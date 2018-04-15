أمريكا تتخذ إجراءات قنصلية جديدة بالمغرب

هسبريس - أمال كنين

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ إجراءات جديدة في علاقاتها القنصلية بالمغرب، وينتظر أن يحل مسؤول أميركي رفيع المستوى بالمملكة لمناقشة عدد من الإجراءات التي سيبدأ العمل بها قريبا.

وبحسب بيان للخارجية الأميركية، توصلت هسبريس بنسخة منه، سيقوم كارل ريش، مستشار الشؤون القنصلية لدى وزير الخارجية الأمريكي، بزيارة رسمية إلى كل من المغرب ونيجريا وإثيوبيا، تنطلق نهاية الأسبوع الجاري وتستمر حتى السبت المقبل.

وأثناء وجوده في المغرب وإثيوبيا، تقول الخارجية الأمريكية في بيانها، سيلتقي ريش بنظرائه لمناقشة مجموعة من القضايا القنصلية، بما في ذلك الالتزامات القانونية الدولية بقبول عودة المواطنين الذين صدر أمر بإبعادهم، وقضايا الأطفال.

وأوضح البيان أن مستشار وزير الخارجية يخطط لمراجعة العمليات القنصلية في القنصليات الأمريكية بالدار البيضاء ولاغوس، والسفارة الأمريكية في أديس أبابا.

وأضاف المصدر نفسه: "تلتزم الولايات المتحدة بالمشاركة طويلة الأجل مع المغرب ونيجيريا وإثيوبيا في مجموعة متنوعة من القضايا القنصلية، بما في ذلك تجهيز التأشيرات بشكل فعال ومنصف، وحماية المواطنين الأمريكيين في الخارج، والعمل معا على التبني داخل البلد، ومنع الاختطاف الدولي للوالدين".

يذكر أن ستيفاني ميلي تقوم بأعمال السفارة حالياً بالرباط لعدم تعيين سفير بها إلى حد الساعة، وكان دوايت بوش آخر سفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغرب في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وقد غادر منصبه منتصف يناير الماضي دون أن يخلفه أحد.

وتأتي زيارة مستشار الشؤون القنصلية لدى وزير الخارجية الأمريكي إلى المغرب في وقت تتجه فيه واشنطن نحو إقرار شروط جديدة للمتقدمين للحصول على التأشيرة الأمريكية، من ضمنها الإفصاح عن معلومات خاصة بحسابات التواصل الاجتماعي، في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى التشديد على المهاجرين، وهي الإجراءات التي سبق أن تعهد بها ترامب أثناء حملته الانتخابية في عام 2016 بهدف التصدي للهجرة غير الشرعية.