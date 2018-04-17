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الرئيسية | مجتمع | "صيفْتولوگْ" والبنية التحتية تدفع أطباء إلى مقاطعة المناطق النائية

"صيفْتولوگْ" والبنية التحتية تدفع أطباء إلى مقاطعة المناطق النائية

"صيفْتولوگْ" والبنية التحتية تدفع أطباء إلى مقاطعة المناطق النائية
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:00

أعادت برمجة وزارة الصحة إبرامَ عقود عمل مع أطباء عامِّين من دولة السينغال، للعمل في إقليم طاطا، من أجل سد الخصاص الذي يعاني منه هذا الإقليم على مستوى الأطر الطبية، إلى الواجهة موضوع رفض الأطباء المغاربة المكوث في المناطق النائية، بعد تعيينهم فيها.

خطوة استعانة وزارة الصحة بأطباء السينغال تأتي في وقت يعاني فيه آلاف الأطباء من خريجي كليات الطب والصيدلة من العطالة؛ لكنَّ المناصب التي يتم فتحها من لدن الوزارة، في بعض المناطق، كما هو الحال بالنسبة إلى إقليم طاطا، لا يتقدم إليها أحد، حسب ردِّ وزير الصحة على سؤالٍ تقدم به أحد النواب البرلمانيين بهذا الشأن.

آية كوثر الغوثي، منسقة التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، تعزو سبب عدم بقاء الأطباء في المناطق النائية إلى عدم توفير وزارة الصحّة للشروط القمينة ببقاء الأطباء في أماكن تعيينهم، موضحة أن "الأطباء العاملين في المناطق النائية يشتغلون في ظروفٍ لا تُصان فيها كرامتهم".

وكان طلبة الطب قد انتفضوا ضد الخدمة الصحية الإجبارية التي طرحها الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، كحل لرفْض الأطباء الاشتغال في المناطق النائية، وأوقفوا بسببه الدراسة، ولم يتوقفوا عن الاحتجاج إلا بعد إقدام الحكومة على سحْب المشروع المثير للجدل.

وقالت منسقة التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن "الأطباء ليسوا ضدَّ العمل في المناطق النائية؛ لكن يجب على الوزارة الوصية على القطاع الصحي أنْ توفّر لهم شروط وإمكانيات الاشتغال في ظروف ملائمة، أما أن ترميهم في المناطق النائية، وتطلب منهم أن يعالجوا الناس، فهذه أكذوبة".

وتوضّح المتحدثة أنَّ "الأطباء حتى لو مكثوا في المناطق النائية، فإنّهم لا يقدمون الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى، لأنهم يشتغلون في مؤسسات صحية تفتقر إلى التجهيزات الضرورية، وبسبب غياب الوسائل يكتفون بمهمة إرسال المرضى إلى مؤسسات صحية أخرى في الحواضر، حتى باتَ الأطباء العاملون في المناطق النائية يُطلقون على أنفسهم لقب "صيفْتولوگْ"".

بعض نشطاء الشبكات الاجتماعية، من أبناء طاطا، اعتبروا أنَّ تعاقد وزارة الصحة مع أطباء سينغاليين لسدّ الخصاص الذي يعاني منه الإقليم على مستوى الأطر الصحية يشكل "إهانة لساكنة طاطا من قبل الأطباء الذين رفضوا الاشتغال بالإقليم وإهانة من الوزارة التي رضخت للأمر الواقع"، كما كتَب مبارك.

في المقابل، تؤكّد آية كوثر الغوثي أنَّ الأطباء لا يرفضون العمل في المناطق النائية احتقارا لسكان تلك المناطق؛ "ولكن حيتْ ما عندهومش باش يخدمو". كما أن هناك اعتبارات أخرى شخصية؛ ذلك أن الأطباء العاملين في المناطق النائية لا يستفيدون من التكوين المستمر، وهو ما يحُول دون تطوير مهاراتهم، وبالتالي عدم التقدم في مسارهم المهني.

