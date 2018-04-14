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الرئيسية | مجتمع | نقص الفرص الاقتصادية يبعد آلاف اليهود المغاربة عن المملكة

نقص الفرص الاقتصادية يبعد آلاف اليهود المغاربة عن المملكة

نقص الفرص الاقتصادية يبعد آلاف اليهود المغاربة عن المملكة
وائل بورشاشن*
السبت 14 أبريل 2018 - 20:00

وصفت ديليلا بيكارت، محامية أمريكية، المجتمع اليهودي في المغرب بـ"المتضائل بعدد يقل عن 3000 مغربي يهودي"، وأضافت أن نقص الفرص الاقتصادية في المغرب "جعل جيلين على الأقل من المغاربة اليهود يبقون بعيدين".

تأسفت المحامية، في المقال الذي نشره الموقع اليهودي "ذا بيتسبرغ جويش كرونيكول"، من كون "أغلب المعابد اليهودية والشوارع اليهودية القديمة توجد في أماكن غير معهودة، ولا تتم زيارتها عادة من لدن السياح، كما أنه من الصعب أن تجدها".

وفي هذا السياق، استحضرت ديليلا بيكارت موقع المتحف اليهودي المغربي "الذي يوجد بحي هادئ للطبقة المتوسطة بعيدا عن المواقع السياحية والفنادق"، والمتاجر اليهودية في مراكش التي توجد في وسط المنطقة التجارية؛ وهو ما يعني أنه "لتجدها يجب أن تكون لك معرفة سابقة بوجودها".

وتحدثت بيكارت عن لقاءاتها مع المغاربة اليهود الذين كانوا "دافئين، لطفاء، وفرحين للقائنا"، وأضافت أنهم "رحبوا بنا في بيوتهم المتواضعة، وقدموا لنا الشاي، والعشاء والكثير من الحلويات! وأخبرونا والدموع في أعينهم أن أبناءهم تركوا الجامعة والفرصة والديمقراطية (التي وضعتها بين قوسين)، وعبروا عن انعدام رغبتهم في الرجوع إلى المغرب". ثم ذكرت أن الآباء اليهود قالوا لها إن أبناءهم "يحبون المغرب، ولكنهم لا يستطيعون الرجوع".

واستحضرت الكاتبة إنشاد تلاميذ القسم الثالث الابتدائي اليهود بالعبرية، موضحة أنه بالرغم من ذلك "عندما يكبرون يقومون بـ"عليا" أو الصعود والهجرة إلى إسرائيل، أو يختارون الذهاب إلى الجامعة في أوروبا، كندا، أو الولايات المتحدة ثم لا يرجعون".

تضاؤل عدد المغاربة اليهود، الذي كان يفوق الثلاثمائة ألف في الماضي، لم يحل دون تفاعل الأطفال المغاربة مسلمين ويهودا؛ فحسب ما ذكرته المحامية "الأطفال المسلمون يمكنهم أن يلتحقوا بالثانويات الخاصة اليهودية مع الأطفال اليهود". و"إجبار الناس على تغيير ديانتهم غير قانونية"، كما أن "المغاربة لطفاء؛ يتبادلون أطراف الحديث، والدين عندهم شأن شخصي لا يحتاج حديثا عنه، واليهودية يتم التسامح معها، وكلتا الديانتين توجدان في سلام".

وعن زيارتها لمدينة فاس، قالت بيكارت إن أعين "السكان المحليين" كانت تتبع مجموعتها، ووصفت هذه النظرات بـ"الفضولية لا نظرات شر"، مضيفة أنها ومجموعتها "لم نحس بأننا غير مرغوب فينا أو أننا في خطر".

ونفت المحامية الأمريكية أن تكون لها معرفة بكيفية "إعادة بناء الساكنة اليهودية في المغرب"، بالرغم من معرفتها بوجود تاريخ يهودي مغربي غني؛ لكنها تساءلت عن إمكانية رجوع المغاربة اليهود "عن طريق مشاركة تاريخهم مع الناس، وريادة الجولات، والحديث عن جوهرية الإيمان، والعائلة، المنزل، والذكرى".

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رمضان سعيد السبت 14 أبريل 2018 - 20:47
نتمنى ان تكون أمطار هذه الايام خيرا وسلاما علينا وعلى وطننا... شهر رمضان يقترب ادخله الله علينا بالبركة واليمن.
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2 - يوسف بن تاشفين السبت 14 أبريل 2018 - 20:54
نتمنى رجوع ابناءنا اليهود المغاربة الى وطنهم ولو عن طريق السياحة او حج اولياءهم واقامة الهيلولة ...وان شاؤوا القيام باستثمارات في وطنهم ووطن اجدادهم فاهلا بهم...المغاربة مسلمون ويهود عرب وامازيغ عاشوا دوما في استقرار ووءام واحترام ومحبة...وهم ان كانوا غرباء في اوطان المهجر يحسون بالحنين الى وطنهم واصدقاءهم وعاءلاتهم ويفتخرون بوطنيتهم وشعبهم وملكهم...وهذا مفخرة لنا نحن المغاربة
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