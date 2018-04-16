طلبة التكوين المهني ينتظرون التوصل بالمنحة

هسبريس - محمد الراجي

ما زال متدربو مؤسسات التكوين المهني ينتظرون صرْف المنحة التي ارتأت حكومة سعد الدين العثماني أن تخصصها لهم، وقد مَضى حوالي شهر ونصف الشهر على الموعد الذي كان مقررا أن يتوصلوا بها.

وكان مقررا أن يتوصّل بالمنحة متدربو مؤسسات التكوين المهني المشمولين بالاستفادة، بداية شهر مارس الماضي؛ "لكنّنا، إلى حدّ الآن ونحن في أواسط شهر أبريل، لم نتوصل بأي شيء"، تقول متدربة لهسبريس.

وأضافت المتدربة أنّ الإدارة طلبت منهم أن يفتحوا حسابات بنكية في إحدى المؤسسة البنكية، قصد التوصل بالمنح، وفي بداية أبريل توصل بها بعض الطلبة فقط؛ في حين أن أغلبية الطلبة المعنيين لم يتوصلوا بشيء.

ولجأ عدد من طلاب مراكز التكوين المهني إلى بثّ شكاواهم من تأخر الحصول على المنحة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة بالتعجيل بصرْفها، بعد أن تأخّر صرفها لمدة شهر ونيّف.

يقول أحد الطلاب موجها خطابه إلى الحكومة: "لقد وعدتم بتخصيص منحة لنا منذ سنة 2015، ولم تخرج إلى حيز الوجود إلا أواخر سنة 2017؛ لكننا لم نتوصل بها، إلى حد الآن، بالرغم من مرور أربعة أشهر من سنة 2018".

واستبشر الطلاب خيرا بعد إقدام الحكومة على المصادقة على المرسوم رقم 2-17-408، المتعلق بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات مراكز التكوين المهني، بتاريخ 20 يوليوز 2017؛ لكنَّهم ما زالوا ينتظرون صرْفها.

وينصّ المرسوم سالف الذكر، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6635، بتاريخ فاتح يناير 2018، على أنّ المنحة الخاصة بمتدربي مؤسسات التكوين المهني يستفيد منها المتدربون طيلة السنوات المخصصة للدبلوم المحضّر، موزعة على ثلاثة أشطر.

وتبلغ قيمة المنحة السنوية الكاملة، والتي يستفيد منها متدربو مؤسسات التكوين المهني الذين يقطنون أولياؤهم خارج المدار الحضري للمدينة التي توجد بها المؤسسة التي يتابعون بها تكوينهم، 6334 درهما سنويا.

أما المتدربون الذين يقطن أولياؤهم داخل المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون فيها دراستهم، فيستفيدون من نصف المنحة السنوية، وتبلغ قيمتها 3167 درهما، موزعة على ثلاثة أشطر.

وتتم الاستفادة من المنحة المخصصة لمتدربي مؤسسات التكوين المهني، بناء على الشروط نفسها المنظِّمة للاستفادة من المنحة الجامعية. وتوقعت الحكومة أن يستفيد من هذه المنحة حوالي 80 ألف متدربة ومتدرب.

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اعتبر المنحة المخصصة لمتدربي مؤسسات التكوين المهني من أهمّ الإنجازات التي قامت بها حكومته خلال سنتها الأولى.

وكشف العثماني، في مؤتمر شبيبة حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة-تطوان-الحسمية، نهاية الأسبوع الماضي، إنَّ الغلاف المالي المخصص لهذه المنحة بلغ 400 مليون درهم.