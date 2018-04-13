تداعيات القضية السورية تستمر في التفريق بين أسر مغربية

وائل بورشاشن*

"اشتقت إلى المغرب، فعندي أهل زوجتي في المغرب، وأصدقائي، وعندي دار في المغرب، ويسألني أطفالي عندما أوصلهم إلى المطار: لماذا لا تأتي معنا إلى المغرب؟ فأبحث عن عذر لعدم قضاء الإجازة معهم، بحجة العمل وضيق الوقت"، هذه كلمات عمار قباني، مهندس برمجيات سوري له ابنتان مغربيتا الجنسية، وزوجة مغربية يضطر لفراقهن كل سنة بسبب منع السوريين من الحصول على التأشيرة المغربية.

مهندس البرمجيات السوري، الذي يعمل في السعودية، كان يأتي إلى المغرب بانتظام منذ سنة 2008، وتزوج سنةَ 2009 بمدينة تطوان من فتاة مغربية أنجب معها ابنتين عمرهما الآن سبعُ وثلاثُ سنوات.

عمار قباني قال بنبرة منكسرة في اتصال مع هسبريس: "لا أستطيع فهم سبب المنع؛ فأنا حالة خاصة، إذ إنني متزوج في المغرب وأخذت موافقة الزواج المختلط في المغرب، وهي ليست موافقة سهلة، لأنها تحتاج زيارة الشرطة، ووزارة العدل، وأوراقا كثيرة لم أنهها إلا بعد شهرين".

وأردف المتحدث مستنكرا: "لا أعرف سبب الرفض؛ فأنا لا أطالب بإقامة بل أطلب زيارة شهر في السنة خلال إجازتي السنوية، لأذهب أنا وأهلي إلى المغرب ونرجع لأن عملي في السعودية"، ثم كرر مرة أخرى بنبرة حائرة: "لا أعرف سبب الرفض".

حالة عمار قباني ليست الوحيدة التي مُنعت من دخول المغرب بعد "قرار عدم منح تأشيرات للسوريين لدخول المغرب"، فسبق لجريدة هسبريس الإلكترونية التطرق إلى حالات أخرى كالأكاديمي السوري شكري ذباح الجمل، الذي رُفض طلبه تأشيرة الالتحاق بعائلته المغربية في المغرب، كما يذكر المهندس السوري أنه التقى "حالات كثيرة في القنصلية" يجمعها أنها عندما تذكر جنسيتها سورية "لا يُقبل أن يؤخذ منهم الطلب، بحجة أنه إذا كان الطلب سيرفض، فما الفائدة من تقديمه؟".

عمار استحضر ذكرياته في المغرب قائلا: "كنت أَقْدُمُ لشهرين أو ثلاثة ثم أرجع إلى السعودية في كل سنة إلى حدود 2013، سنة آخر تأشيرة حصلت عليها لدخول المغرب"، ثم استرسل: "ذهبت في 2014 إلى القنصلية لأقدم طلب التأشيرة وأخبروني أنها مرفوضة؛ لأن هناك قانونا يمنع دخول السوريين إلى المغرب، فقلت للمسؤول بالقنصلية: إنني متزوج بمغربية ومنزلي بتطوان، فكيف لا أدخل المغرب؟ فقال: إن هذا قرار أمني، وأنه من الممنوع عليّ الدخول إلى المغرب".

وكانت هذه بداية "كابوس" المتحدث؛ ففي السنوات التي تلت سنة 2014، كلما زار القنصلية المغربية في السعودية ليُقدم طلب الحصول على تأشيرة زيارة المملكة يتم إخباره بأن الطلب مرفوض، ويوضح قباني الصعوبات التي تواجهه قائلا: "عندما أسألهم هل يوجد حل؟ يقولون إنه لا يوجد أي حل؛ لأن الرفض قادم من جهة أمنية بالمغرب"، مضيفا: "ذهبت زوجتي إلى الرباط وتوجهت إلى وزارة الخارجية فقالوا لها إن القرار قادم من الداخلية والأمن".

وبعد أن تكرّر الرفض المترتب عن "تعميم قرار المنع على جميع الحاملين للجنسية السورية"، لم يملك عمار قباني إلا إبداء مشاعر متداخلة تستوعبُها كلماته بصعوبة؛ فتارة يتحدث عن استغرابه من القرار، وتارة ثانية عن اشتياقه إلى المغرب، وتارة أخرى عن صبره، فيقول: "نفسيا، صار عندي حلم أن أسافر إلى المغرب"، ثم يذكر ساخرا: "عندي شقيق له جنسية ألمانية يذهب دائما إلى المغرب، فيقول لي: أنت المتزوج من مغربية لا تستطيع الذهاب إلى المغرب، وأنا أستطيع".