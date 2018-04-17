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كُتّاب وآراء
هذه الدول يمكن للمغاربة زيارتها بدون الحصول على تأشيرة
حلّ جواز السفر المغربي في المرتبة الـ72 عالميا في ترتيب للدول التي يمكن لمواطنيها دخولها بدون تأشيرة أو بتأشيرة بعد الوصول.
وجاء المغرب، حسب الموقع العالمي التفاعلي "باسبورت إيندكس"، في المرتبة الثانية مغاربيا بمجموع قدره 59 دولة يستطيع المغاربة دخولها دون أي تأشيرة، أو بتأشيرة لا تطلب إلا بعد الوصول إلى أراضي وجهتهم.
وسبق جواز السفر التونسي نظيره المغربي بحلوله في المرتبة الـ66، بينما جاء جواز السفر الموريتاني في المرتبة الـ76، والجزائري في المرتبة الـ82، بينما حل الجواز الليبي أخيرا في المنطقة المغاربية، وفي المرتبة الـ92 عالميا.
ويستطيع المغاربة، حسب "باسبورت إيندكس"، زيارة كوريا الجنوبية والبرازيل دون فيزا، إضافة إلى كل من تركيا والجزائر وتونس وبليز وساحل العاج والغابون وغامبيا وغرينادا وماكاو وفانواتو والنيجر والفليبين والبنين ودومينيكا والإكوادور وغينيا وهايتي وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا ومالي وولايات ميكرونيسيا المتحدة والأراضي الفلسطينية والسينغال، إلى جانب كل من "سانت فينسنت والغرينادين" و''ساو تومي وبرينسيب".
بينما يحتاج المواطنون المغاربة تأشيرة بعد وصولهم إلى أراض من قبيل موريتانيا وموريشيوس وجزر مارشال ولاوس وبوليفيا وكمبوديا وجزر القمر والكونغو وجيبوتي وغينيا بيساو وإيران والأردن وكينيا ولبنان ومدغشقر وجزر المالديف والموزمبيق والنيبال، إلى جانب كل من نيكاراغوا وبالاو ورواندا وساموا والصومال وطاجيكستان وتانزانيا وتيمور ليستي والطوغو وتوفالو وأوغندا.
ويحتاج المغاربة إلى تصريح زائر، من أجل زيارة "سيشل"، وإذن إلكتروني بالسفر للذهاب إلى "سري لانكا".
وتصدرت سنغافورة التصنيف العالمي بـ164 وجهة يمكن لمواطنيها التوجه إليها دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، وتَلَتها كوريا الجنوبية ثم ألمانيا واليابان والدنمارك، فالسويد وفنلندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، بينما حل جواز السفر الأفغانستاني في المرتبة الأخيرة عالميا بأقل عدد من الوجهات التي يمكن التوجه إليها دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
ويعد موقع "باسبورت إينديكس" أو مؤشر جواز السفر "أشهر أداة تفاعلية، تجمع وتعرض وترتب جوازات السفر عبر العالم"، ويقدم الموقع خدمة ترتيب جوازات السفر عبر الدول، أو عبر الجهات والقارات، أو عبر التموقع حسب خريطة لون جواز السفر ولون غلاف جواز السفر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
باينا الدول لي غادي تدخل ليها بالباسبور المغربي هي الدولة لمكفسا على ختها .
أين هي المعاملة بالمثل ؟؟؟ و لا هما شعب الله المختار حيت عندهم اللعاقة ؟؟؟؟
شكرا للدولتين العظيمتين اللتان تسمحان بدخول المغاربة لاراضيهما دون تأشير ، شكرا جزيلا "كوريا الجنوبية التي يحتل جواز سفرها الرتبة الثانية عالميا ، شكرا لتركيا .
محتاج شي زوماات و فلاشات و اكسسورات للكاميرا نمشي لكوريا تما أرخص و المعقول ..
تحياتي هسبريس
واذا لا تملك الأموال الازمه لا ينفعك لا الجواز الأمريكي الكندي الاروبي. لأنه ببساطة لا يمكن أن تسافر.
والسلام
ملاحظه : قوه الجواز بقوه الدوله فيما يخص اسبانيا تصنيفها المتقدم لا يعني تقدمها الخارق العكس وضعيتهم سيئه لكن ما يحسن تصنيفها كوّن كل دول الإسبانوفونيه