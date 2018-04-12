صفقة حكومة العثماني مع قادة النقابات تكلف 6.4 مليارات درهم سنويا

هسبريس - يوسف لخضر

اقترحت حكومة سعد الدين العثماني عدداً من الإجراءات أمام المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، قبيل فاتح ماي؛ وهو موعد مهم للطبقة العمالية في المغرب، ويعرف تنظيم تظاهرات ومسيرات تطالب بتحسين وضعية الشغيلة.

وتواصلت خلال الأسبوع الجاري اجتماعات لجنة تحسين الداخل، التي شُكلت في إطار الحوار الاجتماعي، الذي يضم الحكومة والنقابات والقطاع الخاص، وعرفت تقديم إجراءات مقترحة لفائدة موظفي الدولة، أبرزها زيادة عامة في الأجور الشهرية الصافية للمرتبين في السلالم أقل من 10.

وحسب مصادر نقابية حضرت هذا الاجتماع، تحدثت لهسبريس، فإن الزيادة المقترحة من طرف الحكومة تضم 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي.

وتقدر كلفة هذه الزيادة المقترحة لفائدة الموظفين العموميين بقرابة أربعة ملايير درهم سنوياً، إضافة إلى اقتراح الزيادة في التعويضات العائلية بحوالي 100 درهم عن كل طفل لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي.

كما تضمنت المقترحات التي قدمها ممثلو الحكومة للنقابات في إطار الحوار الاجتماعي الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود، وتحمل الدولة لنفقات الأبناء بشكل جزئي، لفائدة قرابة 400 ألف موظف دولة.

وطرحت الحكومة أيضاً إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية بحوالي 700 درهم شهرياً لفائدة حوالي 50 ألف موظف عمومي.

أما الكلفة المالية السنوية الإجمالية لهذه المقترحات التي طرحتها الحكومة فبلغت، حسب المصادر النقابية، قرابة 6.4 مليارات درهم سنوياً، في انتظار اجتماع اللجنتين الخاصتين بالقطاعين العام والخاص الأسبوع المقبل، قبيل اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي.

وعلاقة بالموضوع قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة "تسعى بنية صادقة إلى بذل المجهود المطلوب لإنجاح الحوار الاجتماعي والخروج بنتائج لها وقع على العمال والموظفين والمشتغلين في المجالين العام والخاص".

ولا تُعارض الحكومة مطلب الزيادة في الأجور، لكنها تشدد على ضرورة أن تشمل فقط موظفي الفئات الدنيا التي لا تتجاوز 5500 درهم، لكي لا يتم التأثير على التوازن المالي للدولة كما وقع حين تم تطبيق بعض مقتضيات اتفاق 26 أبريل، إذ وصلت كلفته إلى أزيد من 13 مليار درهم.

وتطالب النقابات أيضاً بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة؛ وجاء في سياق الاحتجاجات التي عمت دولاً عدة، وأدت إلى دستور مغربي جديد في يوليوز من السنة نفسها.