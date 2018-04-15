"قادمون وقادرون" تعقد اجتماعها الشهري بطنجة

هسبريس من الرباط

عقدت الهيئة التأسيسية لحركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل"، السبت بطنجة، اجتماعها الشهري، الذي تداولت فيه عددا من القضايا التنظيمية

والوطنية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الوطنية، "التي ستصدر حولها الحركة بلاغا خاصا، تعبر فيه عن موقفها من المستجدات الراهنة"، وفق بلاغ صادر عن الحركة، توصلت به هسبريس.

وأضاف البلاغ ذاته أن رئيس الحركة، المريزق المصطفى، قدم خلال الاجتماع "عرضا مفصلا تناول فيه مسيرة استمرارية الهيكلة التنظيمية في العديد من جهات المملكة، والتي شملت قطاع المرأة والشباب والمقاولات والأطر والكفاءات والمستشارين، بالإضافة إلى محطة قافلة الوحدة والتضامن التي توجهت الأسبوع الماضي نحو بويزكارن وكلميم".

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء الهيئة التأسيسية "أجمعوا على ضرورة استكمال كل المحطات التنظيمية المقبلة، والسهر على إنتاج تصور مكتمل للتعاطي مع واقع ورهانات القضية الوطنية".

وفي ختام الاجتماع دعا رئيس الحركة والناطق الرسمي باسمها "عموم المناضلات والمناضلين لرص الصفوف والتعبئة من أجل الدفاع عن مشروع "مغرب المستقبل"، الذي يعتبر الحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية والبنيات الأساسية من تعليم وصحة وشعل وسكن، مدخله الأساسي للمساهمة في بناء الدولة الاجتماعية، بعيدا عن القوالب السياسية التقليدية الجاهزة، والممارسات المبيدة لقيم الوفاء والإخلاص لقضايا الشعب والوطن"، يضيف البلاغ ذاته.