جمعية تقترح "خارطة طريق" لإنقاذ قطاع الصحة

هسبريس - محمد الراجي

في الوقت الذي يستمرّ فيه شد الحبل بين وزارة الصحة والممرضين، على خلفية عدم الاستجابة لعدد من مطالبهم، وجّهت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية مذكرة إلى الوزير الوصي على القطاع، ضمّنتْها ما وصفتها "خارطة طريق لإنقاذ قطاع الصحة"؛ وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للصحة، الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة.

أوّل المقترحات التي تضمّنتها "خارطة طريق" الجمعية هو ضرورة تبني مقاربة استباقية للتعاطي مع مسألة توفير الرعاية الصحية للمواطنين؛ وذلك باعتماد مقاربة اجتماعية-نفسية للصحة، بدل المقاربة البيوطبية "التي لا تهتمّ بالناس إلا حين يمرضون، ولا تتعامل إلا مع البَدن والرصيد الوراثي، وتركّز على العلاج على حساب الوقاية والتعزيز والتأهيل، ويكون فيها المريض هدفا لا شريكا وصاحبَ قرار".

ودَعت الجمعية وزارة الصحة إلى تعزيز التشاوُر مع كافة الفاعلين المعنيين بالقطاع الصحي؛ وذلك بإطلاق دينامية للحوار المدني والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وتشجيع عقد اتفاقات جماعية، مركزيا ومحليا، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في وضع وتتبع وتقييم السياسات الصحية، وكذلك إعمال هيئات التشاور، وضمان حضور ممثلين عن المواطنين في هيئات تسيير المستشفيات في المدن.

علاقة بمجال تنظيم سيْر عمل المؤسسات الصحية، سواء العمومية أو الخاصة، اقترحت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية خلق وكالة وطنية للمراقبة والتقييم والتنظيم، باختصاصات شبه قضائية، ذات بنيات ترابية جهوية، مستقلة عن وزارة الصحة، تتلقى الشكايات وتعالجها، وتراقب مدى احترام المؤسسات الصحية للشروط العلْمية ومدى احترام القانون بها.

وفي مجال التغطية الصحية، أكّدت الجمعية على ضرورة إعطاء الأولوية لورش التغطية الصحية للمستقلين، أي الذين يزاولون مهنا خاصة، الذين لا تشملهم أي تغطية صحية في الوقت الراهن، ومعالجة أعطاب نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود "راميد"، وتكليف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتدبيره، مع تحويل المبالغ المستحقة على الدولة بخصوص "راميد" حصرا إلى المستشفيات العمومية.

وكان وزير الصحة، أنس الدكالي، قد صرّح يوم الإثنين الماضي، على هامش تخليد اليوم العالمي للصحة، بأنَّ وزارة الصحة تسعى إلى إحداث صندوق خاص لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة لإنجاح مشروع نظام المساعدة الطبية، الذي يعاني من ثغرات عدة، مشيرا إلى أنَّ الوزارة تعمل على إخراج هذا الصندوق إلى حيّز الوجود خلال الولاية الحكومية الحالية.

في هذا الإطار، اقترحت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية البحث عن موارد مالية جديدة لتمويل قطاع الصحة؛ وذلك بالرفع التدريجي لميزانيتها لتتلاءم مع معايير منظمة الصحة العالمية، مقترحة فرض ضرائب جديدة على المواد المُضرّة بالصحة، كالسجائر والكحوليات والمشروبات الغازية، وعلى المقاولات الملوّثة للبيئة، وتخصيص أموال هذه الضرائب للقطاع الصحي.

وبخصوص تأهيل الموارد البشرية، التي يعاني القطاع الصحي من خصاص كبير فيها، سواء الأطباء أو الممرضين، اقترحت الجمعية تبني ثلاث استراتيجيات أساسية، ترتكز على التكوين الجيّد للأطر الصحية طيلة مسارها المهني، وتوفير أعداد كافية من مهنيي الصحة وتوزيعهم بكيفية عادلة على التراب الوطني، والتحفيز المادي والمعنوي من أجل استبقاء الأطر الصحية في المناطق البعيدة أولا، وفي القطاع العمومي ثانيا، عبر تنفيذ ما تبقى من اتفاق 05 يوليوز.