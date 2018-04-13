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الرئيسية | مجتمع | قضاة يُهددون بجر منيب إلى المحاكم بسبب "تدوينة ناصر الزفزافي"

قضاة يُهددون بجر منيب إلى المحاكم بسبب "تدوينة ناصر الزفزافي"

قضاة يُهددون بجر منيب إلى المحاكم بسبب "تدوينة ناصر الزفزافي"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:00

هاجمت الودادية الحسنية للقضاة تصريحات صادرة عن الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، اتهمت فيها السلطة القضائية بتلقي تعليمات قصد "جرجرت محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين بعدما فشل مخطط التخويف والتخوين"؛ وذلك على خلفية حضورها أطوار جلسات المحاكمة الأسبوع الماضي.

واعتبر قضاة الودادية تصريحات القيادية اليسارية "تمس بشكل مباشر باستقلال القضاء وكرامة القضاة وتشكك في حيادهم وكفاءتهم في مشهد عبثي يضرب كل القيم والأخلاقيات التي يفترض أن يكرسها الأشخاص ذوو المكانة الاعتبارية بالنظر إلى المؤسسات التي يمثلون باعتبارهم القدوة والنموذج الذي يجب أن يحتذى".

وكانت منيب كتبت "تدونية" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيها: "حضرت اليوم محاكمة نشطاء قياديين على خلفية حراك الريف السلمي في وقت لازالت الاعتقالات مستمرة وما يسميه المعتقلون "عقابا جماعيا" أيضا مستمراً".

وزادت منيب: "القضاء يُجرجر المحاكمات وكأنه ينتظر توجيهات لم تأت بعد ويحاول التيئيس بعدما فشل مخطط التخويف والتخوين؛ فلا يمكنك إلا أن تشعر بالحسرة على وطن محتجز وعلى حضور محاكمة الشباب السلمي الذي يُطالب بالإصلاح وبالعيش الكريم في حين ينعم المفسدون بالإفلات من العقاب".

وردا على ذلك، أورد القضاة المغاربة أن ما صدر عن الأمينة العامة يعد "استغلالاً سياسوياً لمحاكمات ولحقوق الناس ولحق الوطن".

وهددت الودادية الحسنية في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه بمتابعة نبيلة منيب قضائياً بالقول: "لا بد سيدتي أن نحتكم جميعا إلى صوت القانون ولدينا كل الثقة في مؤسسة القضاء لرد الاعتبار لكل من تجرأت على إهانتهم والمس بكرامتهم".

وتابع المصدر: "إن الصمت الآن أمام هذه الخروقات الدستورية والقانونية لا يمكن أن يكون إلا تخاذلا وإخلالا بالتزام وليس حكمة أو تبصرا، كما أكد عليه قرار سابق للمجلس الأعلى للقضاء الفرنسي".

واتهم المصدر ذاته منيب بـ"بالترويج لخطاب البؤس ورسائل التبخيس والتيئيس الحقيقية من عمل سلطة ومؤسسة وقاضيات وقضاة يعيش الوطن في داخلهم وهم يبتون يوميا في آلاف القضايا بمختلف المدن والقرى والمراكز التي ربما لا تعرفين أي توجد بخريطة المملكة".

وتساءل قضاة الودادية في هجومهم على منيب: "ماذا لو كانت الهيئة التي تنظر في الملف موضوع تدوينتك قد أسرعت وبتت في الملف دون جرجرته كما زعمت، ألن تبادري إلى تدوينة مغايرة تؤكدين فيها أن المحاكمة صورية مفبركة وأن الأحكام كانت جاهزة ومعدة سلفا؟"، متهمين إياها بـ"الجهل بالقانون وبأسباب تأخير المحاكمة".