من بين الأسباب الأخرى لعدم مكوث الأطباء في المناطق النائية، حسب آية كوثر الغوثي، عدم توفّر البنية التحتيّة وعدم توفّر مدارس لتدريس أبنائهم؛ "وهو ما يجعل الأطباء يشعرون بأنهم مظلومون"، تقول المتحدثة، مضيفة أنَّ تفادي هذه الإشكالات تقتضي أن تُشرك وزارة الصحة كلّ القطاعات الوزارية المعنية في وضع برامج القطاع الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - علال القادوس الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:24
وعلاش بعض الاطباء في الدول الغربية يذهبون إلى دول بها حروب لأداء مهامهم النبيلة .دولنا بغاو غير السهلة والبيزنيس في أولاد الشعب .
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71
2 - شحال دلعياقة الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:25
هدي يجيبو الاطباء السينغاليين باش يخدمو ؤيساعدو ناس ديال طاطا لي مابغيتوش تمشيو ليها ؤنتوما هدي يصيطوكوم تخدمو فمستشفيات فمدينة las vegas.
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56
3 - ملاحظ الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:38
ولماذا يقبل الأطباء السنغاليون والصينيون يقبلون العمل في تلك المناطق النائية وفي نفس الظروف والإمكانيات هل هم أقل شأنا من الأطباء المغاربة ؟ لا والله بل هم أعظم شأنا لأنهم يؤمنون بنبل رسالة الطبيب والقسم الذي يؤديه .
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46
4 - عبدو الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:40
الحقيقة هي أن الأطباء يفضلون البقاء في المدن الكبرى ليشتغلو في المصحات الخصوصية حيث يجنون أموال طائلة أما أجرة القطاع العمومي التي يتقاضونها فتذهب إلى قروض السكن والسيارات ويضمنون بها التقاعد
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42
5 - Hamido الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:40
هناك طبيب في إحدى مستشفيات البيضاء.ساعدنا كثيرا انسان وطني طيب،يقوم بمجهود استثنائي.والله ما مصدق بلي مازال كينين ولاد الناس.ياربي تحفضوا.نتمنى من الأطباء الاقتداء بهدا الرجل الوطني.
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27
6 - من الجنوب الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:44
في الستينات ترعرعت في امينتانوت في الجنوب و كنت الاحظ تواجد طبيب مع زوجته بقومون بعلاج الناس بتفان كبير .. حتى انهم يستقبلون المرضى في بيتهم بعد ساعات الدوام . و لاانسى تلك الابتسامة و الهدايا التي يتحفوننا بها نحن الصغار لازالة تلك الرهبة من البذلة البيضاء .بل ويتواصلون معنا بلغتنا مجسدين انسانيتهم الرائعة جعلتني اترحم عليهم كلما رايت بيتهم القديم قرب المشفى.
ولم اعرف انهم فرنسيون حتى كبرت . هؤلاء لم يشترطوا مدارس لاطفالهم و لا بنية تحتية لان انسانيتهم تذلل كل الصعاب بل تحثهم على التفاني في عملهم .
هذا ما ينقصكم يا اشباه الاطباء . طاطا عمالة متقدمة من كل ناحية و لا تحتاج الى مثلكم .
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52
7 - المجد لله وحده الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:46
زعما هاذ الأطباء لي خدامين فالمدينة مطفرينو!؟ راه ماكين غي الامبالاة والنرفزة في المستشفيات العمومية.
بنادم لي كيتخلص من عرق دافعي الضرائب ويرفض إسداء خدمة وعمل معقول وقانوني للمواطن ، فلينسحب من وظيفته.
المشكل هو أن غدا رمضان ولا صلاة الجمعة تراه يصر على التعبد في الصفوف الأمامية. وإن كان كذلك فلتتسابقوا يامعشر المسلمين لفعل الخير من دون تحيز وتخادل. فالعمل عبادة ومكمل لمروءة المسلم الحقيقي.
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20
8 - امغار ناريف الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:46
اذا كان الاطباء يمتنعون عن الالتحاق بالعمل في المناطق النائية مثل طاطا وغيرها من المغرب غير النافع متحججين بعدم تواجد وسلئل العمل الضرورية وانعدام البنية التحتية وكذلك المدارس المناسبة لتدريس ابنا ئهم فما ذنب رجال التعليم الابتدائي الذين يلتحقون بالعمل في اعالي الجبال والدواوير النائية حيث تنعدم الحياة نهائيا ولا من يضع لهم اي اعتبار في هذا الوطن الفريب بل ينظر اليعم المجتمع يا نهم لا يعملون ويتغيبون ويستفيدون من العطل و هلم جرى اذن المغرب له حكومة لا تعطي المغاربة حقوقعم بل عليهم اخدها بالقوة
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13
9 - Rochdi الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:48
لماذا لا يتم الحزم معهم كل من لم يلتحق بمقر تعيينه تسحب منه البطاقة المهنية ويحرم من ممارسة الطب هل مثل هؤلاء يعول عليهم غي الكوارث والازمات...
لماذا رجال التعليم والقوات المساعدة والدرك والممرضين يرسلون الى اقاصي الجبال وبدون تعويضات لك الله يا اخر العنقود
