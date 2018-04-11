الوزير أوجار يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين

هسبريس من الرباط

تسلم محمد أوجار، وزير العدل، درع الاتحاد الدولي للمحامين من طرف الرئيسين الشرفيين للاتحاد الدولي، عرفانا بجهوده التي يبذلها لصالح مهنة ومستقبل المحاماة.

وترأس أوجار الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بفاس، بشراكة مع هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول موضوع "تطور مهام المحامي"، وأكد على العلاقة المتميزة التي تربط وزارته بالمحامين ونقابتهم، والأدوار الهامة التي يضطلع بها الدفاع في إطار المحاكمة العادلة.

ودعا الوزير التجمعي إلى بذل المزيد من الجهود في تكوين وتأهيل المحامي لمسايرة المستجدات والمتغيرات الوطنية والدولية، مع ضرورة إصلاح قانون مهنة المحاماة بتعاون وثيق بين الوزارة وجمعية هيئة المحامين، من أجل تقوية موقع الدفاع وتأهيله وتطوير مهامه.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء حضره الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي بباريس، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، وعدد من المهنين والفاعلين.