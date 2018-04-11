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كُتّاب وآراء
القضاء ينظر في مواجهات "صقور الطاكسيات" ومهنيي التطبيقات الذكية
تنظر المحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، خلال اليومين المقبلين، في قضية المواجهات الدامية التي تجري بين الفينة والأخرى بين أصحاب سيارات الأجرة وسائقي سيارات الشركات التي تعتمد على التطبيقات الذكية، وعلى رأسها "إيبير".
وسيمثل بالمحكمة الابتدائية عين السبع حوالي 11 سائقا من أصحاب سيارات الأجرة، بعد تقديم سائقي التطبيقات الذكية شكايات في حقهم، تفيد بتعرضهم للاعتداء والضرب والجرح، في أماكن متفرقة، بعد إقدام ما يسمى بـ"صقور الطاكسيات" على محاصرتهم وتوقيفهم عنوة.
واعتبرت نقابة "الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل" أن هذه المتابعة في حق أصحاب سيارات الأجرة بالدار البيضاء غير قانونية، خاصة أن الشركات التي تشتغل بالتطبيقات الذكية تقوم بعملها تحت أعين السلطة التي لا تحرك ساكنا.
وأوضح مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقابة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أصحاب التطبيقات الذكية "يمارسون النقل السري، ويخرقون القوانين أمام أعين السلطات"، محذرا مما سيؤول إليه الوضع في الأيام المقبلة في حالة ما تم الاستمرار في هذه المتابعات القضائية.
وشدد الكيحل ضمن تصريحه على أن المهنيين سيراسلون المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، من أجل التماس تنبيهه للعناصر الأمنية بالعاصمة الاقتصادية للقيام بأدوارها وتوقيف هؤلاء الذين يشتغلون في التطبيقات الذكية.
وقال الكاتب الوطني للنقابة ذاتها إن "السلطات الأمنية تتحدث عن كوننا نقوم بدورها ونحاصر هذه التطبيقات الذكية كاتهام لنا، مع العلم أنها هي من يجب أن يقوم بذلك".
وحذرت النقابة المذكورة، على لسان رئيسها، من التطبيقات الذكية التي "تشكل خطرا على حياة المواطنين وراكبيها، خاصة أنها لا تتوفر على حماية أمنية عكس سيارات الأجرة التي تخضع لها".
وأكد المسؤول النقابي أن شركات التطبيقات الذكية "تدعي كونها تشتغل بقوة القانون، لكنها تشتغل بقوة السلطة؛ إذ يتجلى أن السلطات تساندها، وهو ما يتبين من خلال استمرارها في العمل".
وكانت شوارع الدار البيضاء قد شهدت في كثير من المرات مواجهات بين "صقور الطاكسيات" وسائقي التطبيقات الذكية، على إثر محاصرة سائقي سيارات الأجرة لهؤلاء خلال نقلهم لبعض الزبناء بدعوى أنهم غير مرخص لهم بذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
المحاسبة والضرب بيد من حديد على هؤلاء الطغاة الجدد ....
أتمنى أن يكون القانون والقضاء حازمين في مثل هذه الأفعال حتى لا تتكرر مثلها سواء في الدار البيضاء أو غيرها وحتى تكون هناك هيبة للدولة ويأخد المعتدي عقابه والمعتدى عليه حقه.
طاكسيات مهترئة
متسخة
يسألون عن الوجهة قبل الصعود
رفض اقلال اصحاب المسافات الصغيرة
يقفون امام المحطات ولا يقلوون الا اصحاب المسافات البعيدة تحت مرئ من رجال الشرطة
ويزيدون على ذلك اعتراض سيارات التطبيقات
ارجو ان يلق بهم القاضي اقصى العقوبات. اما نقابة الطاكسيات فهي عبارة عن عصابة تدافع عن الجرمين اصحاب الطاكسيات. ادعوا كل مواطن رفض احد الطاكسيات من ان يقله ان يعلم رجال الشرطة.
والله طاكسيات التطبيقات احسن من طاكسيات العاديين
لانهم على الاقل نظيفين ولايهزو الى زبون اما طاكسيات العاديين مثل نقل السري بعضهم لايصلح حتا لقفص الدجاج لا اعرف لمادا يرخصون لهم الشرطة لنل الناس
وصلت إلى وجهتي في محطة القطار... خارج المحطة هذه الطاكسيات المهترئة والوسخة... يرفض أصحابها أن يأخدوني إلى وجهتي...
تذكرت أن الدار البيضاء بها سيارات أوبر وكريم ... طلبت عن طريق أوبر... وصلت سيارة أوبر النظيفة وسائقها النظيف هنداماً ولساناً يتهجم عليه اصحاب السيارات المهترءة ويضربونه بوحشية لأنه اخد زبوناً لا يريدونه!!!!!!!!