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22
10 - محمد الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:49
وجهتي نظر كلاهما صحيحة :
1 : مادمتم لا تريدون الإشتغال بالمناطق النائية، وهناك من يريد ويقبل بتلك الأوضاع، فلتتركوا السنغاليين يشتغلون، كما إشتغل المغاربة بفرنسا.
2 : قد يقول أحد الأطباء : نحن لسنا ضد المناطق النائية، نحن نضغط على الدولة لتحسين الأوضاع ثم سنذهب إلى هناك لأننا أولى بتلك المناصب.فمثلاً البرلماني سيطالب بقاعة مكيفة، والقائد سيطالب بأكثر من مقدم، والأستاذ سيطالب بسبورة جيدة، هذا لايعني أن نجلب موظفين من دول أخرى ونترك من إشتكى عرضة للبطالة.
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4
11 - voltaire الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:49
هؤولاء الأطباء المتمردون على الأقاليم النائية لاخير فيهم لأنهم يسعون للمصلحة الخاصة على حساب صحة الفقراء
ففي المناطق النائية لا يمكنهم الجمع بين العمل في المستشفيات العمومية و المصحات الخاصةلأنه أصلا لاتوجد مصحات خاصة بهاته المناطق المهمشة ومن تم فإن دخلهم يكون محدودا عكس العمل في المدن الكبرى خاصة مابين الدار البيضاء و القنيطرة
إنه الجشع والأنانية التي تميز هذا الجيل الجديد من الأطباء
أين هي روح المواطنة ؟ أين هو نكران الذات؟
ولماذا يشتغل هناك المعلم ,أوليس موظفا مثلكم؟
اتقوا الله , وكفاكم طمعا
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16
12 - mohamed الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:50
و الله إنها مهزلة. أين قسمكم بأن تساعدوا أي شخص محتاج للمساعة مهما كانت الظروف!! تريدون الخدمة في المدن من أجل العمل في المصحات الخاصة و القيام بعمليات البيع و الشراء في هموم و صحة المغاربة. كان لزاما أن تفرض الدولة القيام بالتجنيد الإجباري للأطباء الجدد لتجبرهم على القيام بواجباتهم تجاه المرضى.
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12
13 - محمد الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:01
ماأنبل الطب ، اذا كنت لاتعتاش منه
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11
14 - vérité الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:04
الى السيد وزير الصحة مطالب الاطباء واضحة : 509 و درجتين خارج السلم التعويض عن المناطق النائية ب 2000 درهم كحد ادنى توفير السكن الوظيفي اللائق ( جهة الراشدية و لانها توفر السكن الوظيفي لاغلب الاطباء تم ملئ جميع مراكزها في الامتحان الاخير) و توفير المعدات و الادوية و الممرضين و الامن للشغيلة الصحية و اخيرا و ليس اخرا الحد من الشطط في السلطة من طرف المناديب الصحية في بعض الجهات و المغالطات الاعلامية.
تحية الى اطباء القطاع العام الشجعان
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-6
15 - جام مغربي الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:11
فقط اريد ان اسأل
لماذا يعمل أطباء المستوصفات بالمغرب من الساعة 10 الى الساعة 11 و النصف صباحا و لا يعملون بالمساء
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5
16 - المهاجر الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:15
كل شخص كبر في وطن ليس فيه لا صحة لا تعليم لا سكن اكيد سيسكنه هاجز القلق والخوف من المستقبل هدا هو حال هاولاء الأطباء يعلمون ان الوطنية هي مجرد شعار لنهب الشعب ليس الا ودليل ان كل الوطنين وشرفاء تبهدلو في اخر أيامهم اما الوصوص فهم في فرنسا يسكنون القصور ويلتقطون سيلفي في شوارع باريس لهدى السبب الكل ينهب في الوطن .
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3
17 - ali الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:19
اولا د الشعب المستاعدين اخدموا في المناطق النائية مع الا سف ماتوفقوش والسبب تعريب المواد العلمية.هادو اولا د الفشوش كلشي موفر ليهم ولهذا تيتشرطو.مال هذا الطبيب الا فريقي الترك اهله بعيدا، ولم يرفض.الطبيب متل الصحفي و العسكري يذهب أينما ادعت الضرورة .اوليمابغاش أدير مشروع اهني راسو اويخدم معه الناس.
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-1
18 - Nichane الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:20
يجب على الدولة أن تفرض على هؤلاء الأطباء (المشاغبين الخارجين عن القانون)
