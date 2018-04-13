24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:06
|20:01
|21:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في دوما السورية
- بنعتيق ومصالح المغاربة
- صعوبة جلب الأقارب تبعد لاجئين سوريون عن ألمانيا
- تحطم مقاتلة يونانية بعد مطاردة سلاح الجو التركي
- جولي وغيتس الأكثر إثارة للإعجاب في العالم
رئيسة الباطرونا تدق ناقوس الخطر حول حصيلة السياحة المغربية (5.00)
مزاعم "تعذيب ناصر الزفزافي" تسائل "الإفلات من العقاب" في المملكة (5.00)
مينورسو تسلم غوتيريس "تقرير الصحراء" وسط أزمة صامتة مع الرباط (5.00)
- بقاء الريال في "تشامبيونزليغ" يضع بنعطية بصدارة الصحف الإسبانية - (73)
- صفقة الحكومة مع قادة النقابات تكلف أكثر من 6 مليارات درهم سنويا - (57)
- الحكومة تترحم على قتلى البوليساريو في تحطم طائرة للعسكر الجزائري - (53)
- مينورسو تسلم غوتيريس "تقرير الصحراء" وسط أزمة صامتة مع الرباط - (49)
- مزاعم "تعذيب ناصر الزفزافي" تسائل "الإفلات من العقاب" في المملكة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة يتضامنون مع فلسطين أمام البرلمان
دعا الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع إلى وقفة تضامنية مع فلسطين، اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة السادسة مساء، أمام البرلمان بالرباط.
وتأتي هذه الدعوة، بحسب بلاغ للائتلاف، للتنديد بما شهدته فلسطين المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بعد انطلاق مسيرة العودة الكبرى، من تصعيد في جرائم الكيان الصهيوني، وغطرسته في الذكرى السبعين لاغتصاب فلسطين، وما تحمله من مخاطر على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذا الأمر "يضع شعوب العالم، ومن ضمنها الشعب المغربي بقواه الحية، أمام مسؤوليتها التاريخية"، خاصة أمام ما اعتبره البلاغ، "إصرار الدولة المغربية على سياستها التطبيعية مع هذا الكيان، بلغت أوجها بسماحها برفع علمها ونشيدها الوطني في سماء أكادير".
كما عبّر الائتلاف في بلاغه، الذي توصلت به هسبريس، عن مواصلته دعم الشعب الفلسطيني، وأرضه وتاريخه، من أجل حق العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف. وانتقد تخاذل دول المنطقة أمام القضية الفلسطينية وصمت المنتظم الدولي.
وكانت فعاليات ما يسمى بـ"العودة الكبرى" انطلقت يوم الجمعة 30 مارس الماضي، شارك فيها آلاف الفلسطينيين، وعرفت مظاهرات ومسيرات جماهيرية نحو الشريط العازل.