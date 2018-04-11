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كُتّاب وآراء
الحكومة تخطط لإحداث أزيد من مليون منصب شغل في غضون 2021
صادقت لجنة وزارية، اليوم الأربعاء، على برنامج تنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، يضع ضمن أهدافه خلق مليون و200 ألف منصب شغل، ما يعادل 300 ألف سنوياً، في أفق نهاية الولاية الحكومية سنة 2021.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل التي تضم قطاعات حكومية، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص، إن "قضية التشغيل أولوية وورش وطني بامتياز يتطلب تعبئة شاملة قصد إنجاحه ومواجهة تحدياته".
وأضاف العثماني، في كلمة له في افتتاح اللقاء، أنه سيتولى شخصياً "الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تحقيق أهدافه المتوخاة".
رئيس الحكومة أفاد بإن قضية التشغيل تبقى من أوليات الحكومة، "لما لها من مساهمة في التنمية الشخصية، وفي تنمية الرأسمال اللامادي، وهي طريق للعيش الكريم ولتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولتقليص الفقر والقضاء على الهشاشة، وتثمين للرأسمال البشري لكافة المغاربة".
ويتوخى العثماني من خلال هذا البرنامج، ما بين 2018 و2021، إحداث 1.2 مليون منصب شغل، وتحسين قابلية التشغيل لـ1.1 مليون باحث عن العمل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من نصف مليون باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20.000 وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط بشكل يفوق نسبة 46 في المائة.
وتضم اللجنة الوزارية للتشغيل خمس مجموعات؛ الأولى خاصة بدعم خلق مناصب الشغل، مع مجموعة عمل ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب مجموعة عمل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، ومجموعة عمل تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، إضافة إلى مجموعة عمل دعم البعد الجهوي في التشغيل.
وأكد العثماني أن تنزيل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني لنهوض بالتشغيل يقتضي إشراك وانخراط جميع الفعاليات من القطاعين العام والخاص، ويستدعي استحضار البعد الجهوي في إنعاش التشغيل. لكن لم يتم إعلان الكلفة المالية لهذا البرنامج.
وحضر هذا اللقاء رئيس جمعية جهات المغرب، امحند لعنصر، الذي يمثل رؤساء الجهات الإثنتي عشرة للمملكة، إضافة إلى مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية ذات الصلة بقضية التشغيل.
وتأتي مرحلة المصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط بعد عمل دام ثلاثة أشهر. وقد عرض البرنامج في مرحلة أولى على اللجنة التقنية للتتبع يوم 27 مارس 2018، ثم بعد ذلك على المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يوم 28 مارس 2018 من أجل التشاور بشأنه.
يشار إلى أن معدل البطالة في المغرب وصل حسب آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى 10.2 في المائة، بما يقارب مليون و200 ألف عاطل يتركز أغلبهم في ست جهات كبرى على رأسها جهة الدار البيضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
تبقاو دايرين غير الفراشة احسن
خلق المناصب لا يأتي بالكلام العبثي بل بخلق الثروة وتطبيق العدالة ونسبة الدخل الاجمالي تتعدى نسبة عشرة في الماءة .
سياسة بيع الاوهام والوعود الفارغة مل منها الشعب
ربما العثماني يحلم ان الأموال التي توصل بها ترامب من ال سعود دخلت الى جيبه.
وفي الاخير اتمنى ان تحققوا 20 في المائة من تلك الأرقام.
اكبر دليل عند تقاعد أي موظف يبقى مكانه فارغ الى يوم الدين. بل اغلب الوظائف يشتغل بها اصحاب بطاقات الإنعاش. بأقل من السميك.
وبالطبع لن ينتجوا شيئا.
وكذلك في مساعدة الشركات الجديدة في تسويق منوجاتها.و..و..و..وزيد ..وزيد..
الحلول كااااااااينة خاص غير اللي يفكّر فالحلول الواقعية ماشي الحلول من أجل القول أننا وضعنا حلولا للمشكلة الفلانية.
(المقاولة هي العمود الفقري للدولة)
الله يشوف فينا بعين الرحمة
الله يخفض المقاول من الاخطبوط موضف التجهيز.
ااااامين.
يعني 3سنوات ستكون وليمة لاصحاب باك صاحبي والبرمائين والتماسيح لتوظيف ابنائهم وبناء عائلتهم واصدقائهم كل شي واضح وضوح الشمس .
اما اداكانت مناصب 3000 درهم شهريا فهي عداب للمواطن البسيط مع القهر في فواتر الماء والكهرباء والضرائب المباشرة والغير مباشرة .
تبغي تسكن تشري شي باكية لوقيد ب 20 مليون 30 عام اقطعو ليك 1200 درهم شهريا باش تبقا ديما تحت الصباط...
لا ماوصل السميك 5000 درهم على الاقل اقول على لاقل والله واخا تخرجو 30 مليون منصب شغل غادين لور لور .
البرلمتني في تقاعد ياخد 6000 درهم لمواطن شهر تمارا 3000 دهم تقاعد 800 درهم .
وصلو سميك للعامل والمواطن يساوي تقاعد البرلمانين
مجبد ويتخلص حياتو كاملة.
لقد فقدنا الامل في هدا البلد 33 عام ضيعنا في القراية والووو لاولاد لا وتاد لاخدمة زينة في البلاد .
درا موتور ديال شينوا 700 دره لاسورانس زتو فيه حتى 1500 بلا ليصانص لماكيتمشا مع السوق العالمية .
قهرتونا دعيناكم الله ياخد فيكم الحق.
اوا الله ياخد فيكم الحق
C'est qui en personaje?????
du monsonges, faire endormire qlq un par des promesses. on a deja entendu parler de sa des millón des fois, jsuis marre et triste de Mon pays
هذا اقوى مسكن يتجرعه المغاربة من حكومة تبث فشلها مفعول هذا المسكن صالح الى غاية 2021 مع مسكن كاس العالم 2026 نسال الشعب النسيان....والله المستعان