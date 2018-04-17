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كُتّاب وآراء
"صيفْتولوگْ" والبنية التحتية تدفع أطباء إلى مقاطعة المناطق النائية
أعادت برمجة وزارة الصحة إبرامَ عقود عمل مع أطباء عامِّين من دولة السينغال، للعمل في إقليم طاطا، من أجل سد الخصاص الذي يعاني منه هذا الإقليم على مستوى الأطر الطبية، إلى الواجهة موضوع رفض الأطباء المغاربة المكوث في المناطق النائية، بعد تعيينهم فيها.
خطوة استعانة وزارة الصحة بأطباء السينغال تأتي في وقت يعاني فيه آلاف الأطباء من خريجي كليات الطب والصيدلة من العطالة؛ لكنَّ المناصب التي يتم فتحها من لدن الوزارة، في بعض المناطق، كما هو الحال بالنسبة إلى إقليم طاطا، لا يتقدم إليها أحد، حسب ردِّ وزير الصحة على سؤالٍ تقدم به أحد النواب البرلمانيين بهذا الشأن.
آية كوثر الغوثي، منسقة التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، تعزو سبب عدم بقاء الأطباء في المناطق النائية إلى عدم توفير وزارة الصحّة للشروط القمينة ببقاء الأطباء في أماكن تعيينهم، موضحة أن "الأطباء العاملين في المناطق النائية يشتغلون في ظروفٍ لا تُصان فيها كرامتهم".
وكان طلبة الطب قد انتفضوا ضد الخدمة الصحية الإجبارية التي طرحها الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، كحل لرفْض الأطباء الاشتغال في المناطق النائية، وأوقفوا بسببه الدراسة، ولم يتوقفوا عن الاحتجاج إلا بعد إقدام الحكومة على سحْب المشروع المثير للجدل.
وقالت منسقة التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن "الأطباء ليسوا ضدَّ العمل في المناطق النائية؛ لكن يجب على الوزارة الوصية على القطاع الصحي أنْ توفّر لهم شروط وإمكانيات الاشتغال في ظروف ملائمة، أما أن ترميهم في المناطق النائية، وتطلب منهم أن يعالجوا الناس، فهذه أكذوبة".
وتوضّح المتحدثة أنَّ "الأطباء حتى لو مكثوا في المناطق النائية، فإنّهم لا يقدمون الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى، لأنهم يشتغلون في مؤسسات صحية تفتقر إلى التجهيزات الضرورية، وبسبب غياب الوسائل يكتفون بمهمة إرسال المرضى إلى مؤسسات صحية أخرى في الحواضر، حتى باتَ الأطباء العاملون في المناطق النائية يُطلقون على أنفسهم لقب "صيفْتولوگْ"".
بعض نشطاء الشبكات الاجتماعية، من أبناء طاطا، اعتبروا أنَّ تعاقد وزارة الصحة مع أطباء سينغاليين لسدّ الخصاص الذي يعاني منه الإقليم على مستوى الأطر الصحية يشكل "إهانة لساكنة طاطا من قبل الأطباء الذين رفضوا الاشتغال بالإقليم وإهانة من الوزارة التي رضخت للأمر الواقع"، كما كتَب مبارك.
في المقابل، تؤكّد آية كوثر الغوثي أنَّ الأطباء لا يرفضون العمل في المناطق النائية احتقارا لسكان تلك المناطق؛ "ولكن حيتْ ما عندهومش باش يخدمو". كما أن هناك اعتبارات أخرى شخصية؛ ذلك أن الأطباء العاملين في المناطق النائية لا يستفيدون من التكوين المستمر، وهو ما يحُول دون تطوير مهاراتهم، وبالتالي عدم التقدم في مسارهم المهني.
من بين الأسباب الأخرى لعدم مكوث الأطباء في المناطق النائية، حسب آية كوثر الغوثي، عدم توفّر البنية التحتيّة وعدم توفّر مدارس لتدريس أبنائهم؛ "وهو ما يجعل الأطباء يشعرون بأنهم مظلومون"، تقول المتحدثة، مضيفة أنَّ تفادي هذه الإشكالات تقتضي أن تُشرك وزارة الصحة كلّ القطاعات الوزارية المعنية في وضع برامج القطاع الصحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
ولم اعرف انهم فرنسيون حتى كبرت . هؤلاء لم يشترطوا مدارس لاطفالهم و لا بنية تحتية لان انسانيتهم تذلل كل الصعاب بل تحثهم على التفاني في عملهم .
هذا ما ينقصكم يا اشباه الاطباء . طاطا عمالة متقدمة من كل ناحية و لا تحتاج الى مثلكم .
بنادم لي كيتخلص من عرق دافعي الضرائب ويرفض إسداء خدمة وعمل معقول وقانوني للمواطن ، فلينسحب من وظيفته.
