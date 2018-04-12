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الرئيسية | مجتمع | مزاعم "تعذيب ناصر الزفزافي" تسائل "الإفلات من العقاب" في المملكة

مزاعم "تعذيب ناصر الزفزافي" تسائل "الإفلات من العقاب" في المملكة

مزاعم "تعذيب ناصر الزفزافي" تسائل "الإفلات من العقاب" في المملكة
هسبريس - أمال كنين
الخميس 12 أبريل 2018 - 21:00

تصريحات مثيرة تلك التي أطلقها ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، إبان جلسة محاكمته قبل يومين؛ فبعد أن طلب من والدته مغادرة الجلسة، روى مزاعم تعذيبه إبان فترة اعتقاله، معلنا أنه تعرض لوابل من الضرب والشتائم؛ ناهيك أن أحد عناصر الفرقة الوطنية "وضع إصبعه في دبره"، وحين اعتراضه يضيف: "قام بجلب عصا خشبية ووضعها في دبري".

تصريحات الزفزافي أثارت موجة من الجدل، إذ يطالب حقوقيون بضرورة فتح تحقيقات في صحتها، معلنين أنها تعيد الدولة إلى "أزمنة غابرة"، ومؤكدين أنها تسيء إلى سير المحاكمة.

وفي هذا الإطار قالت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية، إن تصريحات الزفزافي "تفضح ما نقوله باستمرار بشأن كون التعذيب لازال مستمرا ولازال سلوكا تتبعه الأجهزة الأمنية بشكل ممنهج"، مشددة على أن ما تعرض له المعتقل يعد "جريمة خطيرة يجب فتح تحقيق بشأنها".

وأكدت الرياضي، في تصريح لهسبريس، أن التعذيب في المغرب "لازال يصل إلى مستويات فظيعة مثل التي صرح بها المعتقل السياسي ناصر الزفزافي"، معتبرة أنه "ليست هناك إرادة سياسية حقيقية للقطع مع هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ وبالتالي فالمحاكمة اليوم أصبحت غير عادلة".

وأوضحت الناشطة الحقوقية أنه سبق المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر تقريرا حول التعذيب، إلا أن "المحكمة لم تأخذه بعين الاعتبار"، مطالبة بضرورة "إسقاط المحاضر التي تم إعدادها تحت التعذيب"، و"القطع مع الإفلات من العقاب الذي يشجع على مثل هذه الممارسات الفظيعة".

من جانبه قال محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب: "هذه العادة السيئة التي تعود إلى سنوات مضت يجب أن نكون قد قطعنا معها، كما يجب أن تكون للمحكمة الجرأة في اتخاذ قرارات التحقيق في شأن هذه المزاعم وتفحصها، وتبين ما إذا كانت صحيحة أم لا، وتقديم المتورطين في حالة ثبوت مزاعم التعذيب إلى العدالة".

وأوضح السكتاوي، في تصريح لهسبريس، أنه سبق لمنظمة العفو الدولية أن سجلت غشت الماضي أن عددا من معتقلي حراك الريف تعرضوا للتعذيب أثناء الحجز، مضيفا: "ناشدنا السلطات المغربية من أجل إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في هذه المزاعم وإسقاط أي اعترافات منتزعة بالإكراه وعدم الأخذ بها في إجراءات المحاكمة".

وأكد المتحدث أيضا أنه سبق للزفزافي أن طالب بفحص طبي لتوثيق الاعتداءات، كما طالب محاموه بالتحقيق في هذه المزاعم؛ ناهيك عن أن محامي عدد من معتقلي الحراك سبق أن طلبوا إجراء تحقيقات بشأن مزاعم تعذيب في حالات متعددة لا تقل عن 23 حالة، "إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذه الطلبات في أغلب حالات التعذيب"، حسب تعبيره.

