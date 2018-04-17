24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5213:3217:0620:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. الملف السوري ومنطق تقاسم النفوذ في العالم (5.00)

  2. طلبة التكوين المهني ينتظرون التوصل بالمنحة (5.00)

  3. حكومة مالي تتحرك لتطويق فوضى حمل السلاح (5.00)

  4. "البارود والصحراء" يستقطبان آلاف الزوار في "روابط الرحامنة" (5.00)

  5. حقنة فيسبوك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزير الصحة يعرض مخطط 2025 بمجلس الحكومة

وزير الصحة يعرض مخطط 2025 بمجلس الحكومة

وزير الصحة يعرض مخطط 2025 بمجلس الحكومة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 07:15

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة حول المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق 2025.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.

وينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي، الموقع بالرباط في 8 مارس 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختتم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.