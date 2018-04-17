24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5213:3217:0620:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. الزفزافي يندد بالعرقية والعنصرية .. والمهدوي يهدد بالانتحار (5.00)

  2. الملف السوري ومنطق تقاسم النفوذ في العالم (5.00)

  3. طلبة التكوين المهني ينتظرون التوصل بالمنحة (5.00)

  4. "رد الاعتبار" يضفي حلة جديدة على أزقة المدينة القديمة في الرباط (5.00)

  5. السعودية تمنح "أوقاف القدس" 150 مليون دولار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مرصد يعطي انطلاقة الدورات الجهوية لبرلمان الطفل‎

مرصد يعطي انطلاقة الدورات الجهوية لبرلمان الطفل‎

مرصد يعطي انطلاقة الدورات الجهوية لبرلمان الطفل‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 05:14

أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه الأميرة للا مريم، الانطلاقة الرسمية للدورات الجهوية لبرلمان الطفل بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار "من أجل طفل مواطن وفاعل"، التي ستنعقد يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.

وستعطى انطلاقة هذه الدورات الجهوية من جهة الدار البيضاء سطات، وفق بلاغ للمرصد، توصلت به هسبريس، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجهة وممثلي عن منظمة اليونسيف والأطفال البرلمانيين المنتمين للجهة؛ لمناقشة أولويات الطفولة وبرنامج العمل على المستويين الجهوي والمحلي.

ويؤكد المرصد الوطني لحقوق الطفل، في البلاغ سالف الذكر، أن الدورات الجهوية لبرلمان الطفل تهدف إلى "ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية لدى الأطفال البرلمانيين، وتمكينهم من لعب دورهم كسفراء لقضايا الطفولة وفاعلين في التنمية الجهوية".

"كما ستمثل هذه الدورات فضاء للحوار والتفاعل المباشر بين الأطفال البرلمانيين والمسؤولين، ويسعى المرصد الوطني لحقوق الطفل إلى إدماج الأطفال البرلمانيين في الدينامية الجهوية"، وفق تعبير المصدر ذاته.

وفي هذا الإطار، تنفيذا لبرنامج عمل برلمان الطفل، وبمساهمة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سيتم تنظيم هذه الدورات الجهوية في جميع جهات المملكة، في الفترة الممتدة ما بين الـ17 والـ29 من الشهر الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.