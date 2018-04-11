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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تخطط لإحداث أزيد من مليون منصب شغل في غضون 2021

الحكومة تخطط لإحداث أزيد من مليون منصب شغل في غضون 2021

الحكومة تخطط لإحداث أزيد من مليون منصب شغل في غضون 2021
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:30

صادقت لجنة وزارية، اليوم الأربعاء، على برنامج تنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، يضع ضمن أهدافه خلق مليون و200 ألف منصب شغل، ما يعادل 300 ألف سنوياً، في أفق نهاية الولاية الحكومية سنة 2021.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل التي تضم قطاعات حكومية، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص، إن "قضية التشغيل أولوية وورش وطني بامتياز يتطلب تعبئة شاملة قصد إنجاحه ومواجهة تحدياته".

وأضاف العثماني، في كلمة له في افتتاح اللقاء، أنه سيتولى شخصياً "الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تحقيق أهدافه المتوخاة".

رئيس الحكومة أفاد بإن قضية التشغيل تبقى من أوليات الحكومة، "لما لها من مساهمة في التنمية الشخصية، وفي تنمية الرأسمال اللامادي، وهي طريق للعيش الكريم ولتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولتقليص الفقر والقضاء على الهشاشة، وتثمين للرأسمال البشري لكافة المغاربة".

ويتوخى العثماني من خلال هذا البرنامج، ما بين 2018 و2021، إحداث 1.2 مليون منصب شغل، وتحسين قابلية التشغيل لـ1.1 مليون باحث عن العمل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من نصف مليون باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20.000 وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط بشكل يفوق نسبة 46 في المائة.

وتضم اللجنة الوزارية للتشغيل خمس مجموعات؛ الأولى خاصة بدعم خلق مناصب الشغل، مع مجموعة عمل ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب مجموعة عمل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، ومجموعة عمل تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، إضافة إلى مجموعة عمل دعم البعد الجهوي في التشغيل.

وأكد العثماني أن تنزيل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني لنهوض بالتشغيل يقتضي إشراك وانخراط جميع الفعاليات من القطاعين العام والخاص، ويستدعي استحضار البعد الجهوي في إنعاش التشغيل. لكن لم يتم إعلان الكلفة المالية لهذا البرنامج.

وحضر هذا اللقاء رئيس جمعية جهات المغرب، امحند لعنصر، الذي يمثل رؤساء الجهات الإثنتي عشرة للمملكة، إضافة إلى مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية ذات الصلة بقضية التشغيل.

وتأتي مرحلة المصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط بعد عمل دام ثلاثة أشهر. وقد عرض البرنامج في مرحلة أولى على اللجنة التقنية للتتبع يوم 27 مارس 2018، ثم بعد ذلك على المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يوم 28 مارس 2018 من أجل التشاور بشأنه.

يشار إلى أن معدل البطالة في المغرب وصل حسب آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى 10.2 في المائة، بما يقارب مليون و200 ألف عاطل يتركز أغلبهم في ست جهات كبرى على رأسها جهة الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Jiad الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:47
الا كانو مليون سيكورتي او ميناج او المراكز ديال النداء
تبقاو دايرين غير الفراشة احسن
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39
2 - كريم ايطاليا الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:47
مرحبا بكم أنها أحلام اليقظة من المستحيل الوصول إلى هاته النتيجة الخيالية
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32
3 - عز جرادة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:48
المغرب أغلب شبابه عاطل عن العمل والحكومة لازالت تخطط و تخطط ... يعني تنوي ... ماعليش إخوتي المعطلين النية أبلغ من العمل ...
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23
4 - امجوض الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:49
الى كانت هاد الاخبار بصح نيت ها العار مخدمو الرجال هوما الاولين عاد النساء راه 4 شهور او انا كنقلب على خدمة وحي صناعي لمشيت ليه كيكولو لي كنخدمو غير البنات! او واحد مزوج بحالي او عندو الاولاد الله احسن العوان اشنو ادير اخرج المرا تخدم او اقبل الولاد ولا شنو راه الاولوية لرجال لتبعهوم المسؤلية اعباد الله ياربي دير شي تاويل ديال الخير فهاد البلاد السعيدة
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66
5 - blindspot الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:50
تخطط... 2021 غادي نكونو ف التلاتينات ديك الساعة اتلقاهم طالبين باك جديد العمر ما بين 18-24 + الخبرة
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20
6 - إبن الداخلة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:51
غير ملي محند العنصر!!! و مريم بنصالح!!! شقرون ضمن مجموعة العمل، صافي باين العربون...
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30
7 - سلام الصويري الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:52
باركة من كلام فارغ !!الهدف منه الاستهزاء من ذكاء المواطنين !!
خلق المناصب لا يأتي بالكلام العبثي بل بخلق الثروة وتطبيق العدالة ونسبة الدخل الاجمالي تتعدى نسبة عشرة في الماءة .
سياسة بيع الاوهام والوعود الفارغة مل منها الشعب
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16
8 - khalid الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:53
واك واك ا عباد الله قتلونا بالسلوكيات
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12
9 - شخصبا الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:54
سيتولى شخصياً "الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة . وهدا اضعف ايمان لوزيى الاول .لكن من جهة اخرى هتاك تداخل في المهام حيت هناك وزارة التشغيل يرأسها وزير التشغيل الدي وجب عليه ان يقف شخصيا على مخطط تسغيل. دورر وزير الاول ايجاد التناسق و ضبط الايقاع بين الوزارات .
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4
10 - aboudar al ghifari الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:56
أضغاث احلام!!! 2021انها نهاية ولايتهم!!!
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9
11 - دوار الخربة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة صافي مناكلو منشربو حتى 2021
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14
12 - متشائل الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:57
لا يمكن لأي عاقل ان يستسيغ ويثق في هدا الكلام الفارغ.
ربما العثماني يحلم ان الأموال التي توصل بها ترامب من ال سعود دخلت الى جيبه.