"تدوينة" منيب التي أثارت غضب قضاة الودادية أكدت فيها أن "الفساد والاستبداد وعدم استقلال القضاء هو ما يهدد السلم والأمن وكذا لوبيات الفساد والاحتكار والمنتخبون الفاسدون الذين يستغلون مناصبهم لمراكمة الثروات"، قبل أن تختم حديثها بالقول: "رأيت وجوها شاحبة لشباب مناضل يحمل شارة النصر ويبتسم لكي لا تبكي الأمهات. لماذا يجري هذا في وطني؟ وأي خطر يمثله هؤلاء المعتقلون؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - خنيفري الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:09
كل من قال كلمة حق فهو مهدد في هذا البلد أما اللذين يدمرون الوطن من مفسدين وشفارة فهم محميون فلاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إلى أين نحن ذاهبون يارب العالمين ألطف بنا
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32
2 - aka bouzalim الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:10
المجرمون الحقيقيون هم من ينهبون خيرات البلاد ولا احدا يتكلم عنهم
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29
3 - مغربي الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:13
إن تجرأتم على نبيلة منيب فهي لم تقل إلا الحق فانتظروا بركان الأحرار واليساريين
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21
4 - Amazigh الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:14
ارفع القبعة لهذه السيدة في زمن الذل و الخوف و العبودية جهرت حقا تحياتي انا لست منتمي ولكن احترم مواقفك
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23
5 - كمال المغربي الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:16
انا بعد كضحكني كلمة استقلال القضاء
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9
6 - الراضي الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:17
معظم الشعب يشك في استقلالية القضاء وفي حياده، هل ستقاضي هذه الودادية الشعب كله ياترى؟؟ معظم الشعب يعتبر محاكمة الزفزافي ورفقائه مهزلة تاريخية وتمر بطريقة غير مقبولة، هل ستقاضي هذه الودادية الشعب كله ياترى؟؟
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7
7 - حسن الدشيرة الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:17
تجرونها إلى القضاء بسبب تدوينة؟ وا عجباه! كمموا افواه الناس!؟
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8
8 - القادري الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:17
مع الأسف ما صرحت به هـذه السيدة هـو بالذات ما يعرفه و يعترف به كل المغاربة الأحرار بل وكل الملاحظين الدوليين، والأمر لا يحتاج الى ذكاء استثنا ئي لمعرفة هـذه الحقيقة!!!!
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6
9 - السفير الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:18
بعض النظر عن تدوينتها وانا لا أدافع عن منيب ولكن في الحقيقة القضاء في المغرب وفِي كل الدول العربية ليس مستقلا لانه في القضايا الصغيرة والمتوسطة يتدخل المال اما في القضايا السياسية او الشبه سياسية كما حصل في جرادة والحسيمة فهنا يتدخل اصحاب النفوذ والفساد وووو حسبنا الله ونعم الوكيل
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5
10 - أسلوب كلام عارفاه الزمن الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:20
الكلام غير الدقيق والديماغوجية المكشوفة .يكونان بلا لون ولا طعم اياً كانت الجهة الصادرة عنها ومهما علا موقعها الإجتماعي . ننتظر سماع الكلام الذي يتقبله العقل .
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0
11 - vraibidawi الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:20
إذا كانت هذه تصريحاتها بالفعل فيجب متابعتها ومعاقبتها كذلك لأنه في حقيقة الأمر يبدو أن تجاوزات خطيرة يعرفها المغرب في هذه الآونة الأخيرة تجاه المقدسات الإسلامية والمؤسسات الحكومية كالتعليم والقضاء. ..الخ
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12 - ملاحظ الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:20
عجبا لهؤلاء القضاة
تهان كرامة الزفزافي ورفاقه في مخافر الشرطة بابشع الاساليب ولا احد منهم يحرك ساكنا .. لكن عندما تقال الحقيقة في حقهم ينتفضون دفاعا عن اناهم المتضخمة فاي عدل سينتظره المواطن من امثال هؤلاء !!!!!
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13 - ابراهيم الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:25
بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لايضيع أجر من أحسن عملا
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14 - البيضاوي الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:29
من حق الأخت منيب ان تقول ما تريد فهي حضرت المحاكمة. أما القضاء فعليه فقد محاكمة عادلة وإثبات عكس ما قالته امام الرأى العام.
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