غياب التدخل السريع يُعجل وفاة طفل بالراشيدية

ياسين أوشن

تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة الطفلة "إيديا" بسبب الإهمال الطبي السنة الماضية، وما تلاها من احتجاجات وحملة تضامن على الصعيد الوطني؛ انضاف طفل من دوار "أنفكو" بإقليم ميدلت يوم الخميس الماضي ، إلى لائحة المتوفين نتيجة الإهمال الطبي وغياب المستلزمات الطبية الضرورية.

وحسب إفادة حميد علا، أخ الطفل المتوفى، فإن عبد الصمد علا، البالغ من العمر 9 سنوات، توفي الخميس بمستشفى مولاي علي الشريف بالراشيدية، بعد معاناة طويلة مع ورم خبيث على مستوى الرأس عجل غياب التدخل السريع وفاته.

وتعود تفاصيل الحادث حسب المصدر ذاته، إلى صبيحة يوم الجمعة ما قبل الماضي، لما استيقظ الطفل عبد الصمد من نومه وهو يحس بألم في رأسه حال دون ذهابه إلى المدرسة، التي يتابع بها دراسته في المستوى الثالث ابتدائي، لتضطر أسرته لنقله إلى مستشفى أنفكو ومنه إلى مستشفى ميدلت بعد قطع 160 كيلومترا، ومن هناك نقل من جديد إلى مستشفى الراشيدية لغياب جهاز الفحص بالأشعة "السكانير" بميدلت، ومع وصوله إلى الراشيدية، أوصى الأطباء الأسرة بنقل طفلهم مرة أخرى على وجه السرعة إلى مستشفى فاس، على متن سيارة إسعاف بمواصفات خاصة وطاقم طبي خاص، نظرا إلى أن حالته ازدادت سوءا والمستشفى لا يتوفر على أدوات الاشتغال.

ويضيف المصدر عينه في اتصال هاتفي خص به الجريدة، أن الأطباء بالراشيدية اتصلوا بالقائمين على مستشفى فاس لحجز سرير للطفل المريض، لكنهم أخبروهم بأن جميع الأسرة ممتلئة، في انتظار جاهزية أحدها، ليضطر أطباء الراشيدية إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة أملا في إنقاذ الطفل المحتضر بالوسائل المتاحة، لكن فات الأوان ليفارق الحياة بالمستشفى.

ويحمل أخ الطفل عبد الصمد وزارة الصحة مسؤولية وفاة أخيه، علاوة على تأخر وصول سيارة الإسعاف لساعات، مضيفا؛ "ما يحز نفسي ليس وفاة أخي فقط، بل أيضا الواقع المزري الذي يعيش على إيقاعه قطاع الصحة بالمناطق النائية، خصوصا بدوار أنفكو والقرى القريبة منه".

هذا وسبق لأخ الطفل عبد الصمد أن نشر بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك فيديو على شاكلة نداء، أملا في إنقاذ حياة أخيه قبل أن يفارق الحياة، إثر إصابته بتمزق عصبي على مستوى الرأس استدعى تدخلا علاجيا فوريا، غير أنه توفي في ما بعد، وووري جثمانه الثرى صبيحة الجمعة على الساعة التاسعة صباحا بدوار أنفكو.