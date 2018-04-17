24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:52
|13:32
|17:06
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادثة سير تودي بحياة إمام مسجد في تنجداد
- اعتقال 3 مقدسيين بتهمة إحراق أعلام إسرائيل
- تعثر عجلة التنمية يوقف إشعاع "سبت آيت ميلك" بجهة سوس
- الرياضي: حقوق الإنسان بالمغرب تتأرجح بين النوايا والخطاب الرسمي
- هل يتجاوز مجلس الأمن في جلسته الثانية جمود ملف الصحراء؟
"رد الاعتبار" يضفي حلة جديدة على أزقة المدينة القديمة في الرباط (5.00)
- مسيرات العودة الفلسطينية ترفع أعلام البوليساريو وتدافع عن الجبهة - (165)
- جبهة البوليساريو الانفصالية تستعد للحرب بخدعة "جيش الصحراء" - (130)
- مثليون مغاربة بوجه مكشوف .. "مجتمع الميم" وقيود السلطة - (95)
- الملك يحل بأرض الوطن .. وفنانون عالميون يهنئونه بالشفاء - (91)
- المالكي: المغرب يملك جميع المقومات لتنظيم كأس العالم 2026 - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هيئة المحامين بالرباط تنظم "قافلة الأبواب المفتوحة"
تنظم هيئة المحامين بالرباط "قافلة الأبواب المفتوحة"اليوم الثلاثاء بساحة باب الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لتقديم خدمات وتوجيهات قانونية للمواطنين بما يتناسب وقانون المهنة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ أن القافلة تنظم في إطار الإحتفاء بأيام الأعراف والتقاليد المهنية التي تنظمها من 11 إلى 17 أبريل الجاري وارتباطا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يجسد مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في المحاكمة العادلة وتحقيق جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية.
وأضاف المصدر نفسه أن تنظيم قافلة الأبواب المفتوحة يأتي أيضا تطبيقا للمبادئ الأساسية لدور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بهافانا والتي تنص على أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات تقتضي حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون وتؤكد على الدور الحيوي للرابطات (الهيئات) المهنية للمحامين في إعلاء معايير المهنة وآدابها وفي تقديم الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة .