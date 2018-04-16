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الرئيسية | مجتمع | مثليون مغاربة بوجه مكشوف .. "مجتمع الميم" وقيود السلطة

مثليون مغاربة بوجه مكشوف .. "مجتمع الميم" وقيود السلطة

مثليون مغاربة بوجه مكشوف .. "مجتمع الميم" وقيود السلطة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:00

أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الاثنين، تقريراً تتحدث فيه عن "مجتمع الميم" (المثليون، ومزدوجو/ات التوجه الجنسي ومتحولو/ات النوع الاجتماعي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التقرير الصادر تحت عنوان "الجرأة في وجه المخاطر..نضال مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تضمن سلسلة فيديوهات بعنوان "لست وحدك"، شارك فيها مثليون مغاربة يتحدثون عن تجربتهم مع السلطات المغربية، ودوافع الانتقال إلى أوروبا بعد تلقي تهديدات بالقتل من قبل متشددين مغاربة.

وقالت المنظمة الدولية إن التقرير يسلط الضوء على "صمود حركات مجتمع الميم في جميع أنحاء المنطقة وكيف يصنعون التغيير، بالإضافة إلى العقبات الكبيرة التي يواجهها، ومنها تجريم السلوك مثلي الجنس والهويات الجندرية غير النمطية، والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، وعدم الاعتراف بمتحولي/ات النوع الاجتماعي، والعنف، والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ورفض الأسرة، والوصمة الاجتماعية".

في المغرب سجل التقرير استمرار منع القانون الجنائي (المادة 489) "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه"، و"المعاقبة بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات وغرامة أقصاها ألف درهم مغربي لمخالفي هذا القانون. كما تُعاقب المادة 483 من ارتكب "إخلالا بالحياء" بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة أقصاها 500 درهم".

"مالا بادي"، ناشطة مغربية متحولة النوع الاجتماعي، قالت في شهادة متضمنة في التقرير إنه عند اكتشافها أنها متحولة نصحها أصدقاؤها بإخفاء هويتها؛ غير أنها سجلت أن حركة 20 فبراير ومناخ التغيير سنة 2011 ساعدها على "تكسير الخوف وإظهار توجهها الجنسي تدريجيا"، وكتبت على اليافطات خلال المظاهرات عبارات ""لا للمادة 489" و"لا تجرموا الحب"؛ وأضافت أنها رفعت علم قوس قزح في إحدى المظاهرات، "ما أثار غضب الإسلاميين"، وزادت: "وقفت وجسدي يرتعش وقلت: حقوق المثليين من حقوق الإنسان، علينا أن نقبل أن كثيرين من الذين يهتفون معنا عاش الشعب مثليون وهم جزء من الشعب".

بدورها أوضحت الناشطة المغربية مثلية الجنس هاجر المتوكل أنها اضطرت إلى الانتقال إلى أوروبا بعد تلقيها تهديدات بالقتل، وأضافت في تصريح للمنظمة: "عندما تكتشف الشرطة أن شخصا منخرطا في نشاطات مجتمع الميم قد لا توقفه، لكنها تأتي إلى منزلك وتبدأ بسؤال الأسرة عنك، كما أنها تستخدم الأسرة كأداة قمع".

وسجل تقرير المنظمة الدولية، حسب تصريحات "مجتمع الميم" بالمغرب، وجود توعية إعلامية لدى كثير من المواقع الإخبارية، وأورد: "لم يعد الصحافيون يتحدثون عن "الشذوذ الجنسي"، بل صاروا يقولون "مثليون"..هم يحترمون مجتمع الميم.. لقد نشروا مقالات عن أنشطتنا".

من جهة ثانية أكدت رايتس ووتش أن "القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات تلقى بثقلها أيضا على عمل مجموعات مجتمع الميم"، ولفتت إلى أن القوانين الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية في المغرب وبلدان أخرى تجعل من شبه المستحيل تسجيل منظمات تعمل على قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية، الأمر الذي يدفع هؤلاء النشطاء إلى العمل في الخفاء، أو تسجل دون ذكر عملها على حقوق مجتمع الميم".

"في الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إيران، البحرين، السعودية، السودان، سوريا، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، عمان، فلسطين، قطر، واليمن، تحظر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الزنا)، بما في ذلك بين الرجال والنساء غير المتزوجين. يتم ذلك أحيانا عبر قوانين صياغتها فضفاضة.. مثلا في ليبيا تعتبر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج اعتداء جنسيا على شخص برضاه"، يُضيف التقرير.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن غالبية الدول العربية ورثت قوانين صارمة ضد المثلية الجنسية من "الأنظمة القضائية الاستعمارية الفرنسية والبريطانية"، وزادت: "ألغى الأردن والبحرين هذه القوانين عندما أقرا قوانين جنائية جديدة بعد نيلهما الاستقلال، لكن الدول الأخرى أبقت على محظورات الحقبة الاستعمارية، مع تغيير اللغة والصياغة في بعض الأحيان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - اسماعيل الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:10
انتم احرار اتيتم لهذه الدنيا لتعيشو كما ترغبون .لاذخل لاحد فيكم وماتفعلونه حق لكم.ماذنبهم ان كان لديهم ميولات جنسية ورغبات تختلف عن باقي البشر .مهما حاول الناس منعهم وطردهم من المجتمع لكن الحقيقة انهم جزء من هذا العالم ومنا
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-329
2 - ames الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:16
قوم جهل يناقضون الفطرة.لا مكان لكم بيننا.
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218
3 - موحا وسعيد الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:20
ما ذنب أبنائنا؟ اذا كانوا هؤلاء مرضى فليدهبوا إلى المستشفيات.أما أن ينشروا عدواهم في فلدات أكبدانا فهذا من الظلم والطغيان وعلى هذه المنظمات أن تراجع نفسها فالامر كله سياسة لتفتيت المجتمعات وليست حقوق!!!يوم يقع الديك على الديك والدجاج على الدجاجة فمن أين لنا بالبيض ونحن نحتفل بأكبر اومليطا.
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264
4 - Zoom الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:22
تحية احترام و إجلال و تقدير لشجاعتكم و جرأتكم، في مجتمع عنصري، إقصائي يعاني من الجهل و التخلف.
تقبلوا تحياتي الصادقة و العالية
و شكرًا
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-295
5 - Ahmed الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:24
Avant de sortir le texte sacre et attaquer ces personnes, dites vous que ces personnes sont nees comme ca! il y'a des animaux homosexuels.
Dieu est grand et a ses raisons...Personne ne peut pretendre les connaitre!
Courage et respect a vous tous!w allah al mou3ine :)
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-175
6 - العباس الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:26
استطيع تقبل فكرة المثلية ولو بشكل بسيط ولكن ما معنى مزدوجوا الميول؟؟ والعبو معنا رجال راحنا ناقصين هنا
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-37
7 - hamid الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:27
اصلا المغرب دولة علمانية بامتياز ..لكم دينكم و لنا دين ...لكن سياتي اليوم المعلوم ...
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-52
8 - يوسسسف الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:28
كل هذه المسائل تتنافى مع الدين الاسلامي الذي نتعامل به بالمغرب. بصراحة لا مرحبا بكم.
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107
9 - هارون الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:29
عندي سؤال واحد لاحظتو من زمان ، علاش متليين غير الكوفرات مكاينش شي بوكوص ولى بوكوصة تلقاه متلي
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44
10 - سعد الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:29
رد على تعليق اسماعيل : هم منك وليسوا منا. لا تعمم فالتعميم لغة الجهلاء. أما بالنسبة لهؤلاء المثليين أقول لهم : أنتم في مجتمع مسلم. وعليكم احترام هذا المجتمع أو ابتعدو عن هذه الأرض أنتم و مرضكم. أليست أرض الله واسعة .
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83
11 - Mhamed الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:31
قوانين متجاوزة و متخلفة لا تستقيم مع مبادئ الدين الحنيف.
المثلية ما دامت تمارس بدون علنية فهي أمر شخصي. التجسس و تتبع الناس محرم تحريما.
من يعلن ميوله الجنسية فهو لا يمارس الجنس علنا!! هو يتكلم و يدافع ضد قوانين لا معنى لها.

حتى الجنس العلني بين رجل و امرأة هو تجاوز للقانون...

لا نشوه ديننا بقوانين بشرية ثقافية .... من يريد أن يدافع عنها فليفعل بعيدا أن الاختباء وراء الدين.
الدين واضح : حساب الأفعال الشخصية أمام الله العادل و ليس أمام الناس. ما ححاسب عليه أمام الناس هو فعل مؤذي للغير.
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22
12 - Saad الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:33
أنا في نظري المثلية سببها طريقة التربية والمجتمع٠ الكثير سيقول أن المثليين خلقوا هكذا ولكن تصوروا معي لو تركتم طفلا في جزيرة وحيدا وكبر فمن أين له أن يعرف الذكر من الأنثى أو أن له ميولا لواحد من الجنسين؟ هناك بعض الأمراض كنقص في الهرمونات لكن الميول كما قلت له علاقة بطريقة التربية والبيئة التي ينشأ فيها الطفل٠
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28
13 - كريم الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:35
ان تكون كما خلقك الله ليس عيبا ..ولكن ان تجهر وتثير بميولاتك الجنسية امام العامة و تمارس طقوس مخلة بالحياء امر مرفوض في المجتمع الاسلامي.
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37
14 - الحقيقة الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:35
حتا هوما دايرين اللحية والموسطاش ههههههههه ايه على زمان
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27
15 - هند الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:35
أغلبية التعليقات تتوجه للهجوم السؤال الجوهري لدينا مشكلة. ما الحل؟؟؟!!
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5
16 - سارة الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:36
العباس .. معنى مزدوجي الميول أي من لهم انجذاب عاطفي و جنسي لكل من الذكر و الأنثى و ليس جنسه فقط أو الجنس المغاير فقط
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6
17 - تازي حر الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:37
بغض النظر عن تحريم الديانات السماوية للمثلية فانا كانسان اشمئز بمجرد تفكير ان دكرا يباشر دكرا اخر والله لا استطيع ان استوعب مثل هاته التصرفات الله يشفيكم هدا منقول
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32
18 - اعوذ بالله الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:38
انها الحداثة والتنوير والتقدم والتحضر،للاسف نقلد الغرب فقط في ومساوئه،وليس في الثقانة والبحث العلمي وجوائز نوبل
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32
19 - marokkii الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:42
فكروني بشي وحدين دخلو اسبانيا جوج شبان مابغاوش يرجو المغرب قالو ليهم انهم شادون جنسيا الا جاو يقتلوهم وهدا الشي مكاينش منو غير باش يدبرو على راسهم.سنين وحنى كنسمعو رجال يتشبهون كالنساء عمر شي واحد تعدا عليهم
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1
20 - Boghtat الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:42
صافي غير لي مسالي قوبو تايقول ليهم راه مثلي ، و حنا المغاربة غارقين ديون لا صحة لا تعليم ...بقيتو ا غير نتوما في الحساب ...و حنا مالنا ديروا ما حبيتو شغلكم هذاك .........
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8
21 - dodi الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:42
المثليه موجوده في الطبيعه يعني طبيعيه
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-15
22 - mosi. الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:43
علينا أن نقبل أن كثيرين من الذين يهتفون معنا عاش الشعب مثليون وهم جزء من الشعب...
هذه الجملة ليست صحيحة...بل كلهم رجال و نساء طبيعيون..يعرفون ان الثور لا يمارس الجنس على الثور شهوة ولا الحمار يفعل ذلك ولا اي نوع من انواع الكائنات ثنائية الجنس تفعل ذلك..الا القلة من البشر الذين اتخدو قرار الخروج عن الطبيعة بإرادتهم الكاملة وليس كما يسوقون ان توجههم الجنسي لا ارادي...لا يمكن للطبيعة ان تنحرف عن معادلة التناسل وخصوصا في العلاقات الجنسية لانها مبنية كليا على الغريزة...