المشكل هو أن غدا رمضان ولا صلاة الجمعة تراه يصر على التعبد في الصفوف الأمامية. وإن كان كذلك فلتتسابقوا يامعشر المسلمين لفعل الخير من دون تحيز وتخادل. فالعمل عبادة ومكمل لمروءة المسلم الحقيقي.
لماذا رجال التعليم والقوات المساعدة والدرك والممرضين يرسلون الى اقاصي الجبال وبدون تعويضات لك الله يا اخر العنقود
1 : مادمتم لا تريدون الإشتغال بالمناطق النائية، وهناك من يريد ويقبل بتلك الأوضاع، فلتتركوا السنغاليين يشتغلون، كما إشتغل المغاربة بفرنسا.
2 : قد يقول أحد الأطباء : نحن لسنا ضد المناطق النائية، نحن نضغط على الدولة لتحسين الأوضاع ثم سنذهب إلى هناك لأننا أولى بتلك المناصب.فمثلاً البرلماني سيطالب بقاعة مكيفة، والقائد سيطالب بأكثر من مقدم، والأستاذ سيطالب بسبورة جيدة، هذا لايعني أن نجلب موظفين من دول أخرى ونترك من إشتكى عرضة للبطالة.
ففي المناطق النائية لا يمكنهم الجمع بين العمل في المستشفيات العمومية و المصحات الخاصةلأنه أصلا لاتوجد مصحات خاصة بهاته المناطق المهمشة ومن تم فإن دخلهم يكون محدودا عكس العمل في المدن الكبرى خاصة مابين الدار البيضاء و القنيطرة
إنه الجشع والأنانية التي تميز هذا الجيل الجديد من الأطباء
أين هي روح المواطنة ؟ أين هو نكران الذات؟
ولماذا يشتغل هناك المعلم ,أوليس موظفا مثلكم؟
اتقوا الله , وكفاكم طمعا
تحية الى اطباء القطاع العام الشجعان
لماذا يعمل أطباء المستوصفات بالمغرب من الساعة 10 الى الساعة 11 و النصف صباحا و لا يعملون بالمساء
الخدمة الإجبارية لمدة لا تقل عن 15 سنة، كيف يعقل أن يرفضوا خدمة الشعب الذي تحمل تكاليف دراستهم ، كما يجب حرمانهم من جواز السفر حتى لا يهاجروا خارج المغرب و يخدمون قوما آخرين غير الشعب المغربي الذي تحمل أعباء تكوينهم ، كما يجب على الدولة أن تفرض نظام المستشفيات العسكرية على كل مستشفيات المغرب و منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالمستشفيات و المصحات الخاصة لمدة لا تقل عن عشرين سنة ، هؤلاء الأطباء المشاغبين يتقاضون أجورهم مقابل عمل لا يقومون به بالمستشفيات العمومية و يتعمدون الغياب و يشتغلون بالقطاع الخاص خلسة و خارج القانون ، في المستشفى الإقليمي لمدينتي الصغيرة ، طبيبة التوليد غاءبة طول السنة و تتقاضا أجرتها بالدوام و تشتغل خلسة في مصلحة خاصة بمراكش ، قمة الا ضمير و الأنانية ، هل يعقل أن نأتي باطباء من السنغال للعمل بمستشفيات الارياف لان هؤلاء المشاغبين لا يجيدون العمل في المغرب العميق ، انسحبوا منهم شهاداتهم و جوازات سفرهم و " سلينا " .
الطبيب المغربي المريض المغربي البسيط هما الضحية على حد سواء، و عليكم أن تعرفوا أن قطاع الصحة يباع ليل نهار لرأس لأصحاب رؤوس الأموال ، و إلا هل يتعالج الأغنياء و المسؤولين معكم في المستشفى العمومي ؟! المصحات و مستشفيات فرنسا و غيرها تعج بالدرهم المغربي بعد تحويله إلى أورو بطريقة أو بأخرى .
فيقوا ! هل تسائلتم كم سيتقاضى الطبيب السنيغالي من أموالكم يا دافعي الضرائب ، أكيد أن الأجر لحد الآن سري للغاية !
تصبحون على وطن .
اما حجة المتضاهرين لا اساس لها لان كل المستشفيات العمومية ناقصين في التجهيز.
معضمنا يطالبون حقوقهم و ينسون واجباتهم .
"لي صديق في اوروبا مهندس المساحة الجوية عاطل لم يجد عمل مناسب و اخيرا
رضي بشغل في مطعم ".
Les solutions à ce problème dépassent les médecins. L'état s'en fou de la vie des gens. Pourquoi ne pas mettre Akhanouch au ministère de la santé. Non ce n'est pas digne
كلهم بغاو المدينة
المهم التعليم معاه الصحة نترحمو عليهم