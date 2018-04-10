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الرئيسية | مجتمع | "انفصاليو الخارج" و"عاش الملك" يرفعون حرارة "محاكمة الزفزافي"

"انفصاليو الخارج" و"عاش الملك" يرفعون حرارة "محاكمة الزفزافي"

"انفصاليو الخارج" و"عاش الملك" يرفعون حرارة "محاكمة الزفزافي"
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 23:00

دخلت النيابة العامة ودفاع معتقلي "حراك الريف" في مواجهة حادة، خلال جلسة اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعد انتفاضة نائب الوكيل العام ضد "تقليل الاحترام للقضاء".

وجاء ذلك بعدما طلبت المحامية خديجة الروكاني من القاضي منحها الكلمة، ليرد عليها الادعاء العام بـ"تفضلي المحكمة كتسمع ليك"، الأمر الذي لم يرقها داعية إياه إلى الاحترام بقولها: "ماتقولش ليا كانسمعوك".

وسار المحامي آيت بناصر على المنوال نفسه، إذ شدد على أن القضاء يجب أن يحترم الدفاع؛ وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى الانتفاضة في وجهيهما، معتبرا تصرفاتهما وما جاء على لسانهما "غير مسؤول".

وقال حكيم الوردي، نائب الوكيل العام، "هذا كلام لا يقبله منطق وهو يمس بالاحترام الواجب للقضاء، وكيف نطلب من القضاء الحفاظ على وقاره؟".

وفي الوقت الذي رفع القاضي علي الطرشي الجلسة، استمر الدفاع في مشاداته مع النيابة العامة؛ فيما بقي المتهمون يرددون شعار "يا مغربي ويا مغربية .. العدالة عليك وعليا مسرحية!".

وعاد ناصر الزفزافي، خلال الاستماع إليه، إلى مجموعة من الأسماء التي تساءل القاضي حول علاقته بها؛ ومنها سعيد شعو، بالمطلوب لدى العدالة المغربية بصفته بارون مخدرات.

ونفى "أيقونة الحراك" أي علاقة له بالمغربي المستقر في هولندا، ولا بحركة "18 شتنبر" التي أسسها شعو بمطالب انفصالية، متسائلا في الوقت نفسه عن "الجهة التي أخرجت شعو من لائحة البارونات حتى يخوض الانتخابات ويحصل على الحصانة".

وبخصوص فريد أولاد لحسن، المشتهر بكونه من "انفصاليي الخارج" في الملف، لفت ناصر الزفزافي الانتباه إلى أن "العديدين يعتبرون الشخص نفسه عميلا للمخابرات، يدخل التراب الوطني ويغادره دون أن يتم اعتقاله".

واستغرب المتهم الأول في قضية "حراك الريف" من إدراج اسم بلال عزوز ضمن انفصاليي الخارج، إذ أوضح أن الشخص المذكور سبق له أن بصم على المشاركة في مسيرة لرفض وصف الريفيين بالانفصاليين.

وشهدت بداية الجلسة، التي عرفت مواكبة حقوقيين لأطوارها وعلى رأسهم مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، مناشدة المتهم لوالدته بمغادرة القاعة حتى" يتمكن من سرد ما تعرض له من تعذيب خلال اعتقاله".

وشدد ناصر الزفزافي على أن أحد العناصر الأمنية قام، خلال اعتقاله، بضربه على مستوى المعدة، وألح عليه بالهتاف "عاش الملك!"؛ إلا أن الزفزافي رفض ذلك لثلاث مرات، ما عرضه للضرب من جديد ليقولها بصوت خافت، لينهره الأمني ويخاطبه: "قولها من قلبك يا ولد الكلبة"، حسب تعبير الزفزافي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مغربي الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 23:09
جاء في المقال أن أحد العناصر الأمنية قام، خلال اعتقاله، بضربه على مستوى المعدة، وألح عليه بالهتاف "عاش الملك!"؛ إلا أن الزفزافي رفض ذلك لثلاث مرات، ما عرضه للضرب من جديد ليقولها بصوت خافت، لينهره الأمني ويخاطبه: "قولها من قلبك يا ولد الكلبة"، حسب تعبير الزفزافي.
--------
ومن حقي أن أتساءل أهذه دولة اسلامية حقا ؟ ولماذا يصمت أئمة المساجد والاحزاب الاسلامية وعلماء الدين عن هذه الفضائح التي تقع في بلاد المسلمين ؟ هل نحن شعب مسلم أم أننا ننافق الله ؟
لا حول ولا قوة الا بالله
انشري يا هسبريس
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23
2 - مولاي علي بن الشريف بن طاهر الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 23:18
هذا يبين تماما استخدام المقاربة الأمنية حتى في القضاء و داخل المحكمة التي كان من المفروض أن تكون مستقلة و ان يتسم قضاتها بسعة الصدر و الاستماع إلى الدفاع . رغم أن المسألة سياسية بامتياز و القضاء يعلم ذلك جيدا. .
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8
3 - hamid الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 23:20
اذا كان هناك عدالة في المغرب فلمذا لا تطبق على البوليس ..لمذا لا يتم فتح تحقيق في نازلة شتم و اهانة و ضرب الزفزافي؟؟ لمذا القانون يطبق ، و يشدد في تطبيقه على المواطن المقهور، المحڭور؟؟
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25
4 - Adam usa الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 23:26
ليعيش المغاربة المناضلين الا حرار ليعيش الزفزافي والله المغرب اصبح مهزلة بين الدول انهم يريدون جامعات مستشفيات و طرف ديال الخبز فقط كفى من تلفيق الأكاذيب المغاربة الناضلين وترك اللصوص يتمتعون عيب وعار .
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6
5 - محمود الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 23:33
المفارقة.
انفصاليين في الجنوب وباعتراف الدولة يحملون علم البوليزاريو. و امان اعين السلطات. ومع دلك يعاملون باحترام تام. لا يتمتعون ببطاقات الإنعاش ومنحة دراسية معممة.
في الشمال هم ينكرون انهم انفصاليين ورغم دلك تحاول الدولة إلصاق التهمة لهم.
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