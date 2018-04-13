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متطوعون يتبرعون بأكياس دم في مدينة مراكش

متطوعون يتبرعون بأكياس دم في مدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 13 أبريل 2018 - 07:45

نظّم المركز الجهوي للتبرع بالدم بجهة مراكش آسفي، الخميس، حملة تضامنية للتبرع بالدم بالمنطقة السياحية النخيل التي تحتضن مجموعة من المؤسسات الفندقية والمطاعم والفيلات الراقية.

وتحت شعار "قطرة من دمك تنقذ حياة!"، بادرت المؤسسة الصحية المذكورة إلى تنظيم هذه الحملة، في سياق برنامجها المتواصل داخل وخارج مقرها المركزي قصد جمع الأكياس الكافية لسد الخصاص اليومي للمستشفيات والمصحات بمدينة مراكش.

سميرة الفزاني، مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم، قالت إن "العاملين والمستخدمين والسياح بالمؤسسة الفندقية التي احتضنت المبادرة انخرطوا طواعية في إنجاح حملة التبرع بالدم إسهاما في إنقاذ العديد من الحالات التي تستدعي وضعيتها الصحية التزود بهذه المادة الحيوية، بمستشفيات المدينة الحمراء".

وكشفت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة مراكش، في تصريح لهسبريس، أن الحملة التضامنية للتبرع بالدم بالمنطقة السياحية النخيل جمعت ما يفوق 80 كيسا.

ومن أجل تجاوز الطلب المتزايد، دعت المتحدثة ذاتها المواطنين إلى المبادرة للتبرع بهذه المادة الحيوية من تلقاء أنفسهم بالمقر الجديد للمؤسسة المشار اليها قرب المستشفى الجامعي محمد السادس.

وفي السياق عينه، قالت السائحة الفرنسية استيل سلمى لهسبريس: "تبرعت بدمي لأنقذ أرواحا إنسانية قد تكون مغربية أو غير ذلك، فإنقاذ حياة واجب أخلاقي"، وفق تعبيرها.

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