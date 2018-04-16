وزارة بنعتيق تنظّم ورشة حول الهجرة والتنمية

هسبريس من الرباط

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يومي 18 و19 أبريل الجاري بقصر المؤتمرات محمد السادس بالصخيرات، ورشة دولية موضوعاتية حول "الهجرة في خدمة التنمية.. خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، في إطار الرئاسة الألمانية- المغربية المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 2017-2018.

ويأتي تنظيم هذه الورشة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة وشريكها الألماني، في إطار الأنشطة المبرمجة في جدول أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنوات 2017-2018، الذي سيختتم بتنظيم الدورة الحادية عشرة بمراكش أيام 5 و6 و7 دجنبر من العام الجاري تحت شعار "الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات المهاجرين من أجل التنمية".

وستعقد أشغال هذا اللقاء على مدى يومين، سيتم تقسيمها إلى جلسات عامة وورشات عمل موضوعاتية موازية ستتناول ستة مجالات رئيسية تتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتتمثل في الولوج والمساهمة في الخدمات الأساسية: الحماية الاجتماعية، الصحة والتربية؛ المناخ والموارد الطبيعية؛ الشغل والكفاءات؛ المدن/ الحواضر والتعمير؛ النساء والفتيات وأخيرا المواطنة والهوية.

ومن المرتقب أن يحضر هذا اللقاء، وفق المصدر ذاته، أكثر من 200 مشارك يمثلون أزيد من خمسين دولة من مختلف القارات، وكذا ممثلين عن منظمات دولية حكومية وغير حكومية وأساتذة باحثين.

وستكون هذه الجلسات المختلفة "فرصة لتبادل الممارسات والتجارب الفضلى وفتح النقاش بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء، حول التحديات والفرص والسبل المحتملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالهجرة"، وفق تعبير المصدر ذاته.