نهاية العطلة تلزم بتنظيم التنقل على "الأوطوروت"

هسبريس من الرباط

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها بتنظيم تنقلاتهم بمناسبة الرجوع من العطلة الربيعية، منبهة إلى أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة، خاصة يوم غد الأحد ما بين الساعة الثالثة زوالا والساعة التاسعة ليلا.

ودعت الشركة، في بلاغ توصلت به هسبريس، مستعملي الطرق السيارة إلى تنظيم تنقلاتهم، بتحميل تطبيق "ADM TRAFIC" للتعرف على حالة المرور، واختيار "TAG JAWAZ" الذي يتيح لهم المرور عند محطات الأداء براحة وأمان أكثر.