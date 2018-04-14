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الرئيسية | مجتمع | الرميد: "مزاعم تعذيب" الزفزافي بيد القضاء .. ولا تحقيقات موازية

الرميد: "مزاعم تعذيب" الزفزافي بيد القضاء .. ولا تحقيقات موازية

الرميد: "مزاعم تعذيب" الزفزافي بيد القضاء .. ولا تحقيقات موازية
هسبريس - أمال كنين
السبت 14 أبريل 2018 - 15:00

رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعليق على ما صدر عن المعتقل في "حراك الريف" ناصر الزفزافي من اتهامات بالتعذيب، قائلا إن "الملفات التي تكون بين يدي القضاء يكون هو صاحب القرار بشأنها، وأي تعليق من قبلنا في أي اتجاه ليس ملائما، وقد يحسب على أنه تدخل في القضاء".

وأضاف الرميد في حديث مع هسبريس أن "القضاء هو صاحب سلطة البت في الادعاءات الصادرة عن الزفزافي سلبا أو إيجابا"، معتبرا أنه "بعد أن يقول القضاء كلمته، يمكن التعليق على قضائه سلبا أو إيجابا".

وعن إمكانية القيام بتحقيقات موازية، أكد الرميد أن الأمر غير ممكن، قائلا: "لا يمكننا القيام ببحث مواز لأنه ليس من حقنا ذلك، وليست لنا الآليات للقيام بالأمر؛ فأي دولة تحترم نفسها وأعطت للقضاء استقلاله، لا يمكنها أن تتدخل فيه".

وأوضح الوزير أنه حتى الجهات المستقلة لا يمكنها أن تفتح تحقيقا في ادعاءات وقضايا معروضة على المحكمة، وقال: "لا سلطة لأحد أن يتحدث في هذا الموضوع؛ فحتى البرلمان نفسه، ولو أنه سلطة مستقلة، لا يمكنه التحري في هذه القضية"، مضيفا: "دستوريا، لا يمكن أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق في قضايا معروضة على القضاء. وبالتالي، علينا أن نثق في القضاء وأن ننتظر كلمته الفصل".

ونفى الوزير كل الشائعات التي يتم الترويج لها بشأن التدخل في السلطة القضائية، قائلا: "القضاء مستقل تماما بخلاف ما يقال وما يشاع، إلا إذا فرط القاضي في استقلاله فهو المسؤول"، مواصلا: "القاضي إن أراد الحكم بالعدل، يمكنه ذلك، وهو المسؤول عن القول إن جهة ما مارست التعذيب أو إن ذلك محض افتراء ولا أساس له من الصحة".

وكان الزفزافي، قائد حراك الريف، قد أطلق تصريحات مثيرة للجدل إبان آخر جلسات محاكمته. فبعد أن طلب من والدته مغادرة القاعة، روى مزاعم تعذيبه إبان فترة اعتقاله، معلنا أنه تعرض لوابل من الضرب والشتائم والممارسة الحاطة من الكرامة، منها أن أحد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضع أصبعه في دبره، وحين اعترض: "قام بجلب عصا خشبية ووضعها في دبري" بتعبيره.

