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الرئيسية | مجتمع | هذه الدول يمكن للمغاربة زيارتها بدون الحصول على تأشيرة

هذه الدول يمكن للمغاربة زيارتها بدون الحصول على تأشيرة

هذه الدول يمكن للمغاربة زيارتها بدون الحصول على تأشيرة
هسبريس - وائل بورشاشن
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:00

حلّ جواز السفر المغربي في المرتبة الـ72 عالميا في ترتيب للدول التي يمكن لمواطنيها دخولها بدون تأشيرة أو بتأشيرة بعد الوصول.

وجاء المغرب، حسب الموقع العالمي التفاعلي "باسبورت إيندكس"، في المرتبة الثانية مغاربيا بمجموع قدره 59 دولة يستطيع المغاربة دخولها دون أي تأشيرة، أو بتأشيرة لا تطلب إلا بعد الوصول إلى أراضي وجهتهم.

وسبق جواز السفر التونسي نظيره المغربي بحلوله في المرتبة الـ66، بينما جاء جواز السفر الموريتاني في المرتبة الـ76، والجزائري في المرتبة الـ82، بينما حل الجواز الليبي أخيرا في المنطقة المغاربية، وفي المرتبة الـ92 عالميا.

ويستطيع المغاربة، حسب "باسبورت إيندكس"، زيارة كوريا الجنوبية والبرازيل دون فيزا، إضافة إلى كل من تركيا والجزائر وتونس وبليز وساحل العاج والغابون وغامبيا وغرينادا وماكاو وفانواتو والنيجر والفليبين والبنين ودومينيكا والإكوادور وغينيا وهايتي وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا ومالي وولايات ميكرونيسيا المتحدة والأراضي الفلسطينية والسينغال، إلى جانب كل من "سانت فينسنت والغرينادين" و''ساو تومي وبرينسيب".

بينما يحتاج المواطنون المغاربة تأشيرة بعد وصولهم إلى أراض من قبيل موريتانيا وموريشيوس وجزر مارشال ولاوس وبوليفيا وكمبوديا وجزر القمر والكونغو وجيبوتي وغينيا بيساو وإيران والأردن وكينيا ولبنان ومدغشقر وجزر المالديف والموزمبيق والنيبال، إلى جانب كل من نيكاراغوا وبالاو ورواندا وساموا والصومال وطاجيكستان وتانزانيا وتيمور ليستي والطوغو وتوفالو وأوغندا.

ويحتاج المغاربة إلى تصريح زائر، من أجل زيارة "سيشل"، وإذن إلكتروني بالسفر للذهاب إلى "سري لانكا".

وتصدرت سنغافورة التصنيف العالمي بـ164 وجهة يمكن لمواطنيها التوجه إليها دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، وتَلَتها كوريا الجنوبية ثم ألمانيا واليابان والدنمارك، فالسويد وفنلندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، بينما حل جواز السفر الأفغانستاني في المرتبة الأخيرة عالميا بأقل عدد من الوجهات التي يمكن التوجه إليها دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

