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الرئيسية | مجتمع | أخصائي: هكذا تحول الخلافات الزوجية الأطفال المغاربة إلى رهائن

أخصائي: هكذا تحول الخلافات الزوجية الأطفال المغاربة إلى رهائن

أخصائي: هكذا تحول الخلافات الزوجية الأطفال المغاربة إلى رهائن
د.جواد مبروكي*
الأحد 15 أبريل 2018 - 13:00

ألاحظ دائما أن الطفل المغربي حين يصف لي الجو العائلي متحدثا عن علاقته مع أبيه، أو عن العلاقة بين أبيه وأمه، يستعمل أسلوبا ومفردات أكبر من سنه؛ إنه يستعمل أسلوب الراشد وبالضبط أسلوب الأم..أعرف جيدا أسلوب الأم المغربية عندما تشتكي من عنف زوجها.

بالفعل الأم المغربية ضحية لسلوكات وتصرفات مؤذية، يقوم بها الزوج المغربي، ولكن الخطير في الأمر أنها عندما تشتكي لأطفالها مما تعانيه في علاقتها مع زوجها يتأثرون كثيرا وينحازون إليها، وهذا عامل أساسي في سوء العلاقة العاطفية بين الأبناء والأب.

فما هي الأخطار التي يتعرض لها الطفل المغربي الذي يعيش هذا "السيناريو الكلاسيكي" الذي بتنا نراه في كل البيوت؟:

"تقوم النزاعات بين الزوجين أمام أعين الأطفال، وبعد تبادل الألفاظ النابية يغلق الأب وراءه باب المنزل بقوة ويخرج ساخطا على الوضع بأسلوب مثل "هادْ الدّارْ ما فيها راحة" أو "ديما مْحَرّْرَّة ليَ العيشة هادْ المْراة" أو "الله يْلعْنْ بوهْ زواجْ هادا"... بعد ذلك تعود الأم لتبكي وتشتكي متجهة إلى أبنائها – واضعة إياهم في موقف الشهود- فتسترسل: "شْفْتو عْلاشْ أنا صابْرا وْ مْضْحّْية بْحْياتي عْليكم؟" أو "وْالله ما كْنْتو نْتوما لا بْقيتْ نْهارْ واحْدْ معاهْ" أو "ماعْمْرو وْلا يْقولْ كْلمة حْلوّة...".

1- انعدام الثقة في النفس: الأبوان من يملآن الطفل ثقة في نفسه؛ ولكن في هذا السيناريو سيشعر الطفل بانعدام الأمان والثقة، بفعل انعدام المحبة بينهما، وسيظن أنه ثمرة الكراهية لأنه وُلد من طرف أبوين متناحرين. فكيف لهذا الطفل أن يشعر بالأمان والثقة في النفس ووالداه على وشك الفراق؟.

2- صورة مشوهة عن مؤسسة الزواج: ترسخ هذه الصورة في ذهن الطفل، ويعيد إنتاجها بتفاصيلها الدقيقة في كبره، كما عاش أطوارها بين أبويه.

3- تشويه صورة الأب: يرى الطفل أن الأب عنيف ولا يحب أمه، وبالتالي لا يحب أبناءه، فتنطبع في ذهنه صورة مزعجة ومغلوطة عنه تنعكس سلبيا على توازنه النفسي مستقبلا.

4- علاقة نزاع مع الرجل: أول لقاء للفتاة مع "الرجل" يكون مع أبيها. لكن من خلال هذا السيناريو تصنع الطفلة صورة عن الرجل يسودها العنف وغياب العاطفة والاحترام، وعبر مراحل سنها تستعد لمواجهة زوجها بالتصور الذي صنعته عن أبيها في صغرها، فتسعى في كل سلوكها إلى البحث عن ذلك "الأب العنيف" في شخص زوجها، كما تبحث عن كيفية التحول هي الأخرى إلى ضحية مثل ما فعلت أمها.

5- علاقة نزاع مع الزوجة: يصنع الطفل الذكر صورة ملونة بالعنف والقسوة عن أبيه؛ فيسعى إلى التحلي بسلوك معاكس لسلوك الأب..ولكن سرعان ما تنتج الزوجة أسلوب الضحية وتذكره بأمه وبما عانته مع الأب، فينتقم منها لأنها سبب في إعادة هذه الذكريات المؤلمة وينتج بدوره العنف الأبوي الذي رفضه في السابق.

