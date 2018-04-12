مهندسون طوبوغرافيون يحتجون باعتصام في الرباط

هسبريس - عبد السلام الشامخ

في خطوة تصعيدية، قام العشرات من المهندسين المساحين الطبوغرافيين، المنضوين تحت لواء النقابة المستقلة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين في القطاع الخاص، بالاعتصام داخل مقر الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي الذي سطَّروه للرد على ما اعتبروه "اختلالات كبيرة تعيق عملهم"، خاصة بعد إقرار "شهادة الوضعية السليمة".

ويأتي تنزيل خطوة الاعتصام التي باشرها المهندسون الطوبوغرافيون الغاضبون داخل مقر الهيئة الوطنية بعدما تفجرت خلافات بين رئيس الهيئة وعدد من المهندسين، بخصوص طرح شهادة "الوضعية السليمة"، إذ يلزم القانون المنظم للهيئة المهندسين الطوبوغرافيين بأداء مبالغ مالية سنوية لتسوية وضعية انخراطهم فيها، ويحصلون مقابل ذلك على شهادة تسمح لهم بالتصويت في المحطات الانتخابية للتنظيم.

وكانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ألزمت المهندسين الطبوغرافيين العاملين في القطاع الخاص بالإدلاء بشهادة تسوية الوضعية مع الهيئة، لاستكمال ملف التباري حول صفقاتها، إلا أن المهندسين عارضوا هذا الإجراء، ودعوا إلى إلغاء هذا الشرط، معتبرين أن هذه الشهادة "ينبغي أن تبقى ملفًا داخليًا قابلاً للنقاش، ولا يجب أن ترهن علاقة المهندسين بالمؤسسات الأخرى".

وطالب المهندسون بالنظر في "الوضعية المزرية التي تعيشها المهنة والخروقات التي تعرفها الهيئة ومعاناتهم في مزاولة المهنة، في غياب قواعد مهنية موحدة وقوانين تنظيمية تؤطرها، وإهمال المسؤولين المعنيين بالقطاع شكايات ورسائل النقابة".

ورفع المهندسون الغاضبون، الذين لجؤوا إلى مقر الهيئة الوطنية بالرباط لتنفيذ خطوتهم الاحتجاجية، شعار "لا للحكرة.. لا للظلم.. لا للخروج عن القانون"، مطالبين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بفتح تحقيق جدي في قضية الافتحاص المالي للهيئة، وسبب رفض تزويد الخبير بالوثائق والمستندات؛ كما طالبوا بفتح تحقيق في مدى التزام مجالس الهيئة بإحداث صناديق التعاون والمساعدة وصناديق التقاعد اعتمادا على اشتراكات المهندسين الذين لا يعملون في القطاع العام كما تنص المادة 38 و39 من القانون 93-30.

وحمّل هشام مليح، الكاتب الوطني لنقابة المهندسين الطبوغرافيين في القطاع الخاص، مسؤولية تدهور الوضع داخل القطاع لمسؤولي الهيئة، الذين اتهمهم بـ"إهدار 20 سنة من العبث"، قبل أن يصف ظروف المهنة بـ"المنكوبة"، موضحا أن "هناك مجموعة من الدخلاء الذين لا علاقة لهم بالقطاع".

وناشد الكاتب الوطني للنقابة الملك محمد السادس النظر في مشاكل المهندسين الطبوغرافيين، قبل أن يندد بما سماه "خروقات وتجاوزات تعيش على وقعها الهيئة منذ أكثر من 20 سنة"، وبـ"عدم تفعيل مواد القانون من أجل تنظيم المهنة وتخليق ممارستها وحمايتها من الدخلاء والممارسين غير الشرعيين؛ ما جعلها تعيش فوضى حقيقية في كل مدن المملكة"، على حد تعبيره.