وواصل السكتاوي: "المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالحسيمة سبق أن أعطت أوامر بإجراء تحقيقات في بعض مزاعم التعذيب، لكنها لم تعط أي اعتبار لهذه التحقيقات، ولم تنتظر حتى في نتائجها؛ فحتى حينما تجرى تحقيقات في هذا الإطار تتقاعس المحكمة عن النظر إليها وتستبعدها من الإفادات التي قد تكون منتزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

وشدد المتحدث على أن المغرب من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب، وهو ملزم قانونا بأن يجري تحقيقات محايدة في مثل هذه المزاعم ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها وتعويض الضحايا، منبها إلى أنه "لا يجوز الاسترشاد بإفادات منتزعة تحت وطأة الإكراه، إذ تصبح نتائج المحاكمة باطلة لكونها بنيت على باطل".

من جانبه اعتبر حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن "معتقلي حراك الريف يكشفون أبشع صور الحكرة"، مفيدا في "تدوينة" على "فايسبوك": "تصريح الزفزافي يأتي بعد أسبوعين مما أورده معتقل آخر من معتقلي حراك الريف، وهو محمد المجاوي، الذي جاء بتصريح ثقيل خطير في جلسة المحاكمة، حينما قال: خيّروني بين أن أٌغرق الزفزافي أو تٌغتصب ابنتاي وزوجتي".