ويعد موقع "باسبورت إينديكس" أو مؤشر جواز السفر "أشهر أداة تفاعلية، تجمع وتعرض وترتب جوازات السفر عبر العالم"، ويقدم الموقع خدمة ترتيب جوازات السفر عبر الدول، أو عبر الجهات والقارات، أو عبر التموقع حسب خريطة لون جواز السفر ولون غلاف جواز السفر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - غلام الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:15
ما سافرنا حتى داخل البلاد بقا غير الخاريج واش لي عندو جوج دريال غادي يسافر قد يسافر العقل و الجسد يبقى في نفس المكان (brain drain)
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41
2 - mouani Canada الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:19
هاده الدول التي يتجه لها المغاربة دون تأشيرة هي دول فقيرة و الغنية منها فقيرة. جوازي الامريكي أعطاني قيمة و امريكا و كندا و إنجلترا تحمي رعاياها في العالم دول لها القوة و الهيمنة
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17
3 - أيمن الرباطي الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:21
سلام عليكم
باينا الدول لي غادي تدخل ليها بالباسبور المغربي هي الدولة لمكفسا على ختها .
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27
4 - prof الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:22
وماذا عن الدخول الى سبتة ومليلية وهما مدينتان (مغربيتان) -اليس من حقنا الدخول والخروج كيفما نشاء ووقت ما نشاء-
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36
5 - والو الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:22
كوريا الجنوبية يمكن أن ترحلك مباشرة بعد النزول من الطائرة. فهي تغربل من هو آتي لغرض السياحة و من هو آتي للفوضى و و اللجوء. .
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21
6 - الحزين الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:24
الغريب في الأمر أن المغربي لا يستطيع زيارة أي دولة أوروبية !!!!!!! بينما هم يصولون و يجولون في المغرب شمالا و جنوبا ، غربا و شرقا . بدون تأشيرة و لا هم يحزنون .
أين هي المعاملة بالمثل ؟؟؟ و لا هما شعب الله المختار حيت عندهم اللعاقة ؟؟؟؟
شكرا للدولتين العظيمتين اللتان تسمحان بدخول المغاربة لاراضيهما دون تأشير ، شكرا جزيلا "كوريا الجنوبية التي يحتل جواز سفرها الرتبة الثانية عالميا ، شكرا لتركيا .
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29
7 - لكنتاوي الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:25
الصراحة كل التحية والتقدير للشعب السنغفوري الذي بدأ في التنمية من لا شيء ليتصدر العالم في كل شئ .....؟
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35
8 - omar الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:27
le probleme c'est l'argent .....
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10
9 - زكرياء المقدام الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:29
شكرا لكم على المعلومات
محتاج شي زوماات و فلاشات و اكسسورات للكاميرا نمشي لكوريا تما أرخص و المعقول ..
تحياتي هسبريس
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3
10 - مزلوط الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:29
هبلتونا بهاد باسبور زعما غدي نبشيوا بيه الجنة
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8
11 - Noureddine الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:31
مسكين الجواز المغربي قوته محدودة.
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13
12 - jamal بني ملال الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:31
البرازيل وتركيا الوجهتان المفضلتان
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6
13 - clwon الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:31
ok .je ne savais pas maintenant j y penserai ?! je passerai mes vacances au senegal ou en Mauritanie .avec tout le respect pour c deux pays mais c quoi ce délire pour avoir un visa pour l espagne il faut un smig de 5500dh .alors lorsque le smig sera de 5500 .a ce moment la vous pouvez dire aux marocains voyager. maintenant on galère . pour gagner notre vie .... voyager... hen
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4
14 - ضحك الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:33
على زين هاد دول معظمهم غير امنين ويشكون من ضروف إقتصادية وسياسية خانقة .
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6
15 - simo fes الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:37
لم أكن أعلم أن موريتانيا والصومال بالتأشيرة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية بدون تأشيرة.فعلا عالم فريد
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9
16 - Azro الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:39
أحسن جواز سفر في العالم هو المال ، بالمال يمكنك ان تسافر الى اَي بلد في العالم حتى ولو كنت تحمل جواز صومالي.
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9
