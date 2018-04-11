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الرئيسية | مجتمع | المدير العام للأمن يرقّي شرطيا بسبب إصابة مهنية

المدير العام للأمن يرقّي شرطيا بسبب إصابة مهنية

المدير العام للأمن يرقّي شرطيا بسبب إصابة مهنية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:39

قرر المدير العام للأمن الوطني منح ترقية استثنائية لحارس الأمن عبد الله المعطاوي الذي كان قد تعرض لإصابة جسدية خطيرة على مستوى الرأس، ترتب عنها الحرمان من منفعة أحد الأعضاء؛ وذلك خلال مزاولته لمهامه الوظيفية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة.

وذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن المديرية كانت قد تكفلت بجميع مصاريف استشفاء وتطبيب ورعاية الشرطي ضحية الاعتداء، الذي يخضع حاليا لعميلة جراحية بالمستشفى العسكري بالرباط، كما وفرت له جميع حقوق الدفاع من أجل الانتصاب أمام السلطة القضائية المختصة في مواجهة مرتكبي هذا الاعتداء الجسدي الخطير.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الترقية الاستثنائية إلى الرتبة الأعلى، التي استفاد منها الشرطي الضحية، تشكل اعترافا من المديرية العامة للأمن الوطني بحسه المهني العالي، وتحليه بنكران الذات والتضحية من أجل حماية الوطن والمواطنين، وهي أيضا رسالة تقدير وامتنان إلى كل موظفي الشرطة الذين يقارعون المخاطر والتحديات التي يفرضها تطبيق القانون ومكافحة الجريمة وحفظ النظام العام.

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