التبرع بالأعضاء يرتفع بـ130% في الدار البيضاء

هسبريس – محمد لديب

ارتفع عدد المتبرعين بأعضائهم بنسبة 130 في المائة خلال السنوات السبع الأخيرة في مدينة الدار البيضاء، حيث شملت المتبرعين الأحياء والمحتملين بعد الممات.

وقال عبد الحكيم بوخليفي، رئيس الكتابة الخاصة لرئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، إن عدد المتبرعين الأحياء بلغ خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2018 ما يقارب 143 متبرعا في مدينة الدار البيضاء.

وأضاف بوخليفي: "لاحظنا الشيء نفسه بالنسبة إلى المتبرعين المحتملين بعد الممات، حيث انتقل من متبرع واحد خلال سنة 2010 إلى 185 متبرعا في السنة الماضية، مع ملاحظة أن العدد الإجمالي للمتبرعين بعد الممات خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2018 ما يقارب 665 متبرعا".

وأكد رئيس الكتابة الخاصة لرئيس المحكمة الابتدائية المدنية بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، أن "هذا الارتفاع يعكس تزايد الوعي في أوساط المغاربة فيما يخص أهمية تبرعهم بأعضائهم بعد مماتهم عن طريق اتباع إجراءات قانونية محددة من لدن المشرع المغربي".

واعتبر عبد الحكيم بوخليفي، في التصريح نفسه، أن جل التوقعات تشير إلى أن عدد المغاربة المتبرعين بأعضائهم سيشهد نموا متواصلا خلال السنوات المقبلة؛ وهو ما سيساعد في إنقاذ حياة العشرات من الأشخاص المهددة حياتهم.

وأقر المغرب قانونا للتبرع بالأعضاء والأنسجة صدر سنة 1999، لتدخل الحكومة السابقة مجموعة من التعديلات الصارمة لمواجهة كل ما من شأنه التلاعب بأعضاء البشر، من خلال الإجراءات المتبعة التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء.

وحدّد المشرع المغربي في القانون رقم 16.98 الأعضاء والأنسجة البشرية التي يمكن أخذها وزرعها والتبرع بها، ويمنع القانون على الأشخاص الذين يعانون أو سبق أن عانوا من أمراض تعيق مسألة التبرع.

وقد أخضع القانون المغربي عملية زرع الأعضاء والتبرع بها لشروط صارمة تضمن حماية المتبرع، واشترط القانون ضرورة توافر الموافقة الكتابية المسبقة على أخذ الأعضاء مجانا، إذ على المتبرع أن يعبر كتابيا عن إرادته في التبرع بأعضائه بعد الممات، أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام قاض المحكمة المذكورة يعينه الرئيس لهذا الغرض.

ويتم التصريح دون صوائر بعدما تتكون لدى القاضي القناعة بأن المتبرع المحتمل يتصرف بإرادة حرة وعن قناعة وإدراك، ويمكن للمتبرع المحتمل أن يلغي التصريح وفق المسطرة المذكورة ولدى السلطات نفسها، ويتم تسجيل التصريح لدى كتابة المحكمة التي توجهه إلى جميع المستشفيات المختصة في أخذ الأعضاء من الأموات.