17 - بوتقموت الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:40
باستثنائ كوريا الجنوبية اقول للمغاربة شدوا الارض المغرب احسن من الدول المذكورة.فعلا لمن يريد البحث عن فرص اخرئ للعمل كوريا الجنوبية بلد يمكن ان تحسن مستواك المعيشي لكن عليك ايها المهاجر ان تتعلم اللغة الكورية و الانجليزية. اما الذين ليس لهم اي مستوئ فعليهم ان يعرفوا اين توجد كوريا في الخريطة العالمية قبل التفكير في الهجرة اليها.والسلام عليكم
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8
18 - Amir الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:41
إذا كان عندك حساب بنكي سميييييبين فإنه باستطاعتك زيارة اي بلد في العالم وبالجواز السفر المغربي طبعا.
واذا لا تملك الأموال الازمه لا ينفعك لا الجواز الأمريكي الكندي الاروبي. لأنه ببساطة لا يمكن أن تسافر.
والسلام
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5
19 - رامي الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:42
مضحك كثيرا المغاربة يمكنهم زيارة الدول المتقحشرة، الحمد لله امل جواز ايطالي.
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0
20 - الله يخلف الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:42
اللهم شعير بلادنا،و لا قمح بلاد بعيدة،.ما نفرطو في البالي،وخاصة ما نفرطو في بلادنا،و جدودنا أحبوها ،و يَرَوْن الغربة في الهجرة الى المدينة داخل وطنهم ،او حتى زيارتها ،و لو للتطبيب والعلاج،هؤلاء ذَاقوا حلاوة الوطن والإيمان به،و خدمته،و الحمد لله،كاين الخلف كثير اقتفوا،اثر السابقين
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0
21 - الخطابي الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:42
تبارك الله خير ربي هذا اللهم لك الحمد والشكر على نعمه المغربه التي أنعمت علينا بها جواز سفر حقيقي يفتح الافاق ولو دوله وحده تفرح او حتى ممكن دير فيها كاريير لحيدنا كوريا الجنوبيه واللي صعب وجدا دير فيها وضعيه لقوانينها الصارمة جدا واللي الجنسيه فبها لازم مرافقه من البرلمان اعرف مغربيات تزوجو بكوريين ولدو معاهم ولادهم كبرو وباقين كتسناو الجنسيه تخرج طبعا تركيا هديك بلاد جميل تعيش فيها فقد كي تصرف لا ان تستقر وتعيش فيها بلد لا يستقبل سوى الطلبه واللاجئين السياسيين بكل أصنافهم واللي لابد اخدموا الاجنده التركيه كي يستقروا . البرازيل هذيك بلا منهضرو ماليها ولمقاو خدمه عاد غتستقر فيها نتا اللي النسق الثقافي ديالك مغاير تماما لتلك المنظومه. كونغ كونغ خاصك تكون انغلوساكسوني اللسان والثقافه باش تعيش وتكون كتلعب الكونغ فو المهم والحاصول هو ان البلدان اللي فيها تحس بتجليات رحمه الله سبحانه وتعالى وفيها مستقبل محبوسه علينا .
ملاحظه : قوه الجواز بقوه الدوله فيما يخص اسبانيا تصنيفها المتقدم لا يعني تقدمها الخارق العكس وضعيتهم سيئه لكن ما يحسن تصنيفها كوّن كل دول الإسبانوفونيه
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22 - ABDOU الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:43
ما المقصود بالاراضي الفلسطينية .
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23 - فاطمة الزهراء الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:44
الحمد لله على نعمه التي أنعم بها علينا.....الآن يمكن لنا الافتخار....بما اننا نستطيع زيارة المزمبيق و الصومال بدون تأشيرة.
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24 - مغربي مر من هنا الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:44
لا هادوك اللي مذكورين واللي اعطاونا الفيزا فيهم ما يتشاف ما هادوك اللي ماعطوناش كنحمل نسمع حتى اسمياتهم. كاتب المقال ذكر بعض الدول بدقة وذكاء. ارضينا بالهم والهم ما ارضا بنا.
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25 - سمير الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:44
السلام يمكنكم ازالة كل هذه الدول للمغاربة وللعرب جميعا وامنحوهم دولة واحدة فقط فقط مثلا السويد سويسرا كندا وشكرا
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26 - حميد السرغيني الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:48
هل يمكنني دخول بريطانيا او أستراليا و نيوزيلاندا بجوز مغربي و شكرا
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27 - البرنوصي الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:48
دولة مثل موريثانيا تقوم بالمثل بمعنى حتى الدول الأوروبية يلزمهم التأشيرة لا تهمهم سياحة ولا اقتصاد اما نحن في المغرب حدث ولا حرج في مراكش المغربيات زبناء للعالم بما فيهم إفريقيا جنوب الصحراء
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28 - Ayoub الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:51
Ca fait plus que 15 ans je n'ai plus revu ou renouveler mon passeport ni poser mes pieds dans une ambassade Marocaine...ouff...des casses tête
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29 - كيفاش؟ الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 10:59
يحتاج المواطنون المغاربة تأشيرة بعد وصولهم إلى أراض من قبيل موريتانيا
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