تصريحات الزفزافي أثارت تفاعلات مجتمعية كثيرة؛ إذ طالب حقوقيون بضرورة فتح تحقيقات بشأنها، معلنين أنها تعيد الدولة إلى "أزمنة غابرة" وتسيء إلى سير المحاكمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Adil الأحد 15 أبريل 2018 - 15:32
إلى حزب العدالة والتنمية موعدنا الانتخابات المقبلة أن شاء الله.ندمت علاش صوت عليكم
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64
2 - Ilyes الأحد 15 أبريل 2018 - 15:36
يريدون إيهامنا أن القضاء مستقل في بلد العجائب
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68
3 - Chenthaf الأحد 15 أبريل 2018 - 15:41
تصريحات الزفزافي خطيرة وعلى القضاء ان ياخذها ماخذ الجد اذا كان يريد استرجاع شيء من المصداقية.
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55
4 - Amazigh الأحد 15 أبريل 2018 - 15:46
تفرشتو اللحيا تابعين الريع لقيتوه بنين تعويضات بين برلمان عمدة مدينة عضو في الجهة....محشمتوش ولكن ستندمون في 2021 انشاء الله انتهى الكلام خلاها كبيركم الي طحنا او طحنتوه
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40
5 - Hamido الأحد 15 أبريل 2018 - 15:48
وبهذا تتضامن مع ودادية القضاة ضد الأخت نبيلة منيب.المغاربة يا سيدي الوزير يريدون تفعيل هده الاستقلالية ودالك بوضع آليات حقيقية لمراقبة وتقييم الأحكام الصادرة عنهم.لأن القضاء تم تدجينه ومند سنوات ولم يعد بحاجة للتعليمات فهدا الجهاز يعرف حدوده التي رسمها المخزن.نقول هدا الكلام لأنه لا يمضي اسبوع إلا ونسمع بقضايا فساد من العيار الثقيل دون أن نسمع أحكاما كما حدث مع الاتحادي خالد عليوة.سيدي الوزير ما كنا نتصور أن تنقلبو علينا هكذا وتغيروا جلدكم.ولا تتعللوا بالتماسيح والعفاريت.كان الأجدر بكم أن تعودوا إلى المعارضة أن كنتم منعتم من تطبيق برامجكم.لكن الاستوزار والكراسي المريحة والمكاتب المكيفة اعمت بصيرتكم.اتمنى من المغاربة التصويت على اليسار الحقيقي.لأنه بمقعدين فقط فضح الجميع وهاهي الدولة العميقة تريد إسكاته.
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38
6 - Abdoul الأحد 15 أبريل 2018 - 15:49
Ce monsieur oublie qu'il n'est plus ministre de la justice , mais celui des droits de l'homme. Tenir un tel discours c' est pour le moins déplacé.
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20
7 - نورالدين الأحد 15 أبريل 2018 - 15:52
الى الرميد.واش بعتي دينك بعرض من الدنيا قليل .ارجع الى الله وحاسب نفسك قبل ان تحاسب بين يدي الله .وان لم تستطع التغيير فغادر مرفوع الراس .
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37
8 - مواطن الأحد 15 أبريل 2018 - 15:57
على لي قضاء تتكلم، انت تعلم جيدا ان هناك تعذيب تعنيف ترهيب ، وتعلم جيدا ان قضاءنا متحكم فيه وليس مستقل .لا افهم ما هو دورك كوزير حقوق الانسان. اين التحقيقات المعمقة التي اعلنت عليه من طرف الدولة او القضاء؛ والتحقيقات معروفة لدى الجميع.
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20
9 - إصلاح الإدارة والمحاكم واجب الأحد 15 أبريل 2018 - 15:59
معالي الوزير،

وهل يمكن أن تأكد لنا أن القضاة جميعهم جديين وفيهم الكفؤات الكاملة؟
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17
10 - تنغيري الأحد 15 أبريل 2018 - 16:26
وزارة الداخلية و سلطاتها تشبع المتظاهرين ضربا و تعنيفا و القضاء يتستر على وزارة الداخلية،القضاء لم و لن يكون مستقلا.
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14
11 - مواطن الأحد 15 أبريل 2018 - 16:28
لو كانوا فعلا قاموا بحشو العصا في ضبره، لكانت الاثار بادية عليه. اظن بان هنالك شيء من المبالغة.
التعذيب المعنوي تعرض له كل المعتقلين، وحتي التعذيب المادي الطفيف، لكن ما يقوله الزفزافي خطير، وبامكان الطب الشرعي تاكيده او تفنيده،
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-19
12 - أنس طنجاوي الأحد 15 أبريل 2018 - 16:31
هاد الناس ما كتموت ما كتقاعد ما كتقدم استقالة..
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9
13 - قنينبة الأحد 15 أبريل 2018 - 16:36
الرميد في 2 مارس 2018..حضر الندوة التي نظمها عبد العالي حامي الدين..وأعتبر محاكمة هذا الأخير سياسية...ولم يتحدث عن استقلالية القضاء.
وعندما يتعلق الامر بالزفزافي...يتبجح باستقلالية القضاء الكيل بمكيالين...لم أرى أقبح من دعاة الدين في السياسة.
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13
14 - باسم التاريخ الأحد 15 أبريل 2018 - 16:46
قضاء إيه اللي انت جاي بتقول عليه
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2
15 - محمد قاسي الأحد 15 أبريل 2018 - 16:58
و لنا ثقة تامة في عدالة المسار القضائي الذي يسلكه بِخصوص ملف زعيم الحراك وأعوانه ،و على يقين تام ،أنه حينما تظهر خيوط جديدة لها علاقة بالملف المعروض عليها ، لن يتركها القاضي تمر مرور الكرام ،دون الكشف عنها تفصيليًّا ،وٱتخاد الإجراأت اللازمة بخصوصها ،و لن يغض النظر عنها ،و من يقول عكس ذالك ،إنما يريد التشويش على القضية والتشكيك في مصداقية التحقيق الذي يُباشره القضاء في هذا الملف،بعدما قربت نهايته ..
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