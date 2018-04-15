مركز طب الإدمان بفاس يمنح حياة جديدة لضحايا المخدرات

رشيد الكويرتي من فاس

بمجرد ما يلج المرء مركز طب الإدمان، الذي تم تأسيسه سنة 2015 بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بفاس، حتى يشعر بالاطمئنان. ممرات تزينها لوحات تشكيلية أخاذة، تشرف على قاعات ومكاتب، من بينها قاعة للياقة البدنية، وأخرى متعددة الوسائط، وقاعة مجهزة بالأفرشة والطاولات عبارة عن صالون مغربي فسيح، فضلا عن غرف لإقامة النزلاء... كل هذه المرافق تطل على حديقة واسعة تتوسط هذه البناية فيما يشبه فناء منزل كبير.

الهدوء يعم المكان ويبعث على الراحة، بضعة من نزلاء المركز يتوزعون هنا وهناك، منهم من يأخذ قسطا من الراحة داخل غرفته، وآخرون يجلسون داخل الصالون يتابعون مسلسلا على إحدى القنوات الفضائية العربية، بينما أطر المركز تراقب كل شيء من بعيد، بعد أن أفهمت هسبريس أن الفترة المسائية تخصص لراحة النزلاء.

إنقاذ المدمن من الضياع

بمجرد ما يفد مدمن المخدرات على مركز علاج الإدمان بمستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية بفاس حتى يتم إخضاعه لمقابلة أولية يشرف عليها طبيب نفساني، قبل أن تتخذ لجنة متعددة التخصصات قرارا بشأن ما إن كان في حاجة للإقامة بالمركز لمتابعة علاجه، أم يكتفي بالاستفادة من حصص علاجية والتردد على المركز في مواعيد محددة.

وتختلف طرق الرعاية الصحية بالمركز، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 18 سريرا، من حالة إلى أخرى، حسب ما أوضحت الدكتورة نرجس الهلالي، وهي طبيبة مقيمة بالمركز. وأضافت، في تصريح لهسبريس، "لدينا، حاليا، عشرة نزلاء مقيمين بالمركز، وهناك مرضى آخرون يستفيدون من حصص العلاج ويعودون إلى منازلهم"، مشيرة إلى أن "العلاج يرتكز على تناول الأدوية، وعقد جلسات العلاج النفسي، بالموازاة مع برنامج مكثف من الأنشطة الترفيهية والتربوية والرياضية".

وأكدت نرجس الهلالي أن المركز يعالج جميع أنواع الإدمان، مبرزة أن أغلب المتوافدين عليه هم من مدمني "الحشيش" و"القرقوبي" والكحول. وأوضحت أن فترة العلاج لا تقل عن شهر واحد، يُفرض في نصفها الأول على المستفيد عدم مغادرة أسوار المركز، فيما يسمح له في نصفها الثاني بالخروج لمدة محدودة، حيث يخضع بوله، خلالها، للتحليلات المخبرية للتأكد مما إن كان قد عاد إلى تناول المخدرات أم لا.

"هناك مدمنون يأتون إلى المركز بحثا عن العلاج بمحض إرادتهم، والبعض الآخر تصحبهم عائلاتهم، التي تكون متحمسة أكثر من المريض نفسه في البحث عن العلاج، وهنا لا نفقد الأمل في انخراط المريض في مسلسل العلاج"، تقول الدكتورة الهلالي، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يبرز دور أطر المركز، التي تعمل على إقناع المدمن بالخضوع لدورة العلاج بعد أن تظهر له الربح الذي سيجنيه إن أقلع عن تناول المخدرات.

وأوضحت الدكتورة الهلالي أن الحالات التي ترد على مركز طب الإدمان بفاس أغلبها حالات صادمة، "تعيش ضياعا تاما بسبب فقدانها علاقتها العائلية وعملها"، مشيرة إلى أن هذه الحالات عندما تلج المركز، ومع العزيمة، تتغير حياتها بشكل جذري، "فتعود علاقة المستفيد من العلاج مع الناس طبيعية، وتصبح روابطه بعائلته جيدة، ويندمج بشكل جيد في المجتمع".

الوقاية خير من العلاج

وأجمعت أطر من مركز طب الإدمان بفاس، تحدثت إلى هسبريس، على ضرورة تقرب الآباء من أبنائهم لحمايتهم من السقوط في براثن المخدرات والإدمان عليها، "وحتى إن وقعوا فريسة هذه الآفة، عليهم أن يبادروا بإقناعهم بمرافقتهم إلى مراكز طب الإدمان"، تقول نرجس الهلالي، مضيفة أن "الإدمان، مثل جميع الأمراض، له علاج، وعلى الأسر أن تصطحب، بدون أي حرج، أقرباءها المدمنين إلى أحد مراكز طب الإدمان".

وتتراوح أعمار المستفيدين من العلاج بهذا المركز بين 18 سنة و60 سنة، وهم ينحدرون من مختلف الفئات الاجتماعية، فقيرة كانت أو ميسورة، كما أنهم من الجنسين، "غير أن الإناث يستفدن من الاستشارة الطبية والعلاج ولا يقمن بالمركز لعدم توفره على جناح خاص بالإناث"، توضح الهلالي.

وأجمعت أطر مركز طب الإدمان بمستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية على أن النتائج التي حققها المركز، منذ إحداثه قبل ثلاث سنوات إلى الآن، تعتبر مرضية ومشجعة، مشيرة إلى أن أكثر من 50 في المائة من الحالات التي وردت عليه تمكنت من التخلص من آفة الإدمان، والعودة إلى الاندماج الطبيعي داخل الأسرة والمجتمع. وأضافت أن نجاح تجربة العلاج رهينة بدور الأسرة في هذه العملية، من خلال المصاحبة والتحفيز.

الاندماج الطبيعي في المجتمع أمر يتم إعداد المستفيد من العلاج عليه خلال فترة الاستشفاء، كما أوضح ذلك لهسبريس الممرض يوسف الهاشمي، الذي أشار إلى أن النزلاء يخضعون داخل قاعة الأنشطة الموازية لحصص مكثفة من العلاج النفسي والتربوي، مثل استفادتهم من ورشات الرسم، "فهنا نلقن النزلاء كيفية التأقلم مع محيطهم، لتجنب الانتكاسة بعد خروجهم من المركز"، يقول الهاشمي.