6- نزاع عاطفي مع الأبناء:

- بالنسبة للذكر: يتأثر الطفل من هذا السيناريو ويحكم على الأب بالقاسي والعنيف، إلى درجة أن بعض الأطفال يتمنون موت الأب، وهذا يخلق لديهم الإحساس بالذنب فيصنعون حاجزا أمام العاطفة الأبوية وتصبح العلاقة فيها تنازع عاطفي. وبالتالي لا يتعلم الطفل التعبير العاطفي الأبوي، ويجهل طبيعة العلاقة العاطفية السليمة بين الأب والأبناء..بفعل ذلك يتحول الطفل بعد كبره إلى أب ينتج نفس النزاع العاطفي مع أبنائه.

- بالنسبة للأنثى: تتأثر الطفلة من سلوك الأم "الضحية" التي تبتزها عاطفيا إلى أن تزرع فيها الإحساس بالذنب لأنها سبب تلك "التضحية"، فتتأثر سلبيا. فالأنثى مثل الذكر لا ينشآن في ظل علاقة عاطفية سليمة مع الأم. وحين تصبح الفتاة أماً تنتج نفس السلوك مع أبنائها وتحتجزهم وتبتزهم عاطفيا.."أنا ضْحّيتْ عْليكم حْياتي وْ شْبابي وْ قْرايْتي".

7- اضطراب في الشخصية: تتكون شخصية الطفل المغربي مضطربة بفعل هذا السيناريو الذي يكرس شعوره بالخوف والقلق الدائمين في غياب الأمان وانعدام التعبير الحقيقي عن الحب بين أبويه. الحب والأمان والاستقرار والفرح والسعادة بين الوالدين عوامل أساسية لتكوين سليم ومتوازن لشخصية الطفل.

8- اضطراب مدرسي: كيف للطفل الذي يشعر بالخوف المزمن وعدم الأمان العائلي أن ينام براحة ويتفرغ للدراسة والتحصيل؟.

لست بصدد إعطاء حلول. ولكنني أناشد كل عاقل وراشد أن يبحث ويجتهد ويفكر ويتشاور مع الآباء ليجد حلولا كي لا يعيد إنتاج سلوك والديه، المؤدي إلى هذه الأخطار، في حياته الزوجية وفي علاقته العاطفية مع أبنائه. وأظن أنه من الحكمة وحمايةً للأطفال أن يترك الأزواج أبناءهم خارج نزاعاتهم وألا يستغلوهم عاطفيا كرهائن في مشاكلهم، لأن هذا النموذج لا يترك فرصة للناشئة في العيش تحت ظل عاطفة حقيقية تتيح الفرصة لبناء شخصية مغربية متزنة ومجتمع خال من العقد.