وفي الاخير اتمنى ان تحققوا 20 في المائة من تلك الأرقام.

اكبر دليل عند تقاعد أي موظف يبقى مكانه فارغ الى يوم الدين. بل اغلب الوظائف يشتغل بها اصحاب بطاقات الإنعاش. بأقل من السميك.
وبالطبع لن ينتجوا شيئا.
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13
13 - محمود الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:59
حكومة تسوق لأوهام تعشينا بكري حتى لسنة 2021..!
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5
14 - عابر سبيل الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:03
باراكا من الديماغوجية : واش الحلول قابلة للتنفيذ بعدا ؟ مليون في أربع سنوات يعني 250 ألف منصب سنويا ولكن كم من خريج عاطل سيزداد سنويا هذه السنوات الأربع ؟ ربما أكثر من 300 ألف عاطل سنويا وهذا يعني مزيدا من العجز ومزيدا من البطالة : الحل في إنشاء شركات شبه عمومية بين مقاولين شباب والدولة في مختلف القطاعات على أن تخرج الدولة من الشركة تدريجيا على مدى سنوات ريثما " تقف الشركة على أرجلها" وإعطاء تحفيزات جديدة لمن ليس بحاجة إلى شراكة مع القطاع العام كأن يتم إعفاؤه من كل الضرائب لمدة 5 سنوات وليس فقط ضريبة واحدة كما هو معمول به اليوم.
وكذلك في مساعدة الشركات الجديدة في تسويق منوجاتها.و..و..و..وزيد ..وزيد..
الحلول كااااااااينة خاص غير اللي يفكّر فالحلول الواقعية ماشي الحلول من أجل القول أننا وضعنا حلولا للمشكلة الفلانية.
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2
15 - abderrahim الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:03
الحكومة عليه أن تستقيل لانها لم تتمكن من حل مشاكل المواطنين وأن تشكل لجنة لمحاسبة كل رؤساء الجماعات والمجالس والأقاليم وان تطبق سياسة من أين لك هدا وتوزيع ثروات المغرب على المواطنين بالتساوي وان تبحت في من له وظيفتين وثلاث وظائف وآخر عاطل عن العمل وان تعمل على تنمية العالم القروي وتجهيزه بالطرقات والمياه الصالحة للشرب والتعليم والصحة وتقريب الإدارة من المواطن مع إصلاحها وتنمية المناطق السياحية الصغيرة التي يعتمد مواطنيها عليها في مداخيلهم اليومية كسيدي حرازم ومولاي يعقوب وغيرها من المناطق السياحية القروية التي ينهشها الفساد والمفسدين وأصبحت على حافة الإفلاس دون رقيب ولا حسيب
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4
16 - متتبع الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:05
لا زلتم تثقون في الاحزاب فكلهم يقولون ولا يفعلون
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4
17 - ربيع الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:07
صافي آ خوتي المغاربة صوموا وأجلوا مشاريع الزواج وطلبوا واليديكوم يزيدو يهزوكوم واحد التلاتة ديال السنوات اخرى، صبرو معانا عافكوم راه ما بقا قد ما فات كاين فيكوم اللي صابر تلاتين عام واكتر ماغاديش تضرو 3 سنين اخرى...صبرو معانا غير نديرو لولادنا علاش يوليو ونشوفو معاكوم انتوما....... الحاصول الله ياخد الحق فالشفارة ديال البلاد، الناس كاتموت ونتوما كاتسوفو فيهوم، فينا هي المخططات المستعجلة ديالكوم؟ ولا غير الهضرة الخاوية
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1
18 - مقاول الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:08