لما لا تعترفون انكم مرضى جنسيين...وكفى من المصطلحات الغربية المفصلة لتشريع الانحرافات...
انتم تعانون من مرض نفسي ذو حمولة افراغية جنسية وكفى...
الله يشافي الجميع.
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11
23 - vivo الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:45
ان في القران لعبر لاولي الالباب
لقد انزل الله اشد العذاب بقوم لوط و مسحهم من الوجود حتى ديارهم لم تبقى حيت اصبحت مياها نتنة لا تصلح فيها الحياة وقيل هي البحر الميت
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15
24 - la vie,personelle الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:47
de la tolérance,de la tolérance,les comprendre,les laisser vivre leur vie,
s'ils sont ainsi,on n'y peut rien,
c'est une situation qui peut être celle de l'un ou de l'une de nos parents,un frère, une soeur, un fils, une fille,
alors les laisser tranquilles,
libre,non homo
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-8
25 - الاسلام هو الشفاء الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:47
هذه الفئة من الناس تعيش في خوف و تعاسة هم منبوذون من المجتمع و الوسط الذي يعيشون فيه غير راضٍ عليهم،لم يتحصلون بعد عن من يتقبل بهم لان هذه الميول متصنعة منذ زمان و بعض الجمعيات في أوروبا تدافع عنهم لكن بدون جدوى ،كثر عليهم الخوف و لن يريدوا ان يبوح به لأنهم يعرفون هذا شيء غير طبيعي بتاتا هذا مرض تداوى الكثير منه في الولايات المتحدة على يد اخصائيين و بمساعدة عاىلاتعم حتى رجعوا الى صوابهم و تزوجوا و تناسلوا من تلك المعانات الخبيثة لقد خلق الله آدم و خواء ،ما أحلى الاسلام هو الدواء الصحيح لكل مشاكل و عراقل الدنيا ما احلاك يا حبيبي يا محمد صلو على حبيبنا الغالي و العالي صلوات الله عليه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
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18
26 - monnlight الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:50
هذه المنظمة اصبحت تتجدر باسم الحرية .اكاد اجزم انهم لم يقرووا القران ابدا لا نه فيه الدليل على هذا اللواط زد على ذلك انه مرض يعالجه الطبيب لكن استحبوا الفاحشة الله استرنا ويستر اولاد المسلمين
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7
27 - ATHEIST الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:53
كملحد أقول إن كانو أتباع دين فإنهم بهذا الشكل قد ضربو دينهم بعرض الحائط. أنا شخصيا معارض لهذه الظاهرة ذات الأوجه المختلفة فنحن كبشر نحتاج لبعضنا أي أننا نكون مجتمعات لكن لإرضاء الكل أي المجتمع يجب إرضاء الفرد لذا لا يمكن لي أو أي كان أي يتسلط و يتجبر بفعله او كلامه أن يعارض هؤلاء.
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0
28 - آية دعاء الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:54
لا حول ولا قوة إلا لالله العلي العظيم. اللهم اهدهم وردهم إلى صراطك المستقيم.
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6
29 - ياسين الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:55
لا تكدبون علينا ...هادا ليست فطرة الانسان التي خلق عليها .انتم مرضى الشواد ..انتم بداتم تتجشعون بواسطة بعض المنظمات الغربية مثل hrw..التي تدعي المساوات في كل شيء حتى في كلام الله تريدون تحريفه
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2
30 - AMI DU PETIT PEUPLE الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:59
