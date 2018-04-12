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شباب يلجؤون إلى عروض فنية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام

شباب يلجؤون إلى عروض فنية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام
هسبريس - نور الدين إكجان
الخميس 12 أبريل 2018 - 23:45

في شكل احتجاجي فريد، قام مجموعة من شبان منظمة العفو الدولية- فرع المغرب بتنظيم تظاهرة تخللت قرعا للطبول وعروضا مسرحية في الهواء الطلق، تنديدا باستمرار عقوبة الإعدام في التشريعات المغربية.

واستعرض الشبان والشابات، في العرض الذي نظم مساء اليوم الخميس أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، عرضا مسرحيا يُبَيِّنُ حجم الصراع الذي تخوضه المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام، من خلال تصوير النقاش بين هذه المنظمات والسلطة التي تدافع عن إقرار العقوبة في القوانين الجنائية.

العروض، التي لم يمنعها تهاطل الأمطار من الاستمرار، نَشَّطَهَا فاعلون مغاربة وآخرون من إفريقيا جنوب الصحراء، ورفعت شعارات إلغاء عقوبة الإعدام نظرا لقسوتها، وظُلْمِهَا في أغلب الأحيان، إضافة إلى تدني مستوى الجريمة في المجتمعات التي لا تطبق عقوبة الإعدام، مقارنة مع المجتمعات التي تنفذها، معتبرين إياها تشجيعا على العنف.

واستقطبت العروض المقدمة العديد من المواطنين، الذين حجوا إلى الشارع للمشاهدة، متفاعلين معها بالتصفيقات والهتافات المناهضة لعقوبة الإعدام؛ في حين رفع نشطاء منظمة العفو الدولية لوحات فنية وتعبيرية تندد باستمرار العقوبة في المغرب.

وفي السياق ذاته، أكد محمد السكتاوي، المدير العام لفرع أمنيستي بالمغرب، أن المنظمة اختارت أن تحتفي بصدور تقرير مناهضة الإعدام، من خلال الفن والشباب الذين يُعَبِرُونَ على طريقتهم بالصراخ ودق الطبول من أجل أن تسمع حكومة المغرب صوت الشباب المدافع عن الحق في الحياة.

وأضاف السكتاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه التظاهرة هي رسالة إلى كل الفنانين والمبدعين المغاربة، لاطلاعهم على أدوارهم الأساسية في الدفاع عن حقوق الانسان، مردفا أن الفن هو أقوى سلاح للدفاع عن القيم الكونية، وداعيا جميع الفاعلين السياسيين ومختلف الأحزاب إلى الدفاع عن الحقوق وفي مقدمتها الحق في الحياة.

وأكد المتحدث ذاته أن "العرض شارك فيه العديد من الشبان المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بغية تحية القارة التي تشكل حاليا طليعة القارات التي تدافع عن الحق في الحياة، وننتظر أن يكون للمغرب دور طلائعي داخلها في مناهضة عقوبة الإعدام".

ووجه السكتاوي رسالة إلى الشباب المغربي الذي لا يزال يعتقد أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة، مؤكدا أن النظام التعليمي هو الذي يكرس هذه النظرة الاختزالية، موضحا أن الحسم مع مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية كفيل بإلغاء كل الجرائم التي تحدث في صفوف المجتمع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ضحية الخميس 12 أبريل 2018 - 23:59
او ليس للضحية حق في الحياة كدلك ؟؟
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29
2 - rachid الجمعة 13 أبريل 2018 - 00:02
نعم نعم نعم للاعدام لانه الحكم الوحيد الدي سيردع المجرمين خاصة ضد الاطفال والاغتصاب ....
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28
3 - مغربي مع تطبيق القانون الجمعة 13 أبريل 2018 - 00:03
طبعا لأنهم شباب ،لان احدهم ليست اخته التي قالت لمصور حالة اغتصابها واش معنداكش اختك،لان احدهم لم تغتصب اخته ذات ٩سنوات وتقطع إربا إربا،لان احدهم لم تقتل أمه وتترك ٤ اربع أبناء اكبرهم ١٠سنوات.هولاء مجموعة من المغرر بهم .قال عنهم الشار:مجوف نخب هواء.
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26
4 - Abderrahim الجمعة 13 أبريل 2018 - 00:09
En Corée du sud 24 ans de prison pour corruption
En Brésil 12 ans de prison pour corruption
Au maroc a taroudant um maçon à violé 5 filles mineures le tribunal de agadir le condamne a 3 ans de prison
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6
5 - الثقة الجمعة 13 أبريل 2018 - 00:17
الاعدام ضروري من الناحية الأخلاقية لأن بدون إعدام تبقى جميع الأفعال مباحة و في مستوى واحد
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13
6 - الاعدام الجمعة 13 أبريل 2018 - 00:21
اسي سكتاوي بالعكس راه حكم الاعدام متيخليش الاجرام يتفشى في البلاد حط راسك في بلاصت واحد اغتاصبو ليه ولدو ولا بنتو اوقتلو او قتل مجموعة من الأبرياء بغير حق اوكانو ولادك معاهوم باش بغيتي يتحاكم....... هدشي مخصكومش تسكتو عليه اسي سكتاوي.
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10
7 - غيور الجمعة 13 أبريل 2018 - 00:23
البند الاول من حقوق الانسان " لكل واحد الخق في الحياة " لماذا حكم الاعدام ؟ الا توجد طرق اخرى اردع المجرمين غير الحكم بالاعدام ؟
شخصيا اعارض هذه العقوبة ؛ لان الانسان في نهاية المطاف قد يندم على جريمة اقترفها ويعود الى رشده ؛ وبطرق اكثر فاعلية قد يعود الى حياته السوية
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-22
8 - عبد الله الجمعة 13 أبريل 2018 - 00:24
نعم والف نعم لتطبيق الاعدام لان الاجرام قد كثر والناس الفت السجون التي لم تعد تقوم بدورها في التربية اوتكاد مع طريق بل اصبحت تخرج مجرمين محترفين
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10
9 - med الجمعة 13 أبريل 2018 - 00:34
إلغاء الإعدام يعني العبث يهدأ الوطن
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3
10 - علال الجمعة 13 أبريل 2018 - 00:38
من منطلق الدفاع عن حق الإنسان في الحياة و الحفاظ على أمن و سلامة الناس ، يجب ليس فقط الحكم بالإعدام بل تنفيد أيضا، فبشاعة بعض الجرائم كالقتل العمد و الإغتصاب و تكرار حالات العود لا بد من الضرب بيد من حديد و إراحة الناس من هذا النوع من المجرمين . ففي أمريكا بلد الديموقراطية و حقوق الإنسان ما زالت العديد من الولايات تنفد أحكام الإعدام على القتلة و السفاحين من باب القصاص للضحايا و حماية المجتمع
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4
11 - مع الإعدام الجمعة 13 أبريل 2018 - 00:53
يجب الاستفتاء بالتوقيعات في حكم الإعدام و ستجد أن الشعب المغربي مع تطبيق حكم الإعدام لردع المجرمين المشرملين الهماج يا قلة لا تتكلمو بلسان الشعب
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