تحت طائلة الإقصاء التلقائي من المباراة، مع تحمل المتابعة القضائية طبقا للنصوص التشريعية والقانونية ذات الصلة.

وتُلزم المذكرة الجديدة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني جميع نساء ورجال الشرطة الراغبين في اجتياز المباريات، الداخلية أو الخارجية، بأن يتوفروا على استدعاء موقع ومختوم يتم التوصل به عبر الطريق الإداري، ومن خلال الرؤساء المباشرين، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة، من جهة، والتحقق التام من توافر كافة الشروط القانونية والإدارية في موظفي الشرطة الراغبين في اجتياز المباريات، من جهة ثانية.

وتندرج هذه الآليات الجديدة، وفق مصدر الأمني نفسه، ضمن "جملة من المبادرات التي كانت قد أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، والرامية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مباريات الشرطة، وتحقيق المساواة بين جميع المرشحين، فضلا عن إعطاء الكلمة الفصل في الولوج لمهنة الشرطة، وبشكل حصري، لمعايير الكفاءة والاستحقاق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hassan الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 20:09
لو كان الحموشي من زمان لكانت الشرطة المغربية هي الأحسن في العالم
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2 - mowatin الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 20:16
يجب ترسيخ قيم النزاهة و الشفافية في الأطفال منذ الصغر، أما من ألف منذ طفولته الغش و الكذب و الإحتيال و التدليس ثم شب على النفاق و الإنتهازية فهؤلاء لا يرجى منهم خير.
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3 - زاوية الشيخ الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 20:19
نفس الكلام يكرر لمدة 5 سنوات و لا شيئ تغير.....من 2013 وانا كندفع وكندوز اﻹمتحان أو واااالو
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4 - غير دايز الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 20:19
زوج اختي الشرطي و اثنين من زملائه تمت معاقبتهم من طرف ادارة الامن بالحرمان من الترقية 6 سنوات و الحرمان من البريمات سنتين من اجل التقصير في اداء الواجب بعد ان تم تصحيح اوراق امتحان ولوج سلك الشرطة للسنة الماضية حيث تبين ان القسم الذي كان يشرف على حراسته هو وزملائه الاثنين وجدت فيه 3 اوراق شبه متشابهة يعني ان اصحابها من المترشحين للامتحان تناقلوا اثناء اجتيازهم له في غفلة من المشرفين على الحراسة ...حبدا لو كانت هذه القضية تطبق في قطاع التعليم اثناء اجتياز امتحانات البكالوريا والجامعة لكان المغرب هو السويد ...
و حبدا لو ان هذه الصرامة وهذه المعاير وهذ القوانين الداخلية المطبقة في الامن تكون في القطاعات الحكومية والادارات العمومية الاخرى ...معرفت فين نوصلوا
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