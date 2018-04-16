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الرئيسية | مجتمع | فاتح شهر شعبان بعد غد الأربعاء في المغرب

فاتح شهر شعبان بعد غد الأربعاء في المغرب

فاتح شهر شعبان بعد غد الأربعاء في المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:45

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1439هجرية سيكون بعد غد الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1439 ه، بعد مغرب يوم الاثنين 29 رجب 1439ه موافق 16 أبريل 2018 م، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر رجب يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شعبان هو يوم الأربعاء 18 أبريل 2018 م.

وبمناسبة حلول شهر شعبان تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونيّة، لكافّة الشعب المغربي داخل الوطن وخارجه شهرا مباركا سعيدا، وكلّ عام وأنتم بألف خير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - رضوان العزيزي الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:55
بارك الله فيكم نتمنى لكم أيضا شهرا مباركا سعيدا باليمن والبركات باذن الله
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32
2 - مصطفى الوجدي الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:56
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أهِلَّه علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والنصر على الأعداء
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33
3 - دوار الخربة الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:58
أهله الله علينا باليمن والخير والبركات وعلى الأمة الإسلامية كافة اللهم بلغنا رمضان أمين يارب العالمين
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4 - mastet الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:58
اللهم بارك لنا في شعبان و بلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام.
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22
5 - Ahmed de Rabat الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:58
اهله الله على جميع المسلمين و ادخله علينا بالصحة و العافية على الشعب المغربي و كافة الدول الاسلاميه و ارحم موتانا و الصحة و العافية على كل الشعوب و صلى الله عليه وسلم
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6 - اسفي الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:59
اللهم أدخله علينا بصحة وسلامة لنا ولي جميع المسلمين يارب العالمين
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7
7 - brr الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:59
اتمنى لكل العاملين بجريدتنا الغراء "هيسبريس"شعبان مبارك .والى كل قراءها الافاضل والى كل المغاربة.وتمام الصحة والعافية.
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8 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:01
اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم يارب ، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل عام وانتم بألف خير.
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9 - مبروك الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:01
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وبلغنا رمضان
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10 - اريج الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:02
شهر مبارك كريم على جميع المسلمين وعلى كل قراء جريدة هسبريس ولكل من يعمل بجريدة هسبريس الله يبلغكم رمضان وأنتم بكامل الصحة والعافية.
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11 - الفيلسوف الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:08
مبروك عغى الامة الاسلامية حلول شعبان
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12 - شهر مبارك الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:12
الله يدخلوا عليكم بالفرحة والسعادة والنصر ويفرجها عليكم وعلينا وعلى امة محمد صل الله عليه وسلم ويجمع شمل مغربي وجزائري وتصلوا الرحم معلقة بينكما ويطفيء الغضب ويصلح الله شتات الامور ويجعلكم الله كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا والله يحفظ امة محمد صلى الله عليه وسلم وينزل الله الرحمة ويعتق رقابنا ورقاب امهاتنا واباءنا والمسلمين اجمعين من النار والله يعفو علي فيه ويردني الله اليه ردا جميل ويهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الظالين امين يارب يارب اللهم بلغنا رمضان صلاته وقيامه وصيامه والمسلمين اجمعين يارب
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13 - المحجوب الشرقاوي الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:18
اللهم بارك لنا يارب في شعبان وبلغنا رمضان ورزقنا بركته ياذالجلال والإكرام
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14 - أمرموش كلثوم الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:24
اللهم بارك لنا في شعبان و بلغنا رمضان و أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا
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15 - رمضاني الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:37
اللهم اهل علينا شهر شعبان بالخير واليمن والبركات وبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين وجعله فاتحة بركة على مولانا امير المؤمينين جلالة الملك محمد السادس حفضه الله وعلى الشعب المغربي والامة الاسلامية بموفور الصحة والهناء
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16 - مواطن الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:48
الله دخل علنا شعبان بصحة او الروق و بلغنا رمضان
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