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - يبكين وهن الظالمات السبت 14 أبريل 2018 - 16:11
في هذا الجو نشأ غالبية المغاربة . لأن الزواج في مجتمعنا لايكون مبنيا على الحب في غالبيته . فالزوج يتزوجها لأنها تتماشى مع إمكانياته ، وهي تتزوجه لأنه سيوفر لها الحد الأدنى من العيش الكريم . ففي مخيلتها ليس (الركبي) فارس الأحلام ، وفي مخيلته (الشمطاء) أفضل من لاشيء . وبالتالي مايجمعهما هو الإشباع الجنسي والأبناء . انها علاقة شراكة أكثر مما هي مساكنة . وان كنت واحقاقا للحق أرى من واقع التجربة أن النساء أكثر تبني للمظلومية وينجحن في ذالك أكثر مما ينجح الرجال .
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30
2 - عاشقة هيغل السبت 14 أبريل 2018 - 19:46
قد يضطر الطفل الى العيش في وسط سادت فيه انانية الأب المغربي، وينحاز لأمه ويكبر وهو يعاني عدة عقد واضطرابات ما يجعله يعيد أسطورة الإستبداد والتسلط خاصة إذا ما كان الطفل ذكرا،إنها إعادة الإنتاج لنفس النوع ،الرجل المغربيهو السبب الأول في اعادة السيناريو لأن العقلية الذكرية لا زالت كترسخة في عمق المجتمع،فلا داعي تحميل الأم مسؤولية كل ما يحدث داخل الأسر،الهوة العميقة التي يعيشها معضم الأطفال في وسطهم الأسري ،ماهي الا نتيجة لسطوة الذكر على كل القرارات،ولعل الحل الوحيد هو الاستقلال المادي للأنثى.
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-6
3 - غرسوا فأكلنا الأحد 15 أبريل 2018 - 12:29
المغربي يحب زوجته وأبنائه حد الجنون والهوس لذى تراه متشنج بعض الشيئ وقد رفع التكليف والمجاملة بينه وبين شريكة حياته ؛ ولا نعمم ففي كل مجتمعات العالم يوجد من به غيرة وتسلط زيادة على اللزوم ، المغربي صريح وعادي وطبيعي لا يكثر من عبارات الود والحب وهو يعبر عن حبه ووفائه بالفعل رغم ظروف عمله وأجرته المقضومة الهزيلة فالأسبقية لزوجته وأبنائه إن غضب وضرب الباب وهو خارج يعود مساءا يعتذر ويرجو رضاء أهل بيته وكل ماحدث يبقى خرافة ، لقد جُلنا العالم طولا وعرضا وعايشنا جميع الشعوب فلا فرق، البشر هو البشرفي كل أرجاء الأرض، أرجو التوفيق للأستاذ الذكتورعالم النفس .
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15
4 - المهاجر الأحد 15 أبريل 2018 - 13:28
اسباب المشاكل الزوجية اغلبها مادي من المستحيل نجاح مشروع الزواج في بلاد لا صحة فيها لا تعليم لا سكن لاءق كل شيء فيها مبني للمجهول ومن اسباب العزوف عن الزواج هو تلك الحقوق التي منحت للمرأة فعوض نوعيتها ومحاربة الأمية وتوفير لها حياة كريمة بعد دالك تمنح المراة الحقوق لتحسن التصرف لاكن الان العكس هو ما حصل الدولة او النضام ضرب الرجل بالمرأة وجلس يتفرج على مشروع الاسرة وهو ينهار ونتيجة أطفال الشوارع أطفال دون آباء أمهات عازبات وآخر احصاء خرج مند اسبوع يقول ان 8 ملاين امرأة دون زواج يعني هناك عزوف اليوم والقادم أفضع .
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8
5 - عمر الأحد 15 أبريل 2018 - 13:31
بفضل مرونة القضاء على الاسرة اصبح كلشي مرون !!!
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1
6 - المودة خير الأحد 15 أبريل 2018 - 13:41
الأبناء يرثون الرأسمال الأخلاقي لوالديهم من دون عمل .
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4
7 - و الله معك حق الأحد 15 أبريل 2018 - 13:48
ما قرأته كان بمثابة الصفعة لي! صفعة أخرى بعد تلك التي تلقيت البارحة و التي تركت آثارا قبيحة من رجل لا أستسيغ حتى أن أناديه بزوجي. رجل نسخة مصغرة من أبي، أبي الذي أحب كثيرا و الذي عنف و ظلم أمي سنوات طوال، و أمي التي لم تتوقف عن شكواها لي من أبي الظالم العنيف حتى أصبحت جملة "نتي بحال باك" بمثابة أقسى أنواع السب. و ها أنا كبرت و لم أقبل إلا برجل أخلاقه معي أحقر من أخلاق أبي مع أمي، و معاملته لي من أقسى و أقبح ما يكون، بل لا يتوانى لحظة واحدة عن إيذائها لفظيا بأقذع الشتائم و جسديا بالصفع و اللكم و حتى الركل لو أمكنه مع التهديد بالقتل و النحر و الحرق و قتل أفراد أسرتي. رغم أننا نعيش في أمريكا و لم أبلغ عنه يوما كي لا أدمر مستقبله، بل أخدمه و أخدم والديه المسنين المريضين بتفان و لا أرفض له طلبا لكن هيهات، أحس و كأن كرهه اتجاهي و اتجاه أمه أعماه عن التفريق بين الخير و الشر ... الآن فقط أستطيع أن أكسر هذه الدائرة اللعينة، و سأفارقه و لو كلفني ذلك حياتي و ما أملك، أطفالي لن يعيشوا أبدا هذه المهزلة المخزية.
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11
8 - بوتقموت الأحد 15 أبريل 2018 - 13:53