وسرد بناجح ضمن "تدوينته" عددا من التساؤلات قائلا: "أين الدولة؟ أين هيبة الدولة المزعومة؟ أين العدالة؟ أين الحريات والحقوق؟ أين محترفو تكذيب التقارير الحقوقية حول المغرب؟ أين تسجيلات الاعتقال والتحقيق؟ لم لا تعقد النيابة ندوة صحافية، هذه المرة أيضا، وتطلعنا على تسجيلات الاعتقال والتحقيقات في كل هذه النوازل؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - إلى الوراء.....؟؟؟؟ الخميس 12 أبريل 2018 - 21:11
ادا صح كﻻم الزفزافي فﻻ حول وﻻ قوة اﻻ بالله العلي العظيم. .. وعلى بلدي السﻻم
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19
2 - Kamal الخميس 12 أبريل 2018 - 21:12
viva Riff
viva rwafa
viva the free humans
waste of time .money .resources..free these people NOW
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5
3 - عبدالرزاق الخميس 12 أبريل 2018 - 21:13
ليس كل ما يقال صحيح الشخص الدي قال طلبوا منه اغراق الزفزافي والا .....ها هو لم يسمع لكلامهم هل نفدو ما قال انهم قالو
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-29
4 - مغربي حر الخميس 12 أبريل 2018 - 21:14
هده ليست مزاعم , بل هي واقع يعيشه و عاشه كل المناضلين الاحرار في المغرب و كلنا نتدكر اواخر السبعينات و بداية الثمانينات عندما يتم سؤال الحسن الثاني و المسؤولين المخزنيين من طرف الصحافة و المسؤولين الدوليين عن معتتقلات الدل و العار و تزمامارت فينكرونها جملة و تفصيلا
فنفس الشيء عاشه مناضلي 20 فبراير في معتقل تمارة و معتقل قنيطرة و قام المخزن بنكران الامر
و الان يعاد نفس السينرية لان المخزن يعتقد ان المغاربة لا زالوا يعيشون الخوف الدي ركب فيهم في سنوات الرصاص و ان التعديب سيرعبنا و التخويف و الخوين سينهينا عن المطالبة بالمساواة و الحرية و العدالة الاجتماعية و تطبيق ديمقراطية شاملة
عاش الوطن و عاش الشعب و عاش وطني الجريح
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28
5 - اخ معتقل سابق الخميس 12 أبريل 2018 - 21:14
يكذب عليك الكاذب لي يقولك التعذيب مابقاش في المملكة السعيدة...باش كينزعوا الاعترافات ديال المعتقلين؟ والله ومايكون التعذيب (ولو بتصرفيقة، حيث تعتبر تعذيبا في القانون) ما يقروا حتى بشي حاجة! وهاد الشي كاع كيقولوه الناس لي دازو من عند البوليس والجدارمية والنيابة العامة وقضاة التحقيق وحتى بالسجون.
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22
6 - أين مصطفى الرميد ؟ الخميس 12 أبريل 2018 - 21:14
أين هرب مصطفي الرميد ..لقد أصبح مخزنيا أكثر من المخون نفسه ...هذا الشخص كان ينفي وجود تعذيب في المغرب ويقول بان التعذيب في المغرب لس ممنهج ...الغريب أنه يتحدث بلغة الواثق من نفسه ...للأسف امثال مصطفى الرميد وابن عرفة هؤلاء هو من يعرقل تطور المغرب لأنه في كل مرة يبدأ الشعب في إحداث تغير أو تحول في موازين القوي من أجل الديمقراطية يأتى أمثال الرميد وغيره ليزينوا للناس المخزن ويلبسوه لباس الملاك الوديع ...في الواقع أصبحت مقتنعا بأن المشكلة ليست في المخزن ولكن المشكلة في المتملقين الخنوعين والانتفاعين المتزلفين والمتسلقين والخونة الذين يدورون في فلكه أمثال الرميد والعثماني والرباح الدين رموا بأصوات المواطنين في قمامة الزبالة من أجل منصب زائل ...
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19
7 - الوطنية الخميس 12 أبريل 2018 - 21:16
لماذا لم يصرح بهذه المزاعم في بداية المحاكمة او عندما اشتد عليه الخناق بدأ يهدي ويتكلم كلاما غير حقيقي فرعتونا الراس بهذه القصة وكأنه بطل زمانه
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-26
8 - Idrissi الخميس 12 أبريل 2018 - 21:19
تاسفنا ونددنا واسنكرنا .وماذا بعد ؟!! غير التحقيق والاستنطاق بابشع الاساليب حقارة على وجه الارض .
على من تكذبون ....؟؟؟!! وهل تعتقدون بان اجهزة المخزن سينزل عليها الوحي لتقول عفى الله عما سلف هيهات .تم هيهات .
ويمكرون ويمكرون والله خير الماكرين .
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8
9 - مغربي حتى النخاع الخميس 12 أبريل 2018 - 21:22
إنه ياسادة مغرب الحقوق والحريات ودستور هُلل وزُمر له ليخدعونا ويتلاعبو بنا
فلما يكرم اللئيم ويهان الصادق!!!
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11
10 - zaynab الخميس 12 أبريل 2018 - 21:24
اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك....اتقوا الله يوم تقول نفس يا ليتني قدمت لحياتي. ويوم يحكم جل في علاه ويقول قفوهم فإنهم مسؤولون .
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9
11 - مغربي حتى النخاع الخميس 12 أبريل 2018 - 21:28
هذا المسمى الزفزوفي مظلوم مسكين يستحق كل خير هذه جعجعة في طحين مثل هذه الادعاءات لا يمكن بتاتا إثباتها خصوصا بعد مضي فترة الإعتقال التي تفوق السنة
