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كُتّاب وآراء
فاتح شهر شعبان بعد غد الأربعاء في المغرب
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1439هجرية سيكون بعد غد الأربعاء.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1439 ه، بعد مغرب يوم الاثنين 29 رجب 1439ه موافق 16 أبريل 2018 م، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر رجب يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شعبان هو يوم الأربعاء 18 أبريل 2018 م.
وبمناسبة حلول شهر شعبان تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونيّة، لكافّة الشعب المغربي داخل الوطن وخارجه شهرا مباركا سعيدا، وكلّ عام وأنتم بألف خير.