هذه الظاهرة لا تقتصر على المغرب ، وهي موجودة منذ القدم والغريب هو إعطاء طابع مؤسسي لها على شكل جمعيات ، وقد تخصص لها مواقع أو محلات تجارية كما هو في الغرب ، في في المغرب أشخاص لا يتدخلون في السياسة ، وهم يعيشون في عزلة عن المجتمع حتى لا نكاد نسمع اصواتهم ، فرغم أن الإسلام يحرم كل ذلك ، فهم في خطابهم لا يهاجمون مبادئ الإسلام ، أعرف شخصا مثليا وقد جاوز الآن الخمسين من عمره ، تزوج أخوه و اخوته ، وبقي هو كما هو وكنت أعرفه منذ الطفولة ، لم ترسخت لديه هوية المثلية في الشباب ، دخل في عزلة قاسية ، يكاد لا يخرج أثناء النهار ، بعكس ذلك لا أراه إلا عندما يرخي الليل ستاره و تنعدم حركة المارة ، مات أبواه وهما يعرفان ميوله المثلية ، وكان يعيش كما يحلو له في الطابق الأول من البيت ، يحب الموسيقى حبا جما ويسهر الليالي . سنين دوات العدد لم أره يطيل النظر في أحد فهو كثير الحياء ، يخاف من نظرات الغير ممن يعرفونه ، حتى ولو سكنت قرب بيته عشرات السنوات لن يقول لك السلام عليك ، عزلة قاتلة عن الأخرين إلا عن المثليين مثله !
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1
31 - MouhcineB الاثنين 16 أبريل 2018 - 18:02
جريمة اللواط من أعظم الجرائم ، وأقبح الذنوب ، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم ، وهي تدل على انتكاس الفطرة ، وطمْس البصيرة ، وضعف العقل ، وقلة الديانة ، وهي علامة الخذلان ، وسلم الحرمان.
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1
32 - youssef الاثنين 16 أبريل 2018 - 18:04
اتقوا الله لا تكونوا كقوم لوط فإنكم ترتكبون ذنبا عظيما لأن الله تعالى خلقنا لعبادته لا لتشبه باليهود والنصارى
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2
33 - Hor الاثنين 16 أبريل 2018 - 18:06
Dieu à créer l’homme et la femme et c’est pas pour rien ceux qui dérogent à la créature d’allah sont des anormaux tout simplement
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2
34 - عبده/ الرباط الاثنين 16 أبريل 2018 - 18:07
تتكلمون عن المثلية الجنسية دون تدبر هذه الكلمة او تمحيص معناها.... ليست المثلية الجنسية عبارة لغوية نمر عليها مر الكرام... بل هي فعل و ممارسة شاذة و يمنعني الحياء من وصفها ... و هذا الفعل المخالف للطبيعة هو الذي يجعل الأغلبية الساحقة من عامة الناس ضده ... ان الشواذ جنسيا سواء كانوا لواطيين او سحاقيين. كانوا يتعايشون معنا و نعرفهم و لكنهم لم يكونوا يجهرون بما يقومون به اما الان فها هم الان يريدون تكوين جمعيات معترف بها على الرغم من مجتمعنا الاسلامي يمج و يبغض هذه الطبقة من الشواذ لانها مخالفة للطبيعة فحتى الحيوانات لا تقوم بذلك فبالاحرى الانسان العاقل.... اذا ابتليتم فاستتروا و لا تجهروا بالمعصية فنحن مجتمع مسلم اما الأوروبيون الذين تأثرتم بهم فيمكنكم العيش بينهم في امان و الله قادر على قبول التوبة
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2
35 - عبد الله الاثنين 16 أبريل 2018 - 18:10
عندي سوءا ل هل شاهدتم مرة حيوان يمارس الجنس مع حيوان مثله في الجنس { الحيوان}
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0
36 - داخل الخزانة الاثنين 16 أبريل 2018 - 18:14
المثلية الجنسية يا أعزائي ومهما أطلتم في شرحها جملة وتفصيلا للعقل العربي ، فلن يتقبلها ، العقل العربي بحكم وضعه الواقع عقل مستعبد مسيطر عليه من قبل كل الجهات من قبل بقايا الاستعمار القمعي من قبل الدين من قبل المجتمع من قبل الخوف مما هو غريب وغير مشابه رغم أننا جميعا مختلفون في الجوهر ، الانسان العربي قد يرمي بإبنه في الشارع او ابنته اذا ما علم انه مثلي ، و بالليل تجده ساجدا يدعو لابنه بالهداية و الحماية ، وهو من رماه للشارع في المقام الأول ، العالم العربي غير مستعد بعد لتقبل المثلية أو لتقبل الحرية كما هي المجتمع العربي لا زال يحتاج الى جيل او جيلين من التعلم و التطور وتحقيق الازدهار الاقتصادي و التنموي ثم بعد ذلك سيبدأ بتقبل المثلية و حرية التعبير و الجنس دون زواج وغيرها من الأشياء ، انا لا ألوم العقلية العربية بقدر ما أبني أملا في جيل المستقبل أملا في مجتمع متقبل للأخر كما هو مجتمع متسامح و متكافل ، ليس تحت اسم الدين و انما تحت اسم الإنسانية قبل الدين ، فنحن اناس قبل ان نكون مسلمين او ملحدين او يهدد مغايرين او مثليين سود او بيض .
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