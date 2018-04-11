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الرئيسية | مجتمع | القضاء ينظر في مواجهات "صقور الطاكسيات" ومهنيي التطبيقات الذكية

القضاء ينظر في مواجهات "صقور الطاكسيات" ومهنيي التطبيقات الذكية

القضاء ينظر في مواجهات "صقور الطاكسيات" ومهنيي التطبيقات الذكية
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:49

تنظر المحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، خلال اليومين المقبلين، في قضية المواجهات الدامية التي تجري بين الفينة والأخرى بين أصحاب سيارات الأجرة وسائقي سيارات الشركات التي تعتمد على التطبيقات الذكية، وعلى رأسها "إيبير".

وسيمثل بالمحكمة الابتدائية عين السبع حوالي 11 سائقا من أصحاب سيارات الأجرة، بعد تقديم سائقي التطبيقات الذكية شكايات في حقهم، تفيد بتعرضهم للاعتداء والضرب والجرح، في أماكن متفرقة، بعد إقدام ما يسمى بـ"صقور الطاكسيات" على محاصرتهم وتوقيفهم عنوة.

واعتبرت نقابة "الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل" أن هذه المتابعة في حق أصحاب سيارات الأجرة بالدار البيضاء غير قانونية، خاصة أن الشركات التي تشتغل بالتطبيقات الذكية تقوم بعملها تحت أعين السلطة التي لا تحرك ساكنا.

وأوضح مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقابة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أصحاب التطبيقات الذكية "يمارسون النقل السري، ويخرقون القوانين أمام أعين السلطات"، محذرا مما سيؤول إليه الوضع في الأيام المقبلة في حالة ما تم الاستمرار في هذه المتابعات القضائية.

وشدد الكيحل ضمن تصريحه على أن المهنيين سيراسلون المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، من أجل التماس تنبيهه للعناصر الأمنية بالعاصمة الاقتصادية للقيام بأدوارها وتوقيف هؤلاء الذين يشتغلون في التطبيقات الذكية.

وقال الكاتب الوطني للنقابة ذاتها إن "السلطات الأمنية تتحدث عن كوننا نقوم بدورها ونحاصر هذه التطبيقات الذكية كاتهام لنا، مع العلم أنها هي من يجب أن يقوم بذلك".

وحذرت النقابة المذكورة، على لسان رئيسها، من التطبيقات الذكية التي "تشكل خطرا على حياة المواطنين وراكبيها، خاصة أنها لا تتوفر على حماية أمنية عكس سيارات الأجرة التي تخضع لها".

وأكد المسؤول النقابي أن شركات التطبيقات الذكية "تدعي كونها تشتغل بقوة القانون، لكنها تشتغل بقوة السلطة؛ إذ يتجلى أن السلطات تساندها، وهو ما يتبين من خلال استمرارها في العمل".

وكانت شوارع الدار البيضاء قد شهدت في كثير من المرات مواجهات بين "صقور الطاكسيات" وسائقي التطبيقات الذكية، على إثر محاصرة سائقي سيارات الأجرة لهؤلاء خلال نقلهم لبعض الزبناء بدعوى أنهم غير مرخص لهم بذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:09
سائقوا سيارات الاجرة لايعيرون اي اهتمام للمواطن وخاصة اذا كنت ستقطع مسافة صغيرة او كنتم اكثر من شخص .اما سيارات التطبيقات الذكية فلا مشكل معها
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79
2 - jamal الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:11
كيف يعقل لمسؤول نقابي أن يتكلم بهذه الطريقة. يبرر الهمجية والاعتداءات. ويحل قانون الشارع.
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87
3 - مواطن الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:15
بعد مافيا العقار مافيا المخدرات ومافيات اخرى ..... ها نحن امام مافيا الطاكسيات التي تضم العديد من العصابات فوق القانون

