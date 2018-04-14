24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/04/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:55
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟
- طيور طاووس تجر 4 أشخاص إلى قضاء خريبكة
- جولي وغيتس الأكثر إثارة للإعجاب في العالم
- مغاربة يتضامنون مع فلسطين أمام البرلمان
- الشناوي يحيل "تعذيب الزفزافي" على الوزير الرميد
- آل الشيخ: الرجاء والوداد يشاركان في بطولة العرب
كندا تكرم الثقافة المغربية في المعرض الدولي للكتاب بكيبيك (5.00)
وضع البنيات التحتية بـ"دار الضمانة" .. انتظارات تتجاوز الترقيعات (5.00)
- تحطم طائرة عسكرية يكشف أسرار التسليح الجزائري للبوليساريو - (111)
- غالبية قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في استضافة المونديال - (96)
- السكتاوي يرد على الرميد: الإبقاء على الإعدام مخالف للدستور - (64)
- إيقاف "عصابة الطريق السيار" في إقليم الخميسات - (63)
- "فيديو" اغتصاب طفل يقود مسافرة مغربية إلى السجن في أمريكا - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
نهاية العطلة تلزم بتنظيم التنقل على "الأوطوروت"
السبت 14 أبريل 2018 - 00:18
أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها بتنظيم تنقلاتهم بمناسبة الرجوع من العطلة الربيعية، منبهة إلى أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة، خاصة يوم غد الأحد ما بين الساعة الثالثة زوالا والساعة التاسعة ليلا.
ودعت الشركة، في بلاغ توصلت به هسبريس، مستعملي الطرق السيارة إلى تنظيم تنقلاتهم، بتحميل تطبيق "ADM TRAFIC" للتعرف على حالة المرور، واختيار "TAG JAWAZ" الذي يتيح لهم المرور عند محطات الأداء براحة وأمان أكثر.