اتفق معك فيما قلته عن تاثير توتر العلاقة الزوجية علئ الابنائ،اقول صدقت وانك علئ صح ولكن ارفض ان تقول ان الزوج هو الظالم دائما والزوجة دائما مظلومة.لان ذلك ليس صحيح.حبذا لو بدات الموضوع بحيادية وموضوعية..ممتاز اجتهد وواصل
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2
9 - Mhamed الأحد 15 أبريل 2018 - 14:03
أغلبية المشاكل تأت من الزوجة لأنها تستعمل العاطفة أكثر من العقل ولايجوز نظرها أصابع رجليها لذلك تسقط في الحفر بسرعة وتسقط معها زوجها إذا سيارها.
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-5
10 - magharbi الأحد 15 أبريل 2018 - 14:27
إرتفعت حالات الطلاق في المغرب منذ بدأ العمل بمدونة الأحوال الشخصية بسبب الفهم الخاطئ لأغلب المغاربة لأهدافها ومراميها التي كان المشرع يتوخاها منها ، لقد إتخدها بعض الأزواج وخاصة النساء منهم وعائلاتهم وسيلة للإنتقام من الزوج وإلحاق أقصى الأضرار به ماديا ومعنويا سواء كان هو السبب في فشل العلاقة الزوجية من عدمه ضاربين بعرض الحائط حقوق الأبناء خاصة في بناء علاقة طبيعية مع أبيهم والتمتع بحنان الأبوة والشعور بوجود أب يحميهم ويمكنهم اللجوء إليه عند الحاجة .
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-4
11 - الى رقم 9 Mhamed الأحد 15 أبريل 2018 - 14:29
سامحك الله. لا أدري أي واقع تعيش فيه، لكني أظنك تتعامى عن جذر المشاكل ألا و هو الأخلاق المنعدمة عند الرجال خصوصا في علاقاتهم اتجاه زوجاتهم. يدخلون الزواج بخلفية قذرة على أنه يجب أن يحكموا في كل شيء مهما صغر و لو بالعنف، و كأنها حرب شعواء، يكرهون النقاش و يحبون إصدار الأوامر و على الزوجة السمع و الطاعة و كأنها آلة، يريدون كل سيّء: أن تنفق مالها و تخدم الجميع دون شكوى و تتحمل الإهانات اللفظية و الجسدية لأن "المرأة تصبر"، قد يزني و يسكر و يخون لكن يريدها طاهرة عفيفة، يستعملون عضلاتهم و يستقوون على زوجاتهم و هم بذلك يدمرون المجتمع ركنا ركنا. و الله إن الرجال، أو بالأحرى انقراض الرجال و انتشار المرضى النفسيين و العقليين بيننا هو ما خرب اخلاق مجتمعاتنا رجالا و نساء.
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10
12 - Hamido الأحد 15 أبريل 2018 - 14:37
تقتصر هده الظاهرة على الأزواج الدين حرموا التعليم و ترعرعوا في بيئة صعبة أثرت على سلوكهم وافكارهم.فالإنسان المتعلم يبحث عن الشخص الدي يناسبه وعند الاختلاف يكون الحوار الراقي بدلا من السب والضرب والفوضى.وفي مجتمع تنتشر فيه الأمية ويسود فيه العنف والفقر وانعدام الحقوق الاجتماعية يبدوا هدا الصراع نتيجة حتمية وتحصيل حاصل.فالا زواج الدين يتصارعون أمام أبناءهم لا يستحقون تسميتهم بالاباء والأمهات.نظرا لخطورة ما يقومون بهم على مستقبل أبناءهم.
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-1
13 - مغربية الأحد 15 أبريل 2018 - 14:45
حياتي عكس صاحبة التعليق7. كان ابي شريرا،يسب امي وينعتنا باقبح الصفات،كرهته وكرهت الزواج بسببه...ثم تزوجت وانا خائفة من تكرار صورة حياة امي...كان ولايزال رجلا طيبا يساعدني ويرأف بي ولا يتلفظ باية كلمة نابية امامي او امام ابنائه....18سنة من العشرة الطيبة...فاختلفت نظرتي للرجل. المغربي،ليسوا كلهم ابي...اللهم اعن زوجي وادم المحبة بيننا
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9
14 - Hicham الأحد 15 أبريل 2018 - 14:53
السبب هو كثرة المتدخلين في الاسرة الصغيرة الكل في العائلة الكبيرة يريد أن يصبح هو قبطان سفينة العائلة الصغيرة ، مما يجعل الزوجة ، لاتنصت لقرارت الزوج والذي يعرف أسباب وآثار آتخاده لأي قرار يخص أسرته الصغيرة ، وطبيعي جدا أنه عندما تواجه قرارات رب الاسرة بالرفض أو بعدم المبالاة ، يكون رد الزوج غير طبيعي لان كثرة الصبر والتسامح ، سوف تغرق السفينة في السنين المقبلة ، لهذا وجب على الزوجة الإنصات لزوجها وحفظ وكتمان أسرار بيتها هي و والأبناء ، فعندما تحث الزوجة على القيام بالصلاة لكي تصبح قدوة لأبناءها ، ولا تفعل ، فتوقع أي شيء في هذه الاسرة ، وهذا مجرد مثال ، رغم أنه الأهم في مسار الأسر . والله يهدينا أجمعين وينور لنا طريق الرشاد .!!!!
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2
15 - زهير من الرباط الأحد 15 أبريل 2018 - 15:02
الاب المغربي عنيف عندما يرى المستقبل غامض و مرير و يريد من أبناءه الكمال لأنه في الحقيقة الحب الحقيقي اتجاه الاطفال لاكن عندما ترى الأم تبكي لأتفه الأسباب, يلام الزوج على أنه عنيف و متسلط. خصوصا عندما يتم مشاركة الابناء أمهم في سرقة محتويات المنزل للتوجه عند والديها طالبة الطلاق. عندها تقطع حبل المودة بين الاب و الاطفال.
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