الخدمة الإجبارية لمدة لا تقل عن 15 سنة، كيف يعقل أن يرفضوا خدمة الشعب الذي تحمل تكاليف دراستهم ، كما يجب حرمانهم من جواز السفر حتى لا يهاجروا خارج المغرب و يخدمون قوما آخرين غير الشعب المغربي الذي تحمل أعباء تكوينهم ، كما يجب على الدولة أن تفرض نظام المستشفيات العسكرية على كل مستشفيات المغرب و منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالمستشفيات و المصحات الخاصة لمدة لا تقل عن عشرين سنة ، هؤلاء الأطباء المشاغبين يتقاضون أجورهم مقابل عمل لا يقومون به بالمستشفيات العمومية و يتعمدون الغياب و يشتغلون بالقطاع الخاص خلسة و خارج القانون ، في المستشفى الإقليمي لمدينتي الصغيرة ، طبيبة التوليد غاءبة طول السنة و تتقاضا أجرتها بالدوام و تشتغل خلسة في مصلحة خاصة بمراكش ، قمة الا ضمير و الأنانية ، هل يعقل أن نأتي باطباء من السنغال للعمل بمستشفيات الارياف لان هؤلاء المشاغبين لا يجيدون العمل في المغرب العميق ، انسحبوا منهم شهاداتهم و جوازات سفرهم و " سلينا " .
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-1
19 - م ن الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:29
طبيب في كوبا يربح 150 دلار في شهر والممرضين ديالنة خصهم غير الفلوس لايهمهم المريض ولا الدولة ولا الوطنية. انهم ج.ارة وليس اطبائ
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-1
20 - Opoyo الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:29
السبب الوحيد هي القلة و غياب التنافسية. انظر الى التعليم ابناء الدار البيضاء في مناطق ناءية و اكثر لوجود التنافسية .من يمنع الدولة من تخريج اطباء عسكريين عوض هوءلاء الذين يصرف تكوينهم من المال العام.و من اراد الشروط يدرس من ماله الخاص.
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0
21 - الصحة حق الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:31
بغض النظر عن السجال الدائر ، و كون الولوج إلى التطبيل حق دستوري .... لمذا لا نسائل أنفسنا هذا السؤال : لمذا هذه المناطق نائية ؟! ما معنى منطقة نائية ؟! هل علينا الحديث من الآن فصاعدا عن ' المغرب النائي ' و ' المغرب الغير نائي' ؟!
الطبيب المغربي المريض المغربي البسيط هما الضحية على حد سواء، و عليكم أن تعرفوا أن قطاع الصحة يباع ليل نهار لرأس لأصحاب رؤوس الأموال ، و إلا هل يتعالج الأغنياء و المسؤولين معكم في المستشفى العمومي ؟! المصحات و مستشفيات فرنسا و غيرها تعج بالدرهم المغربي بعد تحويله إلى أورو بطريقة أو بأخرى .
فيقوا ! هل تسائلتم كم سيتقاضى الطبيب السنيغالي من أموالكم يا دافعي الضرائب ، أكيد أن الأجر لحد الآن سري للغاية !
تصبحون على وطن .
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4
22 - mohamed الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:35
الخلاصة من هدا المقال ان الاطباء العاطلين يرون ان ارض الصحراء ارضنا و ساكنتها ليست منا . و الوزير اخطا بجلب اطباء خارج ارض الوطن و بدلك ورط نفسه باهمال الاطر الوطنية و اثبت انه غير قادر على اقناع الاطر العاطلين الدين كونتهم الدولة وهم ناكرون للجميل.
اما حجة المتضاهرين لا اساس لها لان كل المستشفيات العمومية ناقصين في التجهيز.
معضمنا يطالبون حقوقهم و ينسون واجباتهم .
"لي صديق في اوروبا مهندس المساحة الجوية عاطل لم يجد عمل مناسب و اخيرا
رضي بشغل في مطعم ".
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1
23 - Mohamed الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:43
Les mauvaises langues comme d'habitudes. Pourquoi vous voulez qu'un médecin sacrifie sa famille et ses enfants . Pourquoi l il n'y a pas des ecoles à la hauteur partout au Maroc.
Les solutions à ce problème dépassent les médecins. L'état s'en fou de la vie des gens. Pourquoi ne pas mettre Akhanouch au ministère de la santé. Non ce n'est pas digne
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0
24 - ماسين الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:46
هده الدسارة ديال الأطباء سببها الدولة الدي قننت الولوج إلى جامعات الطب بإفراط كبير ،لمادا لا تستعمل البنيات الموجودة ليلا و نهارا لتكوين عدد كبير من الأطباء ، لمادا اليوم نحن محتاجين لإستيراد أطباء من الخارج هدا عيب و عار
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0
25 - طاطا الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:52
اذهبوا الى طاطا أو الى محاميد الغزلان أوزاكورة أو بودنيب أو ثم اطلبوا هذه الامكانيات التي تتذرعون بها .. أنتم لستم مستعدين للعمل أصلا.. لذا فخدماتكم لن تكون مرضية ولا في المستوى منذ البداية ..والله المستعان..
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26 - عبدالحق الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:52
ادا كان هادا جواب اهل الطب فا بال. رجال التعليم و غيرهم
كلهم بغاو المدينة
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27 - uvivuc / أغيغوش الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 17:59
من الافضل ان تقولي . "مكاينش شي كلينيكات فين نزيدو الخلصة"
المهم التعليم معاه الصحة نترحمو عليهم
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