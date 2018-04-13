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مغاربة يتضامنون مع فلسطين أمام البرلمان

مغاربة يتضامنون مع فلسطين أمام البرلمان
هشام بوعلي*
الجمعة 13 أبريل 2018 - 04:20

دعا الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع إلى وقفة تضامنية مع فلسطين، اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة السادسة مساء، أمام البرلمان بالرباط.

وتأتي هذه الدعوة، بحسب بلاغ للائتلاف، للتنديد بما شهدته فلسطين المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بعد انطلاق مسيرة العودة الكبرى، من تصعيد في جرائم الكيان الصهيوني، وغطرسته في الذكرى السبعين لاغتصاب فلسطين، وما تحمله من مخاطر على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

وأضاف البلاغ ذاته أن هذا الأمر "يضع شعوب العالم، ومن ضمنها الشعب المغربي بقواه الحية، أمام مسؤوليتها التاريخية"، خاصة أمام ما اعتبره البلاغ، "إصرار الدولة المغربية على سياستها التطبيعية مع هذا الكيان، بلغت أوجها بسماحها برفع علمها ونشيدها الوطني في سماء أكادير".

كما عبّر الائتلاف في بلاغه، الذي توصلت به هسبريس، عن مواصلته دعم الشعب الفلسطيني، وأرضه وتاريخه، من أجل حق العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف. وانتقد تخاذل دول المنطقة أمام القضية الفلسطينية وصمت المنتظم الدولي.

وكانت فعاليات ما يسمى بـ"العودة الكبرى" انطلقت يوم الجمعة 30 مارس الماضي، شارك فيها آلاف الفلسطينيين، وعرفت مظاهرات ومسيرات جماهيرية نحو الشريط العازل.

*صحافي متدرب

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