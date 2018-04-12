الخبرة الطبية تؤكد نجاة "خادمة زاكورة" من عاهة مستديمة

هسبريس- عبد الإله شبل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر قضائية بالدار البيضاء، أن الخبرة الطبية المنجزة من قبل مصلحة الطب الشرعي، بعد واقعة التعنيف والاعتداء على من باتت تعرف بـ"خادمة زاكورة"، لطيفة لفراجا، أثبتت عدم معاناتها من أية عاهة مستديمة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن قاضي التحقيق المشرف على الملف قام بمواجهة الخادمة لطيفة بنتائج الخبرة الطبية، ليلتمس دفاعها منحه أجلا للتعقيب على ذلك.

ومن المنتظر أن يقوم قاضي التحقيق، حسب مصادر الجريدة، بإصدار قراره في القضية بعد عودته خلال الأيام المقبلة من عطلة قضائية استفاد منها.

ورجحت مصادرنا دائما، بعد تقرير الخبرة الطبية، ألا يتم تطبيق مقتضيات الفصل الـ402 من القانون الجنائي في حق مشغلة الخادمة التي توجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وبالتالي قد يحال الملف على محكمة عين السبع بدل الجنايات.

من جهة أخرى، أكدت جمعية إنصاف للتنمية، المكلفة بملف الخادمة لطيفة والتي تبنته منذ بدايته، أن حالتها الصحية في تحسن.

وسبق أن استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، يوم ثامن مارس، إلى الشابة لطيفة زهاء ثلاث ساعات، حيث جرى استجوابها حول ادعاءاتها واتهامها لمشغلتها الموجودة رهن الاعتقال بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء.

واتهمت الخادمة لطيفة مشغلتها "وفاء. ق" بتعذيبها وبما لحقها من أضرار جراء الحروق التي أصيبت بها، مؤكدة كل ما ورد سابقا أمام الضابطة القضائية خلال الاستماع إليها، بعدما جرى نقلها إلى المصحة لتلقي العلاجات الضرورية.

وكان قاضي التحقيق قد استمع، نهاية يناير الماضي، إلى وفاء، التي توجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة، إذ نفت تعريضها خادمتها لأي تعنيف أو حرق.

وأكدت مصادر الجريدة أن قاضي التحقيق واجه الموقوفة بصور، تظهر حروقا على خادمتها لطيفة؛ غير أنها نفت أن تكون وراء ذلك، مشيرة إلى أن حالتها الصحية لم يكن تظهر عليها آثار حروق أو تعنيف، لافتة إلى أن الخادمة سبق لها إخبارها بأنها كانت تقوم بالكي في فترة سابقة.

وكان والد الشابة العشرينية قد أكد، في خروج إعلامي له بالدار البيضاء، أن الأسرة لن تتنازل عن حق ابنتها، بالنظر إلى العذاب النفسي الذي عاشته، موضحا أن ابنته تتحسن وضعيتها؛ غير أن الأسرة لن تتنازل عن القضية ولو تتلقى أموالا طائلة.

يشار إلى أن أسرة المشغلة الموجودة رهن الاعتقال رفضت أداء مبلغ مالي كبير يصل إلى 23 مليون سنتيم، وهي تكلفة علاج الخادمة التي قدرتها المصحة المعالجة لها، بعد إجرائها عمليات جراحية وعمليات تجميل لها، بالرغم من كون الأسرة سبق لها سداد مبلغ مالي للمصحة قدر في حوالي 7 ملايين سنتيم.