المحاسبة والضرب بيد من حديد على هؤلاء الطغاة الجدد ....
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69
4 - منعم الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:18
أن يجتمع سائقي سيارات الأجرة على اصطياد سائقي التطبيقات الذكية ويضربونهم ويكسرون سياراتهم وهواتفهم بيدهم فهذه أفعال إجرامية عن سبق الإصرار والترصد إذ ما دور الأجهزة الأمنية والقضائية في مثل هذه الحالات !!!
أتمنى أن يكون القانون والقضاء حازمين في مثل هذه الأفعال حتى لا تتكرر مثلها سواء في الدار البيضاء أو غيرها وحتى تكون هناك هيبة للدولة ويأخد المعتدي عقابه والمعتدى عليه حقه.
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65
5 - ساخط على الوضعية الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:19
اصحاب الطاكسيات مجموعة من المجرمين الخارجين على القانون تحت انظار الشرطة :
طاكسيات مهترئة
متسخة
يسألون عن الوجهة قبل الصعود
رفض اقلال اصحاب المسافات الصغيرة
يقفون امام المحطات ولا يقلوون الا اصحاب المسافات البعيدة تحت مرئ من رجال الشرطة
ويزيدون على ذلك اعتراض سيارات التطبيقات
ارجو ان يلق بهم القاضي اقصى العقوبات. اما نقابة الطاكسيات فهي عبارة عن عصابة تدافع عن الجرمين اصحاب الطاكسيات. ادعوا كل مواطن رفض احد الطاكسيات من ان يقله ان يعلم رجال الشرطة.
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61
6 - Achraf الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:24
مجموعة من البلطجية اللذين يعرضون حياة الناس للخطر. نحن في دولة يحكمها القانون. هناك مجموعة من الطرق الحضارية للمطالبة بالحقوق. يجب ان يعاقب لكي يبقوا عبرة للاخرين
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36
7 - م ن الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:26
الطاكسيات ونقابتهم بقولهم وافعالهم تذل على انهم فوق القانون. واش مكينشي المخزن في البلاد ولا اشكون نهما باش احاصرو ناس اي صلطة لديهم
والله طاكسيات التطبيقات احسن من طاكسيات العاديين
لانهم على الاقل نظيفين ولايهزو الى زبون اما طاكسيات العاديين مثل نقل السري بعضهم لايصلح حتا لقفص الدجاج لا اعرف لمادا يرخصون لهم الشرطة لنل الناس
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33
8 - بونوار الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:32
في كل الدول التي تعرف تواجد شركات مثل اوبر و غيرها، يشتغل فيها كل سائقي سيارات الأجرة دون مشاكل، معناه ان في المغرب يمكن لارباب سيارات الأجرة الاشتغال مع الشركة أو لحسابهم الخاص في آن واحد، زيادة على ان الزبائن هم في حاجة لكلتا الخدمات دون أن يضيع أجر اي كان، و ابعد من ذلك، نحن في المغرب في حاجة ماسة إلى خدمات اوبر و غيرها لما تمنحه من خدمات أكبر وراحة أفضل، كتعيط للطاكسي واكيجي عندك ماشي تبقا واقف فالشمس ولا الشتا كاتسنى أو فاالخر يقولك ماشي طريقي.
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22
9 - عصابات النقل الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:43
كيف لنا أن نطور وسائل النقل ببلادنا .ان كنا سنمنع النقل العشوائي فعلينا أن نجدد قانون الترخيص لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها .نقل الراكب دون أية سبب للامتناع .حلاقة الوجه توحيد اللباس .اسم ورقم سائق سيارة الأجرة. تحسين المعاملة مع الزبناء . تجديد الأسطول. رقم أخضر للشكايات .إعادة كوكبة الشرطة لمراقبتهم . وتنظيمهم بشركات للنقل داخل المدارس الحضري
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5
10 - redouan الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:53
les taxieurs au maroc ne sont pas civilise ,c est des (hamajes) ils n ont pas le sense de communication, ils prennent les gents pour animaux ,ils les.embarques dans des taxis on plutot des chariots qui n ont rien a voir avec les taxis, plus le comportement agressif envers leurs clients, a Mon.avis il faut les exterminer des villes et.Les.remplacer par d autres moyens de transport.
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4
11 - NeoSimo الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21:53
أوكي... سأحاول فهم منطق هؤلاء البلطجية...

وصلت إلى وجهتي في محطة القطار... خارج المحطة هذه الطاكسيات المهترئة والوسخة... يرفض أصحابها أن يأخدوني إلى وجهتي...
تذكرت أن الدار البيضاء بها سيارات أوبر وكريم ... طلبت عن طريق أوبر... وصلت سيارة أوبر النظيفة وسائقها النظيف هنداماً ولساناً يتهجم عليه اصحاب السيارات المهترءة ويضربونه بوحشية لأنه اخد زبوناً لا يريدونه!!!!!!!!
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0
12 - مومو الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:04
في الحقيقة طاكسيات الدكية يمتهنون النقل السري اي نقل الركاب بدون رخصة و ﻻ إدن و يجب ان يطبق عليهم القانون بوضع السيرة بالمحجز البلدي مع الغرامة طبقا للقانون ﻻكن ﻻ بجب على سائقي سيارات اﻻجرة تطبيق القانون بنفسهم الى حد اﻻعتداء بالضرب و عرقلة حركة السير فيتحولوا من مضلومين الى ضالمين هناك سائقون يكترون السيارة و الرخصة و يأتي سائق آخر ﻻ يتوفر على رخصة و ينقل اﻻشخاص امام أعينه فيشعر بالضلم و الحكرة فمن اامسؤول ؟ أضن انه على السلطات المختصة التدخل للحد من الفوضى و بالخصوص شرطة السير و ااجوﻻن
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13 - ملاحظ الأربعاء 11 أبريل 2018 - 22:04
هذا ما يسمى ب"شرع اليد" يا نقابة. ربما أن هذا النوع من الخطاب التحريضي هو الذي دفع بهم إلى التهجم عليهم وتعنيفهم. فالنقابة ينبغي أن يكون دورها تأطير الناس وتوعيتهم بواجباتهم وحقوقهم التي يكفلها لهم القانون. وأي خلاف أو مشكل كيفما كان نوعه يتم حله عبر القانون. إلا أن البعض يعتقد أن الانخراط في نقابة أو جمعية يسمح له بخرق القانون والقيام بما شاء يشرع وينفذ كما يحلو له. فاللص الذي تضبطه في منزلك في حالة تلبس حسب القانون لا يحق لك ضربه أو جرحه ويتابع كل ما قام بذلك، ناهيك حن سائق. القانون هو الفصل.
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