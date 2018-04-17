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كُتّاب وآراء
وزير الصحة يعرض مخطط 2025 بمجلس الحكومة
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة حول المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق 2025.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي، الموقع بالرباط في 8 مارس 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختتم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.