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-1
12 - M&K الخميس 12 أبريل 2018 - 21:29
التعذيب يوجد في اكثر تقدما لردع ومشكلتنا هي حقوق الانسان التي هي عكس تسميتها وحقوق الانسان هي كدبت العصر اصبحنا نزرع الفتنة باسم حقوق الانسان و اصبحنا خارجين عن شرع الله بدعوى الحرية الشخصية تحت غطاء حقوق الانسان واصبحنا نتعدى على حقوق اناس امنيين باسم حقوق الانسان حق الانسان في ما انزل الله وتنتهي حرية الشخص عند حرية الاخر....حقوق الانسان فتنة فتقوا شرها
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-3
13 - ولد زابو الخميس 12 أبريل 2018 - 21:34
سؤال جيد وموضوعي اوقفني في قراءة النص**(أين محترفو تكذيب التقارير الحقوقية حول المغرب؟)** وسرد بناجح ضمن "تدوينته" عددا من التساؤلات قائلا: "أين الدولة؟ أين هيبة الدولة المزعومة؟ أين العدالة؟ أين الحريات والحقوق؟ أين محترفو تكذيب التقارير الحقوقية حول المغرب؟ أين تسجيلات الاعتقال والتحقيق؟ لم لا تعقد النيابة ندوة صحافية، هذه المرة أيضا، وتطلعنا على تسجيلات الاعتقال والتحقيقات في كل هذه النوازل؟".
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1
14 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 12 أبريل 2018 - 21:34
تصريحات الزفزافي امام المحكمة اعتبرها كذبة ابريل جاءت متاخرة شيئا ما فلو تزامنت مع فاتح ابريل و هو اليوم الذي نسمع فيه الاكاذيب و نستمتع بها قبل الانتباه بان الخبر مجرد كذبة ابريل لكان فيها شيئا من الضحك فبعد 10 اشهر من اعتقال الزفزافي انتبه ان رجال الشرطة قد عاملوه بتلك الطريقة المهينة التي ذكرها امام المحكمة فبالرغم من اختلافنا مع رجال الامن في الكثير من التصرفات الا انني اعتقد ما ذكره الزفزافي لا يمكن حدوثه و لا يمكن تصديقه مهما حاول القاء تلك التهمة على رجال الامن و لا يمكن لاي رجل منهم ان يقوم بتلك الافعال مهما كان مستوى تربيته و اخلاقه خصوصا و اننا نعيش في الالفية الثالثة التي قطعنا فيها مع جميع الاساليب القديمة التي كنا نسمعها بالدوس على كرامة الانسان و حقوقه التي اتى بها الاعلان العالمي لحقوق الانسان فاعتقد ان محاولة الزفزافي توريط رجال الامن في هذه الظروف بعد مرور عدة اشهر على محاكمته مجرد تهمة يائسة يتوخى من خلالها التاثير على المحكمة و لفت الانتباه لصرف نظرها عن التهم الثقيلة الموجهة اليه و لكن ما اعيب عليه ليس بهذا الادعاء المنحط يجب اقناع المحكمة بحجج دامغة.
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-2
15 - سياسة القرعة الخميس 12 أبريل 2018 - 21:36
هذه هي أساليب المخزن الجديدة القديمة لاشيء تغير من تازممارت إلى السجون السرية التعديب و التنكيل بالمعارض اللمبغاش يبيع الماتش وقد يصل الأمر إلى القتل لكن في حالة الزفزافي فإن اهتمام الرأي العام يمنعهم من ذلك فهم لايريدون له أن يكون شهيدا وبطل شعبي كمحسن فكري
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0
16 - ربيعة الخميس 12 أبريل 2018 - 21:36
كلنا نعرف مسبقا الاحكام النهائية الثقيلة التي ستنطق بها المحكمة في حق الزفزافي ومن معه لأن محاكمتهم صورية ومن اجل الاستهلاك الداخلى والحفاض على ماء وجه المخزن في الخارج. انا جد متيقنة 100/100 ان المغرب عاد الى سنوات الرصاص من اوسع ابوابه
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17 - مواطن حر الخميس 12 أبريل 2018 - 21:44
الافلات من العقاب ليس وليد اليوم في الدول المتخلفة الاستبدادية. وأتحدى أي أحد يجيب لي شي جلاد منذ سنوات الرصاص تم محاسبته وزجه في السجن
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0
18 - Hamido الخميس 12 أبريل 2018 - 21:45
ما قرأناه امر خطير لقد رجعنا إلى سنوات الجمر والرصاص.وهناك صمت مريب في دهاليز الطبقة السياسية.الدولة دخلت في الخريف العربي.لم يكن اكثرنا تشاؤما قد تصور أن تحدث هده الردة الحقوقية.وصدقت نبيلة منيب أن قالت هناك خطاب يروج له الآن أنه بإمكاننا التقدم بدون ديمقراطية على شاكلة الصين.نسال الله السلامة والعافية.لايمكن أن ننهي حل مشكلة الصحراء ونحن نعامل بعضنا بهدا الاسلوب.فهده الانتهاكات لا تخدم قضية الصحراء.فيال حظك يا بن كيران بابتعادك عن القذارة.
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0
19 - مهاجر USA الخميس 12 أبريل 2018 - 21:48
الزفزافي بطل شهم عرى على عورة المخزن وخاصة هؤلاء المجرمين الدين تصرفومعه بتلك الطريقة الوحشية اين هو دستور 2011 من التعديب النفسي واغتصاب المواطن؟ للتدكير انا مهاجر و لست ريفي
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20 - مهجر الخميس 12 أبريل 2018 - 21:48
اين الدولة؟اين مؤسسات الدولة؟ اين اصحاب القرار؟ اين الضمير الإنساني مما يقع؟ فظاعاتكم أصبح يعرفها القريب والبعيد.
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