نعم .الحكومة تخطط لتوفير مناصب الشغل والموظفون التجهيز والنقل يخططون لإفلاس المقاولات بالفخاخ تم الفخاخ بتوريطهم قصد الاستفزاز مقابل الارشاء لحل المشاكلهم.
(المقاولة هي العمود الفقري للدولة)
الله يشوف فينا بعين الرحمة
الله يخفض المقاول من الاخطبوط موضف التجهيز.
ااااامين.
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1
19 - عبد الغفور الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:13
مليون منصب شغل في غضون 2021
يعني 3سنوات ستكون وليمة لاصحاب باك صاحبي والبرمائين والتماسيح لتوظيف ابنائهم وبناء عائلتهم واصدقائهم كل شي واضح وضوح الشمس .
اما اداكانت مناصب 3000 درهم شهريا فهي عداب للمواطن البسيط مع القهر في فواتر الماء والكهرباء والضرائب المباشرة والغير مباشرة .
تبغي تسكن تشري شي باكية لوقيد ب 20 مليون 30 عام اقطعو ليك 1200 درهم شهريا باش تبقا ديما تحت الصباط...
لا ماوصل السميك 5000 درهم على الاقل اقول على لاقل والله واخا تخرجو 30 مليون منصب شغل غادين لور لور .
البرلمتني في تقاعد ياخد 6000 درهم لمواطن شهر تمارا 3000 دهم تقاعد 800 درهم .
وصلو سميك للعامل والمواطن يساوي تقاعد البرلمانين
مجبد ويتخلص حياتو كاملة.
لقد فقدنا الامل في هدا البلد 33 عام ضيعنا في القراية والووو لاولاد لا وتاد لاخدمة زينة في البلاد .
درا موتور ديال شينوا 700 دره لاسورانس زتو فيه حتى 1500 بلا ليصانص لماكيتمشا مع السوق العالمية .
قهرتونا دعيناكم الله ياخد فيكم الحق.
اوا الله ياخد فيكم الحق
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1
20 - مواطن الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:14
مشكل التوظيف في البلاد مشكل كبير يصعب حله و البطالة في ارتفاع و المشكل نسبة الاناث اكثر من نسبة الذكور و اغلب الوظائف تحتكرها الاناث على الذكور لان الشركات اصبحت تبحث على الاناث لصبرهن و تقبلهن الاجرة الهزيلة و ارضاء رؤسائهن اما الذكور فلا حول ولا قوة الا بالله الله اصبرنا او اصبركم
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2
21 - Joe الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:16
L'autorité ????
C'est qui en personaje?????
du monsonges, faire endormire qlq un par des promesses. on a deja entendu parler de sa des millón des fois, jsuis marre et triste de Mon pays
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1
22 - سوسن الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:18
الحكومة تخطط لإحداث أزيد من مليون منصب شغل في غضون 2021...اتساءل كيف سيتم ذلك و8000 شركة مغربية تفلس في السنة نظرا لانعدام توصل باموالها من طرف الدولة..اتحداك ايتها الحكومة المحكومة
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2
23 - بوعو الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:24
ربما هذه واحدة من كذبات أبريل التي طال انتظارها.
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0
24 - Boujema laknitri الأربعاء 11 أبريل 2018 - 18:25
وأضاف العثماني، في كلمة له في افتتاح اللقاء، أنه سيتولى شخصياً "الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تحقيق أهدافه المتوخاة".
هذا اقوى مسكن يتجرعه المغاربة من حكومة تبث فشلها مفعول هذا المسكن صالح الى غاية 2021 مع مسكن كاس العالم 2026 نسال الشعب النسيان....والله المستعان
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